Zotac'dan baskılı devre boyutu kısaltılan özel tasarımlı GeForce GTX 260

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 260 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Standart tasarımlı GeForce GTX 260 modellerine kıyasla baskılı devre boyutu 26.5cm'den 23cm'a düşürülen yeni ekran kartında yine standart modellerden farklı olarak iki adet 6-pin güç konnektörü yerine sadece bir adet 8-pin güç konnektörü kullanılıyor. 4 fazlı güç tasarımına sahip olan yeni modele 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç verirken, baskılı devre tasarımındaki değişikliğe bağlı olarak kart üzerinde özel bir soğutucu kullanılıyor.

Grafik işlem birimi 625MHz, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan GeForce GTX 260 tabanlı ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Üzerinde Hynix üretimi, 0.8ns'lik 14x bellek modülü bulunan ekran kartı PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Destek veren anakartlarda üç yollu SLI kurulumunao olanak tanıyan kart üzerinde çift DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilmekte. Asya pazarına özel olacağı söylenen yeni modelin satış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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