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ZOTAC GeForce GTX 260 ve 280 AMP! modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce GTX 200 serini lanse etmesine paralel olarak ülkemiz pazarına modelleri girecek ilk üreticilerden biri ZOTAC olacak. Firma lansman tarihine paralel olarak Türiye pazarına referans tasarımdan da önce AMP! serisi fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip modellerini kullanıma sunarak iddiasını da ortaya koyacak. ZOTAC Türkiye'den bugün itibariyle son kullanıcı satış fiyatlarını da almış bulunuyoruz. Gelecek olan kartlardan GeForce GTX 280 AMP! Edition'ın 730$+KDV, GeForce GTX 260 AMP! Edition modelinin ise 490$+KDV'lik fiyat üzerinden kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Bu arada bahsi geçen fiyatların ülkenin büyük tekno-marketlerinden birinde geçerli olacak fiyat olduğunu da belirtelim. Merak edenler için ZOTAC, AMP! modellerini takiben referans kartları da kullanıcılar ile buluşturacak.
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mamad 10 yıl
55 nm ile üretilen 2. reviyonları beklemek gerekir!!!


Ayrıca fiyatlara bakacak olursak ati yine mi fiyata oynuyor demek geliyor içimden!!!
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tokatli6061 10 yıl
4870 x2 nin çıkmasıyla 730$ aşağı gelir. bu kartlar 4800 serisini ya ikiye katlıyolar yada nvidia çıldırmış...
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scutaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: tokatli6061

4870 x2 nin çıkmasıyla 730$ aşağı gelir. bu kartlar 4800 serisini ya ikiye katlıyolar yada nvidia çıldırmış...

Fiyatlar inanılmaz yüksek bu durumda demekki katlamasa bu kadar olmaz 4870 x2 çıkınca ucuzlar şimdi bu kartları almanın zaten esprisi yok bunları kullanan oyunda yok 1 sene sonra iyi fiyatlar ile alınabilir
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SanalKabus 10 yıl
Fiyatlar pahalı.Bence pahalı da olmalı.Rakip AMD-ATI nin performans yönünden GTX 260-280 modelleri ile yarışamazsa fiyat yönünden pazarı kapmalı ki, biz de bu kartlardan uygun fiyata yararlanabilelim.Tabi bir de şöyle bir durum gerçekleşebilir ; ATI nin nVidia karşısındaki performansı yüksek olur, üstüne 300$ seviyesi high-end kartlar oluşursa kullanıcı için çok daha faydalı olur.Haber için teşekkürler.
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Toucan 10 yıl
cok ucuzmus
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phobia 10 yıl
Aralarında mutlaka performans farkı olacaktır ama 4850 230$'dan satılırken 260'a 490$ verecek pek fazla kullanıcı olacağını sanmam
Haber için teşekkürler
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mhamadko 10 yıl

Orjinalden alıntı: Toucan

cok ucuzmus

nesi cok ucuz allah askina

kac olsaydi pahali derdin ,, 1000$ + kdv [>:]
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