Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZOTAC Synergy Edition serisi ekran kartlarını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
24,1b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ZOTAC Synergy Edition serisi ekran kartlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olan ZOTAC, Synergy Edition isimli yeni ekran kartı ailesini duyurdu. Firma yüksek performans meraklıları için hazırladığı AMP! ve sessizliğe önem veren kullanıcılar için geliştirdiği Zone serisinden sonra Synergy Edition çatısı altında 9800GT ve 9600GT tabanlı yeni modellerini duyurdu.

ZOTAC'ın açıklamalarına bakılırsa firma Synergy Edition serisi ekran kartlarıyla yüksek performansı segmentinde rekabetçi ve iddialı fiyat seviyesiyle birleştirmeyi hedefliyor. Bu yönde ilk etap çalışmalarını tamamlayan firma GeForce 9600GT Synergy ve GeForce 9800GT Synergy modellerini kullanıma sunuyor.

ZOTAC Synergy Edition serisi ekran kartlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Firmanın her iki yeni modeli de Nvidia'nın ilgili referans tasarımlarından ayrılıyor. Zira her iki kart ta ZOTAC tarafından özelleştirilmiş soğutucu ile donatılmışlar. Tabi soğutma performansı açısından yeni çözümlerin standart modellere göre daha başarılı olması da beklenebilir.

512MB GDDR3 belleğe sahip olan her iki yeni model de 256-bit bellek veri yolunu destekliyor. Pure Video HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen DirectX 10 destekli kartların genel özellikleri ise şu şekilde;

Model ZOTAC GeForce 9800GT Synergy Edition ZOTAC GeForce 9600GT Synergy Edition
GPU: NVIDIA GeForce 9800GT NVIDIA GeForce 9600GT
Çekirdek Hızı 600 MHz 650 MHz
Paralel İşlem Birimi 112 64
Paralel İşlemci Hızı 1500 MHz 1625 MHz
Bellek Hızı 1800 MHz 1800 MHz
Bellek 512MB GDDR3 512MB GDDR3
Bellek Veri yolu 256-bit 256-bit
Soğutma Aktif Aktif
DirectX DirectX™ 10, Shader Model 4.0
Diğer donanımsal özellikler Dual Dual-link DVI, HDCP, NVIDIA PhysX ready, PureVideo HD technology
HDCP: evet
Yazılımsal özellikler nView Multi-Display
Windows Vista uyumluluğu Windows Vista için sertifikalı

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
piyasada 1 gb diye satılıyor ürün tanıtımı 512 mb
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
old_glory 10 yıl
Kesinlikle çok dandik ve basit duruyor ===== demişsin
::::
bu kartı aldım tek kuşkulandığım kartın boş gibi gözükmesi tabi birde ramler soğumuyor. winde sıcaklık 35-40 derece arası geziyor.
::::
demiş demek ki harika 70 derece süper benim assus 7900 gtxx 75 civarlarinda masaüstünde sen kıyasla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkSidesOfMe 10 yıl
kartın baskı devre tasarımı çokta iyi durmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakamoz77 11 yıl
bu kartı aldım tek kuşkulandığım kartın boş gibi gözükmesi tabi birde ramler soğumuyor. winde sıcaklık 35-40 derece arası geziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CAMLICALI 11 yıl
Kesinlikle çok dandik ve basit duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Gladio_ 11 yıl
O alümülyüm cıbıghların içiğe Sarıların Sülo Turuncuların Memo gibi yeldegirmeniynen sinerci yapacağnan fiyatlarını az kır da insanların göynünde sinergi yarad emmoğluuu...


Umarım fiyatlar uygun gelir.bu vakitten sonra 145usd 9800 üne 125usd 9600 üne ancak veririm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 11 yıl
AMP serisinden tek farkı soğutucu ve OC olmaması görünüyor...
ilginç...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SH4K3R 11 yıl
Süper duruyo Zotac'tan ilk defa böyle kartlar görüyorum.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 11 yıl
toxic serisine benzettim kartı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 11 yıl
Hadi hep beraber bir sinerji oluşturalım Zotac ile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24050 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce, zotac
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl FaceBreaker (Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu 11 yıl Kitap Tanıtımı: Kullanışlı Web Siteleri Yaratma! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim