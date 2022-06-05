ZOTAC’dan ultra ince masaüstü bilgisayarı

On ikinci nesil Intel işlemciler henüz tam anlamıyla yaygınlığa ulaşmadığı için yeni çıkan sistemlerde on birinci nesil işlemciler daha çok karşımıza çıkıyor. ZOTAC ultra ince bir bilgisayar kasası duyurdu.
ZOTAC ZBOX Edge MI646 özellikleri ve fiyatı
ZOTAC ZBOX MI646 sadece 28.5mm kalınlığındaki kasası ile dikkat çekiyor. Kare şeklindeki kasa 520 gram ağırlığa sahip. Intel Core i5-1135G7 işlemci Intel Xe grafik birimi sayesinde oyun tarafında da üzmüyor.
16GB DDR4 SO-DIMM RAM bellek, 256GB NVMe M.2 SSD depolama, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 2.5Gbit LAN, Gigabit LAN, USB 3.1 Tip-A ve Tip-C girişleri şeklinde özellikler yer alıyor. DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve Thunderbolt 4 ile toplamda 3 ekrana kadar çıkış da alınabiliyor. Opsiyonel Windows 10 Pro işletim sistemi ile gelen kasanın Windows 11 uyumundan bahsedilmemiş. ZOTAC ZBOX Edge MI646 mini kasa modeli 799$ başlangıç fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.