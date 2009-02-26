Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 285 modeli gün ışığına çıktı

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Nvidia tarafından tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı iddiasıyla lanse edilen GeForce GTX 285 için su soğutmalı model sayısı artıyor. Su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan Zotac, açıklandığı gibi GTX 285'in de su soğutmalı versiyonunu hazırladı.

Grafik işlem biriminin yanı sıra bellek yongalarını ve güç modüllerini de kapsayan Bakır tabanlı su soğutma bloğu ile desteklenen ekran kartının fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelmesi ve saat hızlarının satılmakta olan GTX 285 AMP! Editin modelinden daha yüksek olması bekleniyor.

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55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu, 240x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Triple SLI desteği de sunan ekran kartı CUDA ve PhysX teknolojilerinin sunduğu avantajlardan da yararlanabiliyor.

Zotac'ın önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannoer kentinde başlayacak CeBIT fuarında tanıtması beklenilen su soğutmalı GTX 285 modelinin fuardan sonra satışa sunulması beklenirken hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı yönünde henüz net bir bilgi olmadığını da belirtelim.

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