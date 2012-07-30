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10 inçlik Playbook ilk defa görüntülendi

6 yıl
7,4b
1
22
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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10 inçlik Playbook ilk defa görüntülendi
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7 inçlik Playbook’tan kısa bir süre sonra ilk duyumları alınan ancak RIM’in 2011 başında rafa kaldırdığı belirtilen 10 inçlik Playbook, ilk defa objektiflere yakalandı.

Vietnamlı Tinhte sitesi tarafından yayınlanan fotoğraflara göz attığımızda 16:9’luk 7” Playbook ve 4:3'lük iPad ile kıyaslandığında ekran oranı 4:3 oranında olacağı görülen 10 inçlik model, bunun dışında tasarım anlamında küçük kardeşinden önemli bir farklılık göstermiyor.

Yeni Playbook’un teknik detayları şimdilik bilinmemekle birlikte; mevcut modelin gücünü T.I. imzası taşıyan çift çekirdekli işlemcisinden aldığını göz önünde bulundurduğumuzda, 10 inçlik Plabyook’un OMAP46xx serisinden gücünü alması ve 2013 yılının başında satışa sunulması ihtimal dahilinde görünüyor.

10 inçlik Playbook ilk defa görüntülendi
Tam Boyutta Gör
10 inçlik Playbook ilk defa görüntülendi
Tam Boyutta Gör
10 inçlik Playbook ilk defa görüntülendi
Tam Boyutta Gör
10 inçlik Playbook ilk defa görüntülendi
Tam Boyutta Gör
10 inçlik Playbook ilk defa görüntülendi
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Amedra 6 yıl
Bende playboy ne ara diyorum burada megersem başka birşeym.
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Çılgınsın Man 6 yıl
Benim bildiğim kadarıyla android uygulama ve oyunlar çoğunu açıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Ben aldım ve çok mutluyum
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben aldım ve çok mutluyum

hayırlı olsun pil ömrü nasıl?
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DH Misafiri 6 yıl
playbook kullansanız adi lafını kullanmazdınız oyun olarak yeterince oyun var uygulama olarak normalde gerekenler var ama illa bozmak için bi tablet istiyorsanız gereksiz 1 ton çöp uygulama yüklemek istiyorsanız android tablet alabilirsiniz.Sistem olarak yeterince hızlı hatta 1000 tl lik tabletleri gömer...
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Adam Lallana 6 yıl
Oyun filan yok diye konuşmayın bilip bilmeden Playbook OS 2.0da Anroid uygulama ve oyunlarının %90nı çalıştıralabiliyor
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nurettinaz 6 yıl
Cok ironik bir alet bence. Adi playbook ama ben daha bunu oyun icin alanini duymadim gormedim hos bunu alanda gormedim.
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jovanovic 6 yıl
BB ve tablet...
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Stanislas Xavier 6 yıl
İlk playbook eşdeğer androidlerden çok daha hızlı ve satbil çalışıyor,satmadı çünkü reklam yapılmadı ve uygulama yetersiz, bu işletim sistemi benim açımdan androidden çok daha üstün bir sistem tek sorun geliştirici desteği alamamakta, fakat bb10 ile durum iyileşecek umarım
4:3 oran kişiye göre değişir güzel ve kötü yanları var.
Çerçeveler geniş çünkü onlar da dokunmatik cihazı kullanırken çerçevelere atanmış görevler mevcut,ilk playbookta,uygulama arası geçiş vs. gibi işlemleri çerçeveden başlayarak kaydırıp yapıyordunuz.,

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IslakFasulye 6 yıl
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aceleciburak 6 yıl
abi hepsi böyle gare mi olacak ...
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dhyorumcusu 6 yıl
Playbook'un ilk versiyonu fena çuvallamıştı, bakalım yeni işletim sistemiyle yenileri ne yapacak.
Tabletlerin kenarlıklarının kalın olmasının nedeni ise elle tutulurken kolaylık olması. Sonuçta dokunmatik ekrana parmak değerse kendiliğinden ekran açılıp durur.
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Joyeux 6 yıl
Android tablete defalarca tercih edeceğim bir tablet. iPad i ayrı tutuyorum zaten. Ayrıca neden su tabletlerin çerçevelerini bu kadar kalın yaparlar anlamam 4:3 oranı da en ideal oran zaten
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