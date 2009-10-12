Zotac'ın DirectX 10.1 destekli GeForce GT220 modeli göründü

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, GeForce GT220 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 desteği sunan GT216 GPU'sunun güç verdiği yeni model, tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu itibariyle Nvidia'nın sistem üreticilerine sunduğu referans tasarımlı GeForce GT220 modelinden ayrılıyor.
40nm üretim teknolojisi ile enerji verimliliği konusunda iddialı olduğu ve kullanılan özel soğutucu ile standart Nvidia tasarımına kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen Zotac GeForce GT220, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR3 bellekle donatılan yeni model ayrıca HD Video hızlandırma desteği de sunuyor.
Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekleri de 1580MHz'de görev yapan yeni modelde DVI ve VGA konnektörleriyle birlikte yüksek tanımlı içeriğin tek kablo üzerinden aktarımı için HDMI ara birimine de yer veriliyor. Yük altında 44.1 Watt'lık güç tüketimine sahip olduğu belirtilen Zotac GeForce GT220 modelinin yakında satışa sunulması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit:imla
Ati böyle bir desteği verdi de HAWX hariç hiçbir oyunda kullanmadın sanırım.Yazılım olmadığı halde donanımın olması birşeyi değiştirmez
H.A.W.X.
Stalker clear sky
Far Cry 2
Assassin's creed
Battle Forge
saçmalığa bakın. zotac kullanmadan çamur atanlar, daha henüz dx11 hazır değilken dx 10.1 diye bayram edenler. bu 10.1'in dx10'dan farkı nedir tabi orası da ayrı bi konu. müşteri kandırmaktan başka bir iş değil.
@megawolt38
arkadaşım ben zotac kart kullanıyorum sonuna kadarda memnunum o yüzden bilmeden atıp tutmayalım lütfen
Arkadaşım cahilsen bile bunu böyle belli etme Zotac'ın kaç kartını aldında kullandın 9400 gt falan aldıysan o da senin hatan bugüne kadar nvidianın her modeli mevcut,fabrika çıkışlı o/c li olanlarda dahil.Sen yarın Asus a da hep böyle yapardı zaten diye çamur atarsın.