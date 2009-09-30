Zotac'dan baskılı devre boyutu kısaltılan özel tasarımlı GeForce GTX 260

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 260 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Standart tasarımlı GeForce GTX 260 modellerine kıyasla baskılı devre boyutu 26.5cm'den 23cm'a düşürülen yeni ekran kartında yine standart modellerden farklı olarak iki adet 6-pin güç konnektörü yerine sadece bir adet 8-pin güç konnektörü kullanılıyor. 4 fazlı güç tasarımına sahip olan yeni modele 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç verirken, baskılı devre tasarımındaki değişikliğe bağlı olarak kart üzerinde özel bir soğutucu kullanılıyor.
Grafik işlem birimi 625MHz, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan GeForce GTX 260 tabanlı ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Üzerinde Hynix üretimi, 0.8ns'lik 14x bellek modülü bulunan ekran kartı PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Destek veren anakartlarda üç yollu SLI kurulumunao olanak tanıyan kart üzerinde çift DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilmekte. Asya pazarına özel olacağı söylenen yeni modelin satış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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işlemci o
bildiğim kadarıyla aynısı olması lazım
G80 ve GT200 serilerinde sadece bu çip var G92 ve türevlerinde yok. Görevi kartın giriş ve çıkış fonksiyonlarını yönetmek. Yani DVI çıkışları, TV çıkışı ve HDCP özellikleri ile ilgileniyor.
+1
Madem bilgisayarlar küçülecekti.
IBM oda kadar bilgisayarı neden yaptı
çok garip bir örnek oldu sanırım.
sence ne yapsınlar belleksiz bir ekran kartı ? yada nvidia daha piyasa gtx300 sürmeden zotac mı sürsün arkadaşım heybeye yorum yapmayın lütfen adamlar kartın boyutunu kücültmüsler gayet güzel bişi neyini eleştiriyorsunuz
Ne yapmalarını bekliyordun Nvidia tanıtımını yapmadan önce GT300 modellerini piyasaya sürmesinimi. Ufak kasaları olanlarda daha rahat olarak kullanabilsin diye daha kısa pcb yapmış ve yararlı birşey. Eleştiri yaparken yapıcı olsun yerici değil.
Yemezler nvidia
maliyetin düşürülüp 200-250ytl gibi bir fiyattan gtx260 ın piyasaya girmesi kötü mü olur acaba?