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Zotac ION 2 konfigürasyonlu nettop bilgisayarını Mart ayında satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac ION 2 konfigürasyonlu nettop bilgisayarını Mart ayında satışa sunuyor
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Yeni nesil ekran kartları için Nvidia'dan Fermi tabanlı GF100 GPU'larının gelmesini bekleyen Zotac, gelişmiş özelliklere sahip kompakt anakart modelleri ve mini-bilgisayarlara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Firma ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği Nvidia ION 2 konfigürasyonlu nettop sistemini Mart ayında muhtemelen CeBIT 2010 fuarında lanse ederek hemen ardından satışa sunabilir.

MAG serisi altında sunulması beklenen HD-ND01 isimli nettop sistemde 1.66GHz'de çalışan Atom D410 veya Atom D510 işlemcilerinin güç vermesi beklenirken, anakartta yine bir Intel çözümü olarak NM10 yonga seti güç verecek. Intel ikinci nesil Atom işlemcilerinde grafik birimini işlemci üzerine almasından ötürü strateji değiştiren Nvidia ise ION 2 kapsamında mini-bilgisayar özel PCIe grafik kartı sunuyor.

ION 2 grafik kartını kullanan ilk nettop'lardan birisi olacak Zotac MAG HD-ND01, GT218 GPU'sunun kullanıldığı yani GeForce G210 tabanlı grafik kartıyla Atom 2 tabanlı mini-bilgisayarlara hem 3D hızlandırma yeteneği hem de Full HD video oynatma özellikleri kazandıracak. DDR2-800MHz bellek desteği sunması beklenen yeni sistemde aynı zamanda 2.5-inç boyutunda SSD veya HDD de kullanılabilecek.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Mart ayında satışa sunulması beklenen ION 2 konfigürasyonlu Zotac MAG HD-ND01'in yurt dışı satış fiyatı ise 249$ seviyesinde olacak. Yorum Yaz

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Kardeşim yapmayın böyle haberler.
Niyetleniyoruz ondan sonra da bırak aynısını benzerini satan firma bulamıyoruz Türkiye'de
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Guest-D8E8B73FF 9 yıl
Yaw bu haber yanlış değilmi o kadar aradım Zotac MAG HD-ND01 Atom330 lu yani Atom 1 kendi sitesinde bile
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talh4wk 9 yıl
tam download pcleri yaw :d
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XRacer 9 yıl
non-working
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Chris Brown 9 yıl
zotacın şu ion anakartları çok güzel 2gb ram koy al sana full hd net-dowload-full hd film pc si.
Hemde 30W anca tüketir. Bu biraz ilginç olmuş.
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DH Misafiri 9 yıl
ya şaka gibi arkadaşlar bu kart.bu devirde hala taş devrinden kalma kartları satıyorlar hayret bişey ya. Bence bu firma çok stok yaptığı için pişman olmuştur. :)
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