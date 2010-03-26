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Zotac GeForce GTX 470 gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac GeForce GTX 470 gün ışığına çıktı
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Bu gece itibariyle detaylı test sonuçları yayımlanmaya başlanacak Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için üreticilerin model hazırlıklarını paylaşmaya devam ediyor. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, AMP! Edition serisi fabrika çıkışı hız aşırtmalı Fermi modellerinden önce hem tasarım hem de saat hızı anlamında referans modelleri baz alan kartlarını pazara sunacak.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 607MHz, paralel işlem birimleri 1215MHz ve bellekleri de 3348MHz'de çalışıyor.

Yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip olan ve üzerinde iki adet DVI konnektörüyle birlikte bir adet Mini HDMI portu bulunan ekran kartı üç yollu SLI kurulumuna da olanak tanıyor. CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran Zotac GeForce GTX 470'in önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarına da giriş yapması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Zotac GeForce GTX 470 gün ışığına çıktı
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renklem 9 yıl
fx57 model bunlar da ne güzel.(şaka)
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Fix-eD 9 yıl
Kısa olması harika
Çünkü GTX 295 oldukça büyük bir ekran kartı... Güncel oyunlarda en iyi ekran kartı olarak benim değerlendirdiğim GTX 285. 295 i hız olarak geçiyor ama bellek yapısında 295 çok iyi
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waltran 9 yıl
fan çok küçük kalmamışmı yaw bütün modellerde böyle
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sertacaygun 9 yıl
ATi'lere göre kısa olmuş epey.
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scutaro 9 yıl
Aslında görünüm olarak GTX 480'den iyi, fiyatlarıda 800tl'yi geçmezse iyi olur.
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_AMADEUS_ 9 yıl
Haber için teşekkürler,ama fotograflar bende açılmıyor.
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