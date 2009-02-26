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Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 285 modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 285 modeli gün ışığına çıktı
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Nvidia tarafından tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı iddiasıyla lanse edilen GeForce GTX 285 için su soğutmalı model sayısı artıyor. Su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan Zotac, açıklandığı gibi GTX 285'in de su soğutmalı versiyonunu hazırladı.

Grafik işlem biriminin yanı sıra bellek yongalarını ve güç modüllerini de kapsayan Bakır tabanlı su soğutma bloğu ile desteklenen ekran kartının fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelmesi ve saat hızlarının satılmakta olan GTX 285 AMP! Editin modelinden daha yüksek olması bekleniyor.

Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 285 modeli gün ışığına çıktı
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55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu, 240x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Triple SLI desteği de sunan ekran kartı CUDA ve PhysX teknolojilerinin sunduğu avantajlardan da yararlanabiliyor.

Zotac'ın önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannoer kentinde başlayacak CeBIT fuarında tanıtması beklenilen su soğutmalı GTX 285 modelinin fuardan sonra satışa sunulması beklenirken hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı yönünde henüz net bir bilgi olmadığını da belirtelim.

Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 285 modeli gün ışığına çıktı
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isomania 10 yıl
@akkinooo hay eline ağzına sağlık..yorumlarını okumuyorum artık haberlerin..sayfa sayfa geyik yapıyolar..maksat post kasmak..ordaki rutbeyi arttırmaya çalışan çocuklar dolu
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akkinooo 10 yıl
Şundan 4-5 sene öncesinin donanım haberine bakıyorumda birde şimdiye. Ne kadar çoluki-çocuk, gereksiz, bilgisiz cahil insan varsa hepsi tavan yapmış vaziyette. Artık bi konuya girip cevap vermeye çekiniyorum gerçekten.
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RevidaL 10 yıl
Maksat yeşillik olsun diye yapmışlar sanırım bu su soğutmalı kartı. Zaten orijinal fanı yeter be o karta
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Qrt_ 10 yıl
Sessizlik arayan için ideal, neden kimse bunu düşünmemiş..
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00x men00 10 yıl
niye fanlılar gibi güzel görünüşlü su soğutma olmuya adam bu görüntüye verrmez vereceği varsada
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tolgaciik 10 yıl
Maksat çeşit olsun.. Pizzacıda 500 çeşit pizza var ama hepsi pizza...
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Cengiz55 10 yıl
hakkaten gereksiz
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petsiyehable 10 yıl
ÇOK GEREKSİZ Bİ KART ARTIK ISIT ISIT GPUNUN PARASINI ÇIKARMAK İÇİN ÖNÜMÜZE SURN ://// BANNNNNNNNNN
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max975 10 yıl
bu kart için su soğutma gerçekten gereksiz 50 derecenin üstüne cıkmıyor zaten
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