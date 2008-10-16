ZOTAC GeForce 9300 yonga setli yeni anakartını duyurdu

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından ZOTAC, nForce 730i/GeForce 9300 yonga setli yeni anakartını duyurdu. Micro-ATX yapıda olan anakart, Intel'in LGA775 formundaki tek,çift ve dört çekirdekli işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Dört adet DIMM slotuyla donatılan ve 8GB'a kadar DDR-2 800MHz bellek desteği sunan anakart ayrıca 1333MHz'e kadar FSB desteği sunuyor. Özellikle HTPC'leri ve ofis bilgisayarlarını hedef alan anakart entegre grafik yetenekleriyle öne çıkabilir.

Nvidia'nın DirectX 10 ve Hybrid SLI desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen GeForce 9300 isimli yeni entegre grafik işlemcisiyle gelen anakart Blu-ray ve HD DVD gibi HD videolara destek verebiliyor.

Entegre grafik işlemcisinin sahip olduğu 16x paralel işlem birimiyle CUDA desteği de sunan ZOTAC'ın yeni anakart üzerinde harici ekran kartları ve Hybrid SLI kurumları için bir adet PCIe 2.0 destekli PCIe x16 slotu da yer alıyor.

Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II konnektörüyle donatılan anakart üzeirnde ayrıca8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi özellikler de yer alıyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle gelen anakartın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.

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