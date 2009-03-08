Zotac, GeForce 9600GT Eco Edition modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın "Green Edition" serisi GeForce 9600GT modeli üretici firmalar arasında yaygınlaşıyor. Inno3D ve Palit gibi isimlerden sonra firmalardan sonra Zotac da GeForce 9600GT "Green Edition" temelli yeni ekran kartını yaptığı resmi açıklamayla birlikte duyurdu. Zotac'ın GeForce 9600GT Eco Edition olarak isimlendirdiği özelleştirilmiş detaylara sahip ekran kartı, renkli tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G94 GPU'sunu temel alan ekran kartı, hem GPU çalışma geriliminde yapılan değişiklikler hem de saat hızlarının düşürülmesiyle satılmakta olan "standart" GeForce 9600GT modellerine kıyasla çok daha az (firmaya göre %40'a varan oranda) güç tüketiyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine ve 512MB GDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, DirectX 10, CUDA ve PhysX desteği de sunuyor.

Zotac'ın GeForce 9600GT Eco Edition modelinde grafik işlem birimi 600MHz'de, paralel işlemciler 1625MHz'de ve bellekler de 1800MHz'de görev yapıyor. Aktif soğutma ile desteklenen ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Zotac GeForce 9600GT Eco Edition için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör