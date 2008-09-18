ZOTAC Synergy Edition serisi ekran kartlarını duyurdu

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olan ZOTAC, Synergy Edition isimli yeni ekran kartı ailesini duyurdu. Firma yüksek performans meraklıları için hazırladığı AMP! ve sessizliğe önem veren kullanıcılar için geliştirdiği Zone serisinden sonra Synergy Edition çatısı altında 9800GT ve 9600GT tabanlı yeni modellerini duyurdu.
ZOTAC'ın açıklamalarına bakılırsa firma Synergy Edition serisi ekran kartlarıyla yüksek performansı segmentinde rekabetçi ve iddialı fiyat seviyesiyle birleştirmeyi hedefliyor. Bu yönde ilk etap çalışmalarını tamamlayan firma GeForce 9600GT Synergy ve GeForce 9800GT Synergy modellerini kullanıma sunuyor.
Firmanın her iki yeni modeli de Nvidia'nın ilgili referans tasarımlarından ayrılıyor. Zira her iki kart ta ZOTAC tarafından özelleştirilmiş soğutucu ile donatılmışlar. Tabi soğutma performansı açısından yeni çözümlerin standart modellere göre daha başarılı olması da beklenebilir.
512MB GDDR3 belleğe sahip olan her iki yeni model de 256-bit bellek veri yolunu destekliyor. Pure Video HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen DirectX 10 destekli kartların genel özellikleri ise şu şekilde;
|Model
|ZOTAC GeForce 9800GT Synergy Edition
|ZOTAC GeForce 9600GT Synergy Edition
|GPU:
|NVIDIA GeForce 9800GT
|NVIDIA GeForce 9600GT
|Çekirdek Hızı
|600 MHz
|650 MHz
|Paralel İşlem Birimi
|112
|64
|Paralel İşlemci Hızı
|1500 MHz
|1625 MHz
|Bellek Hızı
|1800 MHz
|1800 MHz
|Bellek
|512MB GDDR3
|512MB GDDR3
|Bellek Veri yolu
|256-bit
|256-bit
|Soğutma
|Aktif
|Aktif
|DirectX
|DirectX™ 10, Shader Model 4.0
|Diğer donanımsal özellikler
|Dual Dual-link DVI, HDCP, NVIDIA PhysX ready, PureVideo HD technology
|HDCP:
|evet
|Yazılımsal özellikler
|nView Multi-Display
|Windows Vista uyumluluğu
|Windows Vista için sertifikalı
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::::
bu kartı aldım tek kuşkulandığım kartın boş gibi gözükmesi tabi birde ramler soğumuyor. winde sıcaklık 35-40 derece arası geziyor.
::::
demiş demek ki harika 70 derece süper benim assus 7900 gtxx 75 civarlarinda masaüstünde sen kıyasla
Umarım fiyatlar uygun gelir.bu vakitten sonra 145usd 9800 üne 125usd 9600 üne ancak veririm.
ilginç...