Zotac'ın DirectX 10.1 destekli GeForce GT220 modeli göründü

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, GeForce GT220 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 desteği sunan GT216 GPU'sunun güç verdiği yeni model, tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu itibariyle Nvidia'nın sistem üreticilerine sunduğu referans tasarımlı GeForce GT220 modelinden ayrılıyor.

40nm üretim teknolojisi ile enerji verimliliği konusunda iddialı olduğu ve kullanılan özel soğutucu ile standart Nvidia tasarımına kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen Zotac GeForce GT220, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR3 bellekle donatılan yeni model ayrıca HD Video hızlandırma desteği de sunuyor.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekleri de 1580MHz'de görev yapan yeni modelde DVI ve VGA konnektörleriyle birlikte yüksek tanımlı içeriğin tek kablo üzerinden aktarımı için HDMI ara birimine de yer veriliyor. Yük altında 44.1 Watt'lık güç tüketimine sahip olduğu belirtilen Zotac GeForce GT220 modelinin yakında satışa sunulması bekleniyor.