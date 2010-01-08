Zotac GeForce GTS 250 Eco serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

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Nvidia tarafında DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini bekleyen üreticiler aradaki boşluğu mevcut ekran kartları için özel tasarımlı modeller hazırlayarak geçiriyorlar. Son olarak Mini-ITX formundaki H55 anakartıyla gündeme gelen Zotac, GeForce GTS 250 Eco serisini duyurdu. 512MB ve 1024MB olmak üzere bellek kapasitesine göre iki farklı modelin yer aldığı seri kapsamındaki kartlar, 128x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahipler. Enerji verimliliği adına referans modele göre daha düşük hızlarla gelen kartlarda grafik yongası 675MHz, paralel işlemciler 1620MHz'de ve bellekler de 2000MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10, SLI, CUDA ve PhysX desteği sunan ekran kartları PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyorlar. Özel tasarımlı soğutucu sayesinde sessiz ve serin çalıştıkları belirtilen ekran kartlarında görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen GeForce GTS 250 Eco serisi için Zotac'tan şu an için herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.

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