10 inçlik Playbook ilk defa görüntülendi

7 inçlik Playbook’tan kısa bir süre sonra ilk duyumları alınan ancak RIM’in 2011 başında rafa kaldırdığı belirtilen 10 inçlik Playbook, ilk defa objektiflere yakalandı.

Vietnamlı Tinhte sitesi tarafından yayınlanan fotoğraflara göz attığımızda 16:9’luk 7” Playbook ve 4:3'lük iPad ile kıyaslandığında ekran oranı 4:3 oranında olacağı görülen 10 inçlik model, bunun dışında tasarım anlamında küçük kardeşinden önemli bir farklılık göstermiyor.

Yeni Playbook’un teknik detayları şimdilik bilinmemekle birlikte; mevcut modelin gücünü T.I. imzası taşıyan çift çekirdekli işlemcisinden aldığını göz önünde bulundurduğumuzda, 10 inçlik Plabyook’un OMAP46xx serisinden gücünü alması ve 2013 yılının başında satışa sunulması ihtimal dahilinde görünüyor.