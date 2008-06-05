ZOTAC GeForce GTX 260 ve 280 AMP! modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

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Nvidia'nın GeForce GTX 200 serini lanse etmesine paralel olarak ülkemiz pazarına modelleri girecek ilk üreticilerden biri ZOTAC olacak. Firma lansman tarihine paralel olarak Türiye pazarına referans tasarımdan da önce AMP! serisi fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip modellerini kullanıma sunarak iddiasını da ortaya koyacak. ZOTAC Türkiye'den bugün itibariyle son kullanıcı satış fiyatlarını da almış bulunuyoruz. Gelecek olan kartlardan GeForce GTX 280 AMP! Edition'ın 730$+KDV, GeForce GTX 260 AMP! Edition modelinin ise 490$+KDV'lik fiyat üzerinden kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Bu arada bahsi geçen fiyatların ülkenin büyük tekno-marketlerinden birinde geçerli olacak fiyat olduğunu da belirtelim. Merak edenler için ZOTAC, AMP! modellerini takiben referans kartları da kullanıcılar ile buluşturacak.