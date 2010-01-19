Zotac ION 2 konfigürasyonlu nettop bilgisayarını Mart ayında satışa sunuyor

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Yeni nesil ekran kartları için Nvidia'dan Fermi tabanlı GF100 GPU'larının gelmesini bekleyen Zotac, gelişmiş özelliklere sahip kompakt anakart modelleri ve mini-bilgisayarlara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Firma ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği Nvidia ION 2 konfigürasyonlu nettop sistemini Mart ayında muhtemelen CeBIT 2010 fuarında lanse ederek hemen ardından satışa sunabilir.

MAG serisi altında sunulması beklenen HD-ND01 isimli nettop sistemde 1.66GHz'de çalışan Atom D410 veya Atom D510 işlemcilerinin güç vermesi beklenirken, anakartta yine bir Intel çözümü olarak NM10 yonga seti güç verecek. Intel ikinci nesil Atom işlemcilerinde grafik birimini işlemci üzerine almasından ötürü strateji değiştiren Nvidia ise ION 2 kapsamında mini-bilgisayar özel PCIe grafik kartı sunuyor.

ION 2 grafik kartını kullanan ilk nettop'lardan birisi olacak Zotac MAG HD-ND01, GT218 GPU'sunun kullanıldığı yani GeForce G210 tabanlı grafik kartıyla Atom 2 tabanlı mini-bilgisayarlara hem 3D hızlandırma yeteneği hem de Full HD video oynatma özellikleri kazandıracak. DDR2-800MHz bellek desteği sunması beklenen yeni sistemde aynı zamanda 2.5-inç boyutunda SSD veya HDD de kullanılabilecek.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Mart ayında satışa sunulması beklenen ION 2 konfigürasyonlu Zotac MAG HD-ND01'in yurt dışı satış fiyatı ise 249$ seviyesinde olacak. Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.