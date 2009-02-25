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Zotac'ın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'ın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modeli göründü
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Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT Green Edition modeli üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde belirtmiş ve bu yöndeki ilk bilgileri sizlere sunmuştuk. Firmanın önde gelen iş ortaklarından Zotac, GeForce 9600GT Green Edition temelli yeni ekran kartını duyurdu. Siyah renkli baskılı devresi ve özel soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartı, N9600GT-1GD3 MiG kod adını taşıyor ve 1GB GDDR3 bellekle geliyor.

Zotac'ın yeni modeline 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94 GPU'su güç veriyor. Standart modele kıyasla çalışma gerilimi 1.0v'ye çekilen ve satılmakta olan mevcut GeForce 9600GT modellerine kıyasla güç tüketiminin %40'a varan oranda düşürüldüğü belirtilen kartın 256-bit bellek veri yolu desteği ve 64x paralel işlem birimiyle geldiği belirtilirken grafik işlemcisinin 600MHz, belleklerinin ise 1800MHz'de görev yaptığı bildirilmekte.

Hynix tarafından üretilen 1.0ns'lik GDDR3 bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartının 2+1 fazlı güç tasarımıyla desteklendiği belirtiliyor. Düşen güç tüketimine paralel olarak güç girişinin kaldırıldığı ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanımakta. DirectX 10 destekli yeni model, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor ve çift DVI + HDTV konnektörleriyle geliyor.

Zotac'ın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunması beklenirken, kartın fiyat ise açıklanmadı.

Zotac'ın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modeli göründü
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max975 10 yıl
güzel fan...
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showstopper41 10 yıl
Hem 1GB hem daha az güç tüketiyor. Orta seviye kullanıcılar için çok güzel bir kart olmuş.
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petsiyehable 10 yıl
snergy gibi aynı.
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kamikazeden 10 yıl
güzel olmuş sahiden
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yc#1 10 yıl
Düşük profilli ve HDMI çıkışlı modelleri de çıkarsa tam HTPC'lere göre bir kart olur.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
PCB güzel olmuş
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maviay1980 10 yıl
benim 8500gt'den bile az yakar bu,baya bir küçültüşmüş kart.2+1 bobin kullnaılmış oc. de biraz zorlanabilir.
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00x men00 10 yıl
diğer başlıktaki hıs bakta örnek alllll adamlar ne güzel soğutucu koymuş
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EcZaNeT 10 yıl
güç tüketimi ile birlikte ısınma ve ses sorunlarıda azalır hatta pasif sogutma takılsa bu karta olurdu..
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N-0NE 10 yıl
Siyah Pcb ve siyah soğutucu güzel olmuş.Tasarımda güzel ama soğutucu blok biraz kaba gibi sanki :) Ama blok ramleride soğutursa çok güzel olur.256bit desteği süper olmuş fiyatıda aynı oranda düşerse çok güzel bi kart olur.
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