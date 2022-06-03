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    Ryzen PRO 7 6860Z APU sadece Lenovo’ya özgü olacak

    Ryzen PRO 7 6860Z APU modeli sadece Lenovo için geliştirildi ve bir miktar hız artımı dışında farklılığı bulunmuyor. Lenovo ThinkPad Z serisinde kendisine yer bulacak. 
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    Ryzen PRO 7 6860Z
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    AMD’nin özellikle yeni tanıtılan Threadripper işlemci ailesi için Lenovo ile özel bir anlaşması olduğu biliniyor. Bu işlemciler piyasaya ilk kez Lenovo iş istasyonlarında sürülüyor. Şimdi de özel bir Ryzen işlemcisi ortaya çıktı.

    AMD Ryzen PRO 7 6860Z APU neler sunuyor?

    Yılın başlarında tanıtılan Ryzen PRO 6000 APU serisinde x50 ve x75 şeklinde işlemciler yer almaktaydı. Lenovo’nun ThinkPad Z13 dizüstü modelinde ise AMD Ryzen PRO 7 6860Z adında yeni bir APU kullanılıyor.

    Listede yer almayan bu APU modeli Ryzen 7 PRO 6850U ile aynı çizgileri paylaşıyor. 6nm sürecinde 8 adet Zen 3+ çekirdek ve 16 izlek birimi barındıran işlemci 20MB ön bellek sunuyor. TDP değeri ise 15W-30W arasında değişiyor.

    AMD’nin yonga hızlarını bir miktar daha yukarı çektiği ifade edilirken Radeon 680M  entegre grafik birimi de tatmin edici bir performans sunuyor. Intel Alder Lake işlemcilere göre Cinebench R23 testlerinde yüzde 25, 3DMark Time Spy testlerinde yüzde 20, Passmark 10 testlerinde yüzde 50 daha iyi skorlar elde edilmiş. Lenovo Thinkpad Z13 iş istasyonunun 1549$ başlangıç fiyatı mevcut.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 11 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 11 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 1 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 3 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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