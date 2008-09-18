ZOTAC Synergy Edition serisi ekran kartlarını duyurdu

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olan ZOTAC, Synergy Edition isimli yeni ekran kartı ailesini duyurdu. Firma yüksek performans meraklıları için hazırladığı AMP! ve sessizliğe önem veren kullanıcılar için geliştirdiği Zone serisinden sonra Synergy Edition çatısı altında 9800GT ve 9600GT tabanlı yeni modellerini duyurdu.

ZOTAC'ın açıklamalarına bakılırsa firma Synergy Edition serisi ekran kartlarıyla yüksek performansı segmentinde rekabetçi ve iddialı fiyat seviyesiyle birleştirmeyi hedefliyor. Bu yönde ilk etap çalışmalarını tamamlayan firma GeForce 9600GT Synergy ve GeForce 9800GT Synergy modellerini kullanıma sunuyor.

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Firmanın her iki yeni modeli de Nvidia'nın ilgili referans tasarımlarından ayrılıyor. Zira her iki kart ta ZOTAC tarafından özelleştirilmiş soğutucu ile donatılmışlar. Tabi soğutma performansı açısından yeni çözümlerin standart modellere göre daha başarılı olması da beklenebilir.

512MB GDDR3 belleğe sahip olan her iki yeni model de 256-bit bellek veri yolunu destekliyor. Pure Video HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen DirectX 10 destekli kartların genel özellikleri ise şu şekilde;

Model ZOTAC GeForce 9800GT Synergy Edition ZOTAC GeForce 9600GT Synergy Edition GPU: NVIDIA GeForce 9800GT NVIDIA GeForce 9600GT Çekirdek Hızı 600 MHz 650 MHz Paralel İşlem Birimi 112 64 Paralel İşlemci Hızı 1500 MHz 1625 MHz Bellek Hızı 1800 MHz 1800 MHz Bellek 512MB GDDR3 512MB GDDR3 Bellek Veri yolu 256-bit 256-bit Soğutma Aktif Aktif DirectX DirectX™ 10, Shader Model 4.0 Diğer donanımsal özellikler Dual Dual-link DVI, HDCP, NVIDIA PhysX ready, PureVideo HD technology HDCP: evet Yazılımsal özellikler nView Multi-Display Windows Vista uyumluluğu Windows Vista için sertifikalı