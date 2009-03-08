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Zotac, GeForce 9600GT Eco Edition modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, GeForce 9600GT Eco Edition modelini duyurdu
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Nvidia'nın "Green Edition" serisi GeForce 9600GT modeli üretici firmalar arasında yaygınlaşıyor. Inno3D ve Palit gibi isimlerden sonra firmalardan sonra Zotac da GeForce 9600GT "Green Edition" temelli yeni ekran kartını yaptığı resmi açıklamayla birlikte duyurdu. Zotac'ın GeForce 9600GT Eco Edition olarak isimlendirdiği özelleştirilmiş detaylara sahip ekran kartı, renkli tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G94 GPU'sunu temel alan ekran kartı, hem GPU çalışma geriliminde yapılan değişiklikler hem de saat hızlarının düşürülmesiyle satılmakta olan "standart" GeForce 9600GT modellerine kıyasla çok daha az (firmaya göre %40'a varan oranda) güç tüketiyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine ve 512MB GDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, DirectX 10, CUDA ve PhysX desteği de sunuyor.

Zotac'ın GeForce 9600GT Eco Edition modelinde grafik işlem birimi 600MHz'de, paralel işlemciler 1625MHz'de ve bellekler de 1800MHz'de görev yapıyor. Aktif soğutma ile desteklenen ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Zotac GeForce 9600GT Eco Edition için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Zotac, GeForce 9600GT Eco Edition modelini duyurdu
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maviay1980 10 yıl
Arkadaş kart o kadar Eco olmuşki entegrelere giden devreler bile gözükmüyo PCB'de neden ek güç girişi koymuşlarki bu karta mhzlere yüklenmemişler saçma olmuş bence...
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maviay1980 10 yıl
Evet sanırım ek güç girişi var.Gigabyte Silent Pipe 9600GT ilk çıktığında bile ek güç girişine sahip değil tabi pasif soğutulmakta.Bu kart yinmez diyom.
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Master_Evil 10 yıl
9600gtleri çok karıştırdılar çok değişik modelleri var bende leadtek fx5200 vardı siyah fanlı o bundan daha karizmaydı
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Vuze 10 yıl
sogutucu kötü duruyor eco olması belki bir sebebi olabilir alınabilirlik açısından ama sanmıyorum haber için teşekkürler
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toysoLdier(V) 10 yıl

Orjinalden alıntı: Vuze

sogutucu kötü duruyor eco olması belki bir sebebi olabilir alınabilirlik açısından ama sanmıyorum haber için teşekkürler


Pek satacağını sanmıyorum ben de, gereksiz bir yatırım gibi duruyor. Tip kötü. Modele bir şey diyemem. 9600GT kullanılabilirliği ve fiyatı uygun bir kart.
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escape0121 10 yıl
Zotac, bu karta GeForce 9600GT Eco Edition demek yerine ekonomik edition dese daha mantıklı olacakmıs
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mamad 10 yıl
Beğenmedim. 9600gt'ye hakaret gibi olmuş. Çok dandik duruyor!
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yc#1 10 yıl
Fanı biraz daha büyük olabilirdi.
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chinpoko 10 yıl
Ölü yatırım gibi. Bu saatten sonra 9600'ler çıkmasa daha iyi
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
ek güç girişi olmayacaktı green editionlarda bunda var yanlış mı görüyorum
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