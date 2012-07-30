10 inçlik Playbook ilk defa görüntülendi

7 inçlik Playbook’tan kısa bir süre sonra ilk duyumları alınan ancak RIM’in 2011 başında rafa kaldırdığı belirtilen 10 inçlik Playbook, ilk defa objektiflere yakalandı.
Vietnamlı Tinhte sitesi tarafından yayınlanan fotoğraflara göz attığımızda 16:9’luk 7” Playbook ve 4:3'lük iPad ile kıyaslandığında ekran oranı 4:3 oranında olacağı görülen 10 inçlik model, bunun dışında tasarım anlamında küçük kardeşinden önemli bir farklılık göstermiyor.
Yeni Playbook’un teknik detayları şimdilik bilinmemekle birlikte; mevcut modelin gücünü T.I. imzası taşıyan çift çekirdekli işlemcisinden aldığını göz önünde bulundurduğumuzda, 10 inçlik Plabyook’un OMAP46xx serisinden gücünü alması ve 2013 yılının başında satışa sunulması ihtimal dahilinde görünüyor.
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hayırlı olsun pil ömrü nasıl?
4:3 oran kişiye göre değişir güzel ve kötü yanları var.
Çerçeveler geniş çünkü onlar da dokunmatik cihazı kullanırken çerçevelere atanmış görevler mevcut,ilk playbookta,uygulama arası geçiş vs. gibi işlemleri çerçeveden başlayarak kaydırıp yapıyordunuz.,
Tabletlerin kenarlıklarının kalın olmasının nedeni ise elle tutulurken kolaylık olması. Sonuçta dokunmatik ekrana parmak değerse kendiliğinden ekran açılıp durur.