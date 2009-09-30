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Zotac'dan baskılı devre boyutu kısaltılan özel tasarımlı GeForce GTX 260

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,9b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 260 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Standart tasarımlı GeForce GTX 260 modellerine kıyasla baskılı devre boyutu 26.5cm'den 23cm'a düşürülen yeni ekran kartında yine standart modellerden farklı olarak iki adet 6-pin güç konnektörü yerine sadece bir adet 8-pin güç konnektörü kullanılıyor. 4 fazlı güç tasarımına sahip olan yeni modele 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç verirken, baskılı devre tasarımındaki değişikliğe bağlı olarak kart üzerinde özel bir soğutucu kullanılıyor.

Grafik işlem birimi 625MHz, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan GeForce GTX 260 tabanlı ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Üzerinde Hynix üretimi, 0.8ns'lik 14x bellek modülü bulunan ekran kartı PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Destek veren anakartlarda üç yollu SLI kurulumunao olanak tanıyan kart üzerinde çift DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilmekte. Asya pazarına özel olacağı söylenen yeni modelin satış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Zotac'dan baskılı devre boyutu kısaltılan özel tasarımlı GeForce GTX 260
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Zotac'dan baskılı devre boyutu kısaltılan özel tasarımlı GeForce GTX 260
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bordoomavii 10 yıl
gpu nun yanındaki yonga ne acaba . eskiden pcı olarak tasarlanıp agp side çıkan kartlarda vardı öyle bi köprü bunun görevi neki?
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Timeguard 10 yıl

bordoomavii

gpu nun yanındaki yonga ne acaba . eskiden pcı olarak tasarlanıp agp side çıkan kartlarda vardı öyle bi köprü bunun görevi neki?


işlemci o



bildiğim kadarıyla aynısı olması lazım
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scutaro 10 yıl
bordoomavii

gpu nun yanındaki yonga ne acaba . eskiden pcı olarak tasarlanıp agp side çıkan kartlarda vardı öyle bi köprü bunun görevi neki?

G80 ve GT200 serilerinde sadece bu çip var G92 ve türevlerinde yok. Görevi kartın giriş ve çıkış fonksiyonlarını yönetmek. Yani DVI çıkışları, TV çıkışı ve HDCP özellikleri ile ilgileniyor.
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VISION 10 yıl
Başka naneleri yok demek kadar amatörce bir eleştri olamaz, sonuçta firma her türlü seçeneği kullanıcıya sağlamak için çalışırken böle anlamsız yorumları haketmiyor. Ayrıca kısa PCB GTX 260 çok başarılı ve kullanışlı bir tasarım olacaktır kesinlikle.
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Master_Evil 10 yıl
güzelim gtx260 ne hale gelmiş yazık
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RevidaL 10 yıl

VISION

Başka naneleri yok demek kadar amatörce bir eleştri olamaz, sonuçta firma her türlü seçeneği kullanıcıya sağlamak için çalışırken böle anlamsız yorumları haketmiyor. Ayrıca kısa PCB GTX 260 çok başarılı ve kullanışlı bir tasarım olacaktır kesinlikle.


+1
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hsyn2802 10 yıl
madem buyut küçültücedin niye daha önce yapmadın. akıl var mantık var ufak kart her yere sığar. alıcı kitleside o kadar fazla olur. yeni birşeyler çıkardım ayağına ürün çeşitliliği yapıyorlar lakin ürünler hep aynı, fiyatı ucuz olmadıktan sonra fazla cazip gelmiyorlar.
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Netscout 10 yıl
hsyn2802

madem buyut küçültücedin niye daha önce yapmadın. akıl var mantık var ufak kart her yere sığar. alıcı kitleside o kadar fazla olur. yeni birşeyler çıkardım ayağına ürün çeşitliliği yapıyorlar lakin ürünler hep aynı, fiyatı ucuz olmadıktan sonra fazla cazip gelmiyorlar.



Madem bilgisayarlar küçülecekti.
IBM oda kadar bilgisayarı neden yaptı



çok garip bir örnek oldu sanırım.
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ParaBende 10 yıl
@megawolt
sence ne yapsınlar belleksiz bir ekran kartı ? yada nvidia daha piyasa gtx300 sürmeden zotac mı sürsün arkadaşım heybeye yorum yapmayın lütfen adamlar kartın boyutunu kücültmüsler gayet güzel bişi neyini eleştiriyorsunuz
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MegaWolt38 10 yıl
Bu zotac'ta anca gtx260 ısıtıp ısıtıp birşeyler yapıyor. Başka naneleri yok.
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Timeguard 10 yıl
en perfomanslı mantıklı gpu olmasından dolayı olmasın
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scutaro 10 yıl
MegaWolt38

Bu zotac'ta anca gtx260 ısıtıp ısıtıp birşeyler yapıyor. Başka naneleri yok.

Ne yapmalarını bekliyordun Nvidia tanıtımını yapmadan önce GT300 modellerini piyasaya sürmesinimi. Ufak kasaları olanlarda daha rahat olarak kullanabilsin diye daha kısa pcb yapmış ve yararlı birşey. Eleştiri yaparken yapıcı olsun yerici değil.
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chamicals2 10 yıl
makyaj yap piyasa sür.
Yemezler nvidia
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

caglarnal

makyaj yap piyasa sür.

Yemezler nvidia

maliyetin düşürülüp 200-250ytl gibi bir fiyattan gtx260 ın piyasaya girmesi kötü mü olur acaba?
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max975 10 yıl
kısa kasalar için çok iyi..
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