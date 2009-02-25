Zotac'ın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modeli göründü

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Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT Green Edition modeli üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde belirtmiş ve bu yöndeki ilk bilgileri sizlere sunmuştuk. Firmanın önde gelen iş ortaklarından Zotac, GeForce 9600GT Green Edition temelli yeni ekran kartını duyurdu. Siyah renkli baskılı devresi ve özel soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartı, N9600GT-1GD3 MiG kod adını taşıyor ve 1GB GDDR3 bellekle geliyor.

Zotac'ın yeni modeline 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94 GPU'su güç veriyor. Standart modele kıyasla çalışma gerilimi 1.0v'ye çekilen ve satılmakta olan mevcut GeForce 9600GT modellerine kıyasla güç tüketiminin %40'a varan oranda düşürüldüğü belirtilen kartın 256-bit bellek veri yolu desteği ve 64x paralel işlem birimiyle geldiği belirtilirken grafik işlemcisinin 600MHz, belleklerinin ise 1800MHz'de görev yaptığı bildirilmekte.

Hynix tarafından üretilen 1.0ns'lik GDDR3 bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartının 2+1 fazlı güç tasarımıyla desteklendiği belirtiliyor. Düşen güç tüketimine paralel olarak güç girişinin kaldırıldığı ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanımakta. DirectX 10 destekli yeni model, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor ve çift DVI + HDTV konnektörleriyle geliyor.

Zotac'ın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunması beklenirken, kartın fiyat ise açıklanmadı.

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