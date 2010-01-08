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Zotac GeForce GTS 250 Eco serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
45,6b
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63
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac GeForce GTS 250 Eco serisi yeni ekran kartlarını duyurdu
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Nvidia tarafında DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini bekleyen üreticiler aradaki boşluğu mevcut ekran kartları için özel tasarımlı modeller hazırlayarak geçiriyorlar. Son olarak Mini-ITX formundaki H55 anakartıyla gündeme gelen Zotac, GeForce GTS 250 Eco serisini duyurdu. 512MB ve 1024MB olmak üzere bellek kapasitesine göre iki farklı modelin yer aldığı seri kapsamındaki kartlar, 128x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahipler. Enerji verimliliği adına referans modele göre daha düşük hızlarla gelen kartlarda grafik yongası 675MHz, paralel işlemciler 1620MHz'de ve bellekler de 2000MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10, SLI, CUDA ve PhysX desteği sunan ekran kartları PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyorlar. Özel tasarımlı soğutucu sayesinde sessiz ve serin çalıştıkları belirtilen ekran kartlarında görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen GeForce GTS 250 Eco serisi için Zotac'tan şu an için herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.

Zotac GeForce GTS 250 Eco serisi yeni ekran kartlarını duyurdu
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DH Misafiri 6 yıl
bun asıl bir ekran kartı cyses3 oynayamiom cünkü direct x11 desteklemiyor :S
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DH Misafiri 7 yıl
tamam oyunları acıyor açmasıda normal devir hızları iyi ama eco kart oldugu için video ve dvd film de ati hd 4850 1gb ddr3 128 bit bundan daha net gösteriyor oyunlarda güzel ama detay ve kenar renklerıne bakınca vasat özellikle full hd monitörde film izlerken net göstermiyor.
n vidia atiden iyi değil kesınlıkle ati öneriyorum n vidia güzel ama eco yazan kartları almayın cunku fps kısıyorlar hem az güç tüketiyor hemde beraberınde dezavantajalr getiriyor.
artılar fiyat oyun performansı
eksileri goruntu kalitesi detaylar kenar goruntuleri video izleme cok kötü
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Skumfuk 9 yıl
evet gerçekten başarılı bir kart hatta benm ramler yanında az kaldığı için tam performans kullanamıyorum:D
Blur-Full Detay-1440*900(Max benm ekranda)
Dragon Age Origins ve Prototype (ikiside Full Detay-1440*900) ıda oynamıştım bu ekran kartımla ve herhangi bir problemle karşılaşmadım.
Sadece karta Spore oyununun destek vermediğiyle karşılaştım..o da oyunun kendisinden kaynaklanan bi durumdu oyunun klavuzunu okuyunca yazdığını gördüm..
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DH Misafiri 9 yıl
ZOTAC GTS250 ECO DÜN ALDIM ORTA DÜZEY 200 CİVARLARINDA BİR KARTA İHTİYACIM VARDI ALDIKTAN SONRA FORUMDA YAZILANLARI OKUDUM AKŞAM OLSUN EVE GİDİYİM TAKIYIM BAKALIM PİŞMAN OLUCAKMIYIM DEDİM KENDİ KENDİME VE BENİM 350 WATTLIK PSU'U OLAN ORJİNAL ASUS VENTO KASAMA BU KARTI BAĞLADIM TABİKİ ÇALIŞTI DAHA SONRA OYUNLARIMI DENEMEK İSTEDİM 82 FULL HD TV DE KULLANIYORUM PC'İ
DRAGON AGE ORİGİNS 1920X1080 FULL DETAY 4XAA
NFS SHIFT 1920X1080 FULL DETAY 4XAA
COF6 MF2 1920X1080 FULL DETAY FULL AA
PROTOTYPE 1920X1080 FULL DETAY 4XAA
GAYET BAŞARILI DAHA NE İSTERİM DEMİ BU RAKAMDA Bİ KART İÇİN OLDUKÇA İYİ 350 WATT POWER LA HAYRET DOĞRUSU BAŞKA OYUN AÇMAZMI SİZCE BU KART :P
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makovad 9 yıl
Merhaba ıncelemelerı gezerken bu konuyu gordum allahtan gormusum yoksa az daha bır hata mı yapıyorduk benım aklımda ıkı adet ekran kartı var bırı burada anlatılan kart bırıde hd 4850 256bit 1 gb olan seri ..sizce hangı kart ta tercıh etmelıyım ne onerırsınız ya da ...
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oguzhan 9 yıl
makovad

Merhaba ıncelemelerı gezerken bu konuyu gordum allahtan gormusum yoksa az daha bır hata mı yapıyorduk benım aklımda ıkı adet ekran kartı var bırı burada anlatılan kart bırıde hd 4850 256bit 1 gb olan seri ..sizce hangı kart ta tercıh etmelıyım ne onerırsınız ya da ...


4850 veya 4770 ala bilirsiniz..
4770 almanızı tavsiye ederim. Daha az güç tüketimi var, gerçek 350w psu ile çalışabiliyor. Ayrıca O/C potansiyeli çok iyi

Şuanda Power Color 4770 stoklarda bulunuyor. Vatanda 195TL.
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DH Misafiri 9 yıl
bende 09.05.2010 tarihinde zotac gts250 eco aldım kart gayet başarılı bad company online oynuyorum hight detayda ve dirt2 ve görüyorumki kart gayet başarılı ati hep sorun özellikle vpu recovery hatası eski kartımda beni çıldırttı ve birçok kişi bundan şikayetci ilginç tarafı sorunun çözümüde yok onlarca rakam verip kart üretmenin manası yok az yap öz yap kısacası ati çipsetli kartlardan uzak durun
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar bende aslında gts250 eco mağduruyum ama karta overclock yaptım ve normal gts250'lerden daha yüksek performans aldım ve overclocklu kullanmaktayım.(stock 675/1620/2000)
cpu: 800mhz
memory:2310mhz
shader:1900mhz ' yükselttim
crysis 1280*1024 high details directx9 da sonuçlarım;

04.05.2010 00:08:18 - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
==============================================================
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 57.62s, Average FPS: 34.71
Min FPS: 8.04 at frame 144, Max FPS: 58.28 at frame 975
Average Tri/Sec: 34185388, Tri/Frame: 984807
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 41.47s, Average FPS: 48.23
Min FPS: 8.04 at frame 144, Max FPS: 58.31 at frame 976
Average Tri/Sec: 48004600, Tri/Frame: 995416
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 41.27s, Average FPS: 48.46
Min FPS: 8.04 at frame 144, Max FPS: 58.31 at frame 976
Average Tri/Sec: 48276768, Tri/Frame: 996296
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
==============================================================
Completed All Tests
--SUMMARY--
04.05.2010 00:08:18 - XP
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 4834,5
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baysan240 9 yıl
hocam şimdi bir şeyi açıklığa kavuşturalım (en azından kendi açımdan
) bu eco serileri donanım olarak mı (paralel işlemci sayısı felan) yoksa sadece birebir aynı donanımın frekansı mı düşürülmüş olarak mı geliyor. eğer sadece frekansı düşürülmüşse bu basit bir o.c işlemimi ile çözülecek sorun değilmi neden bu kadar büyütülüyor[>:]

şuanda sıfır bir gts250 green edition 190 tl ama forumda ikinci el normal gts250 200tl ne iş anlamadım


olan ikinci el almak isteyen kişilere oluyor.
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warhead 9 yıl
Bu arada badocompany 2 yi 1690*1050 çözünürlükte hiç bir şekilde hem gts250 hemde 9800 gt oynadım bence kart çok güzel ve fsp hızıda 35 ten aşağı düşmüyor.
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warhead 9 yıl
Emre Candemir
26.03.2010 Saat: 20:05
Performans görecelidir. Artık oyunları full detay açmakta göreceli oldu nedense. 4850 Cod6 Multide son detay kasılırken bu kart her oyunu Full detay açamaz inan. Ama dedimya o bile göreceli olduğundan sende haklısın tabi.
Ben 9800 gt de full oynuyorum ve asla kasma felan yok onuda geçtim şu anda badcompany 2 full grafik oynuyorum yine hiç bir şekilde kasma yok GTS250 aldım ondada tek bir kasma yok ama nasıl hd 4850 de sadece cod 6 da kasıyor anlamadım
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barisdragon 9 yıl
gts 250 f/p olarak en iyi kart şu anda. 512 mb olanı yeter de artar bile.
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DH Misafiri 9 yıl
KARDEŞLERİM BEN BU GT 250 KULLANIYORUM FİYATI 210 TL PERFORMANSINA HAYRANIM AÇAMIYACAĞI Bİ OYUN YOK
BEN HEPSİNİ DENEDİM.BU KARTIN TEK SORUNU.600 WAAT POWER BİLE BAŞ EDEMİYO.730 WAATLIK TAKTIK.BÖYLE BİŞEY YOK HARİKA OLDU.TEK SIKINTI BÜTÇE MESELESİ POWER IN FİYATI 210 TL...
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EXcom_Zkko 9 yıl

DH Misafiri

KARDEŞLERİM BEN BU GT 250 KULLANIYORUM FİYATI 210 TL PERFORMANSINA HAYRANIM AÇAMIYACAĞI Bİ OYUN YOK

BEN HEPSİNİ DENEDİM.BU KARTIN TEK SORUNU.600 WAAT POWER BİLE BAŞ EDEMİYO.730 WAATLIK TAKTIK.BÖYLE BİŞEY YOK HARİKA OLDU.TEK SIKINTI BÜTÇE MESELESİ POWER IN FİYATI 210 TL...


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