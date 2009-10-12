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Zotac'ın DirectX 10.1 destekli GeForce GT220 modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,8b
1
42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'ın DirectX 10.1 destekli GeForce GT220 modeli göründü
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, GeForce GT220 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 desteği sunan GT216 GPU'sunun güç verdiği yeni model, tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu itibariyle Nvidia'nın sistem üreticilerine sunduğu referans tasarımlı GeForce GT220 modelinden ayrılıyor.

40nm üretim teknolojisi ile enerji verimliliği konusunda iddialı olduğu ve kullanılan özel soğutucu ile standart Nvidia tasarımına kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen Zotac GeForce GT220, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR3 bellekle donatılan yeni model ayrıca HD Video hızlandırma desteği de sunuyor.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekleri de 1580MHz'de görev yapan yeni modelde DVI ve VGA konnektörleriyle birlikte yüksek tanımlı içeriğin tek kablo üzerinden aktarımı için HDMI ara birimine de yer veriliyor. Yük altında 44.1 Watt'lık güç tüketimine sahip olduğu belirtilen Zotac GeForce GT220 modelinin yakında satışa sunulması bekleniyor.


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simplethinks 10 yıl
Üatüsta gt210 ve gt 220 haberleri Nvidia silah zoruylamı yaptırıyor bu kartları firmalara .Vatandaşıma yazık olcak şimdi 1 gb lık ekran kartlı pc aldım dicek çocuğuna.
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acbold 10 yıl
çok yüksek kongifrasyon olmuş karta ben bunu alayım snorada kasayı monte ediyim en iyisi uçmasın oyunlarda hahahaha
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ebehram 10 yıl
48 paralel birime 1gb bellek!Hangi cozunurlukte oyun oynanır ki bundan 1gb bellek konmus.Tam hazır pc satan yurdum insanı icin.Kullanılmayacak gereksiz bellek israfı.Nvidia bellek ureticlerinden anlasmıs galiba
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DISTURBED 10 yıl
gt300 arefesinde bu kart saçmalık.
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tembeler 10 yıl
bu dx10.1 olayları benim anladığım kadarıyla dx11 e geçiş için ön hazırlık test inceleme platformu kadavra gibi bişi demekki
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radical 10 yıl
valla benimde alasım geldi kaç kuruş acep
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SinanOz 10 yıl
Daha önce Fx5500 den gözümüzün aşina olduğu aktif soğutma sistemi GPU'yu zorlu şartlarda dahi serin tutmayı başarabiliyor


Edit:imla
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melyyh 10 yıl
süper! hemen 2 tane alıp SLI yapayım. ama bu karta gerek var mı SLI a acep? :D
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stradosphere 10 yıl
@kenanclk
Ati böyle bir desteği verdi de HAWX hariç hiçbir oyunda kullanmadın sanırım.Yazılım olmadığı halde donanımın olması birşeyi değiştirmez
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orc123456 10 yıl

stradosphere

@kenanclk
Ati böyle bir desteği verdi de HAWX hariç hiçbir oyunda kullanmadın sanırım.Yazılım olmadığı halde donanımın olması birşeyi değiştirmez


H.A.W.X.
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ginnix 10 yıl

saçmalığa bakın. zotac kullanmadan çamur atanlar, daha henüz dx11 hazır değilken dx 10.1 diye bayram edenler. bu 10.1'in dx10'dan farkı nedir tabi orası da ayrı bi konu. müşteri kandırmaktan başka bir iş değil.

@megawolt38
arkadaşım ben zotac kart kullanıyorum sonuna kadarda memnunum o yüzden bilmeden atıp tutmayalım lütfen
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stradosphere 10 yıl
@megawolt38
Arkadaşım cahilsen bile bunu böyle belli etme Zotac'ın kaç kartını aldında kullandın 9400 gt falan aldıysan o da senin hatan bugüne kadar nvidianın her modeli mevcut,fabrika çıkışlı o/c li olanlarda dahil.Sen yarın Asus a da hep böyle yapardı zaten diye çamur atarsın.
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trooper27 10 yıl
fx 5200 ün bile görüntüsü daha güzeldi be
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cavador 10 yıl
buda G92mi acaba, şaka bi yana 1-2 akrabam hayattaydı g92 li ilk kartlar cıktığı 3 sene öncesinde
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yc#1 10 yıl
Yük altındaki güç tüketimi iyiymiş. Düşük profilli versiyonları da çıkarsa HTPC'ler için dört dörtlük bir kart olur.
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forvet09 10 yıl
fiyatı iyi olursa giriş seviyesi için tercih edilebilir..
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Momo-Oz 10 yıl
off karta bak ağzımın suyu aktı ,5870 mi bumu deseler ben kesinlikle bunu alırım :D süper güçlü bi kart ati bu sefer hakikaten çok pis darbe aldı :D
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