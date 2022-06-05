ZOTAC’dan ultra ince masaüstü bilgisayarı

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On ikinci nesil Intel işlemciler henüz tam anlamıyla yaygınlığa ulaşmadığı için yeni çıkan sistemlerde on birinci nesil işlemciler daha çok karşımıza çıkıyor. ZOTAC ultra ince bir bilgisayar kasası duyurdu.

ZOTAC ZBOX Edge MI646 özellikleri ve fiyatı

ZOTAC ZBOX MI646 sadece 28.5mm kalınlığındaki kasası ile dikkat çekiyor. Kare şeklindeki kasa 520 gram ağırlığa sahip. Intel Core i5-1135G7 işlemci Intel Xe grafik birimi sayesinde oyun tarafında da üzmüyor.

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16GB DDR4 SO-DIMM RAM bellek, 256GB NVMe M.2 SSD depolama, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 2.5Gbit LAN, Gigabit LAN, USB 3.1 Tip-A ve Tip-C girişleri şeklinde özellikler yer alıyor. DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve Thunderbolt 4 ile toplamda 3 ekrana kadar çıkış da alınabiliyor. Opsiyonel Windows 10 Pro işletim sistemi ile gelen kasanın Windows 11 uyumundan bahsedilmemiş. ZOTAC ZBOX Edge MI646 mini kasa modeli 799$ başlangıç fiyat etiketi ile satılacak.

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ZOTAC ZBOX Edge MI646 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı