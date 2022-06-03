Ryzen PRO 7 6860Z APU sadece Lenovo’ya özgü olacak

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AMD’nin özellikle yeni tanıtılan Threadripper işlemci ailesi için Lenovo ile özel bir anlaşması olduğu biliniyor. Bu işlemciler piyasaya ilk kez Lenovo iş istasyonlarında sürülüyor. Şimdi de özel bir Ryzen işlemcisi ortaya çıktı.

AMD Ryzen PRO 7 6860Z APU neler sunuyor?

Yılın başlarında tanıtılan Ryzen PRO 6000 APU serisinde x50 ve x75 şeklinde işlemciler yer almaktaydı. Lenovo’nun ThinkPad Z13 dizüstü modelinde ise AMD Ryzen PRO 7 6860Z adında yeni bir APU kullanılıyor.

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Listede yer almayan bu APU modeli Ryzen 7 PRO 6850U ile aynı çizgileri paylaşıyor. 6nm sürecinde 8 adet Zen 3+ çekirdek ve 16 izlek birimi barındıran işlemci 20MB ön bellek sunuyor. TDP değeri ise 15W-30W arasında değişiyor.

AMD’nin yonga hızlarını bir miktar daha yukarı çektiği ifade edilirken Radeon 680M entegre grafik birimi de tatmin edici bir performans sunuyor. Intel Alder Lake işlemcilere göre Cinebench R23 testlerinde yüzde 25, 3DMark Time Spy testlerinde yüzde 20, Passmark 10 testlerinde yüzde 50 daha iyi skorlar elde edilmiş. Lenovo Thinkpad Z13 iş istasyonunun 1549$ başlangıç fiyatı mevcut.

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