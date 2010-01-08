Zotac GeForce GTS 250 Eco serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

Nvidia tarafında DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini bekleyen üreticiler aradaki boşluğu mevcut ekran kartları için özel tasarımlı modeller hazırlayarak geçiriyorlar. Son olarak Mini-ITX formundaki H55 anakartıyla gündeme gelen Zotac, GeForce GTS 250 Eco serisini duyurdu. 512MB ve 1024MB olmak üzere bellek kapasitesine göre iki farklı modelin yer aldığı seri kapsamındaki kartlar, 128x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahipler. Enerji verimliliği adına referans modele göre daha düşük hızlarla gelen kartlarda grafik yongası 675MHz, paralel işlemciler 1620MHz'de ve bellekler de 2000MHz'de görev yapıyor.
DirectX 10, SLI, CUDA ve PhysX desteği sunan ekran kartları PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyorlar. Özel tasarımlı soğutucu sayesinde sessiz ve serin çalıştıkları belirtilen ekran kartlarında görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.
Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen GeForce GTS 250 Eco serisi için Zotac'tan şu an için herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.
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n vidia atiden iyi değil kesınlıkle ati öneriyorum n vidia güzel ama eco yazan kartları almayın cunku fps kısıyorlar hem az güç tüketiyor hemde beraberınde dezavantajalr getiriyor.
artılar fiyat oyun performansı
eksileri goruntu kalitesi detaylar kenar goruntuleri video izleme cok kötü
Blur-Full Detay-1440*900(Max benm ekranda)
Dragon Age Origins ve Prototype (ikiside Full Detay-1440*900) ıda oynamıştım bu ekran kartımla ve herhangi bir problemle karşılaşmadım.
Sadece karta Spore oyununun destek vermediğiyle karşılaştım..o da oyunun kendisinden kaynaklanan bi durumdu oyunun klavuzunu okuyunca yazdığını gördüm..
DRAGON AGE ORİGİNS 1920X1080 FULL DETAY 4XAA
NFS SHIFT 1920X1080 FULL DETAY 4XAA
COF6 MF2 1920X1080 FULL DETAY FULL AA
PROTOTYPE 1920X1080 FULL DETAY 4XAA
GAYET BAŞARILI DAHA NE İSTERİM DEMİ BU RAKAMDA Bİ KART İÇİN OLDUKÇA İYİ 350 WATT POWER LA HAYRET DOĞRUSU BAŞKA OYUN AÇMAZMI SİZCE BU KART :P
4850 veya 4770 ala bilirsiniz..
4770 almanızı tavsiye ederim. Daha az güç tüketimi var, gerçek 350w psu ile çalışabiliyor. Ayrıca O/C potansiyeli çok iyi
Şuanda Power Color 4770 stoklarda bulunuyor. Vatanda 195TL.
cpu: 800mhz
memory:2310mhz
shader:1900mhz ' yükselttim
crysis 1280*1024 high details directx9 da sonuçlarım;
04.05.2010 00:08:18 - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
==============================================================
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 57.62s, Average FPS: 34.71
Min FPS: 8.04 at frame 144, Max FPS: 58.28 at frame 975
Average Tri/Sec: 34185388, Tri/Frame: 984807
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 41.47s, Average FPS: 48.23
Min FPS: 8.04 at frame 144, Max FPS: 58.31 at frame 976
Average Tri/Sec: 48004600, Tri/Frame: 995416
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 41.27s, Average FPS: 48.46
Min FPS: 8.04 at frame 144, Max FPS: 58.31 at frame 976
Average Tri/Sec: 48276768, Tri/Frame: 996296
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
==============================================================
Completed All Tests
--SUMMARY--
04.05.2010 00:08:18 - XP
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 4834,5
şuanda sıfır bir gts250 green edition 190 tl ama forumda ikinci el normal gts250 200tl ne iş anlamadım
olan ikinci el almak isteyen kişilere oluyor.
26.03.2010 Saat: 20:05
Performans görecelidir. Artık oyunları full detay açmakta göreceli oldu nedense. 4850 Cod6 Multide son detay kasılırken bu kart her oyunu Full detay açamaz inan. Ama dedimya o bile göreceli olduğundan sende haklısın tabi.
Ben 9800 gt de full oynuyorum ve asla kasma felan yok onuda geçtim şu anda badcompany 2 full grafik oynuyorum yine hiç bir şekilde kasma yok GTS250 aldım ondada tek bir kasma yok ama nasıl hd 4850 de sadece cod 6 da kasıyor anlamadım
BEN HEPSİNİ DENEDİM.BU KARTIN TEK SORUNU.600 WAAT POWER BİLE BAŞ EDEMİYO.730 WAATLIK TAKTIK.BÖYLE BİŞEY YOK HARİKA OLDU.TEK SIKINTI BÜTÇE MESELESİ POWER IN FİYATI 210 TL...
Bu ne yahu?