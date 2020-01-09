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    10 ve 6 çekirdekli 2 Comet Lake-S yongası B460 yongasetli anakartta teste tabi tutuldu

    Intel’in yaklaşan Comet Lake ailesi çekirdek artışıyla gelecek olması nedeniyle heyecanla bekleniyor. Yeni sızıntıda yeni nesilden 2 işlemciye yer verildi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    1,8b
    1
    28
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    10 ve 6 çekirdekli 2 Comet Lake-S yongası B460 yongasetli anakartta teste tabi tutuldu
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    Yarı iletken  üreticisi Intel, AMD’ye güçlü bir cevap verebilmek adına Comet Lake-S kod adlı 10. nesil işlemcilerinde yeniden çekirdek artışına gidecek. Yıllardır olgunlaştırılan 14 nm nodunun bir avantajı olan yüksek frekans değerlerini de öne sürecek olan firmanın 2 işlemcisi B460’lı bir anakart üzerinde test edildi.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı?

    Çinli bir DIY satıcının B460 yongasetli OEM anakart üzerinde test ettiği işlemcileri Core i9-10900K ve Core i5-10600K olarak karşımıza çıkıyor. Erken mühendislik örneği aşamasında olan yongalar ayrıca BIOS’un henüz kararsız yapıda olması nedeniyle bir hayli düşük taban ve boost frekansta görev yapıyor.

    Düşük frekanslar

    Core i9-10900K’nın 2.5 GHz’den 3.7 GHz’e yükseldiği testte Core i5-10600K ise 3.0 GHz’lik taban frekansta görev yapmış. 65 watt TDP’li Core i9-10900’nin dahi 2.8 GHz’de çalıştığı düşünüldüğünde değerler tatmin edici seviyede değil.

    10 ve 6 çekirdekli 2 Comet Lake-S yongası B460 yongasetli anakartta teste tabi tutuldu
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    Ayrıca LGA 1200 sokete sahip modellerde hizalama belirtecinin Coffe Lake-S’te yukarıdaki konumundan aşağıya alındığı dikkatlerden kaçmıyor. Cinebench R20’de modeller 10-6 çekirdek için sırasıyla 4215 ve 2928 puan alırken Cinebench R15’te değerler sırayla 1957-1199 puan şeklinde. Test sırasında 10 çekirdekli model maksimum 51 dereceyi görürken Core i5-10600K ise 53 dereceye ulaşmış.

    10 ve 6 çekirdekli 2 Comet Lake-S yongası B460 yongasetli anakartta teste tabi tutuldu
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    Ayrıca Bkz. "Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı"

    Nihai modellerde bu seviyelerin çok daha yukarısını göreceğimizi söylemek zor değil. Son olarak Intel’in sızan bir slaytına göre Core i9-10900K’nın PL2 durumunda yani işlemcinin kısa süreliğine fazladan güç tüketmesine izin verilen seviyede 250 watt TDP’ye ulaşabildiğini belirterek sözlerimizi noktalayalım.



    Yarı iletken üreticisi Intel, AMD’ye güçlü bir cevap verebilmek adına Comet Lake-S kod adlı 10. nesil işlemcilerinde yeniden çekirdek artışına gidecek. Yıllardır olgunlaştırılan 14 nm nodunun bir avantajı olan yüksek frekans değerlerini de öne sürecek olan firmanın 2 işlemcisi B460’lı bir anakart üzerinde test edildi. Çinli bir DIY satıcının B460 yongasetli OEM anakart üzerinde test ettiği işlem Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    SenSei5454 1 hf. en beğenilen
    250 watt maşallah. 8700k kullanıyorum. Oğluma sistem kurarken Ryzen 5 3600 kullandım. Fark varmı diye bir sorarsanız eğer fark hissettim desem yalan söylemiş olurum. 7nm ve mimari değiştirmeden yeni bir intel işlemci almak bana mantıksız geliyor. Bu saatten sonra Gen4yada 5 ve ddr5 li sistemleri beklemek daha mantıklı olur.
    250 watt maşallah. 8700k kullanıyorum. Oğluma sistem kurarken Ryzen 5 3600 kullandım. Fark varmı diye bir sorarsanız eğer fark hissettim desem yalan söylemiş ol...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    ebavamqko 1 hf. yeni yorumcu kaptan666
    hala intel kullanan var mi ya ?

    gecenlerde enayinin biri youtube da 9900k li gtx2080ti li pc toplamis 90.000 liraya ...

    adamin dedigi "render islemleri icin ryzenlar yetersiz kaliyordu" ... o saniyeden sonra kapadim. enayiligin bu kadari. belli sistemi intel toplamis, cakal da bizi kekleyecek. intel alan kaldi mi hala ?
    hala intel kullanan var mi ya ? gecenlerde enayinin biri youtube da 9900k li gtx2080ti li pc toplamis 90.000 liraya ... adamin dedigi "render i...
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    3 Yanıt Yanıtla +9
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    msatic 1 hf.
    250W nedir arkadaş :) Sadece işlemci aylık 50-60 TL'lik elektrik harcar, öyle bir değer yani. Kesinlikle bunlara bulaşmayın. Ev ve sadece oyun amaçlı alacaklar Ryzen 5 3600 alsın, arada yayın ve render'la uğraşırım diyenler de Ryzen 7 3700X alsın, profesyonelim/geliştiriciyim diyen 3900X alsın geçsin. Değmez abicim bu Intel çöplere, o tüketim değerleriyle hayvan gibi ısınır ve elektrik harcar, verimsizler!
    250W nedir arkadaş :) Sadece işlemci aylık 50-60 TL'lik elektrik harcar, öyle bir değer yani. Kesinlikle bunlara bulaşmayın. Ev ve sadece oyun amaçlı alacaklar ...
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    scutaro 1 hf.
    Kafan güzel mi senin kardeş, 10900K 14nm olarak üretilecek.
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    oklawa 1 hf. scutaro
    Kimi kastettin?
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    oklawa 1 hf.
    Nisan 2020 gibi piyasaya sürüleceği söyleniyordu ama tepe model olan 10900k'nın 300W tüketmesi nedeniyle gecikebileceği yazılmaya başlanmış. Kaynak olarak bu makale gösterilmiş;
    computerbase.de/...



    9900K dan daha iyi bir işlemci olması gerekirken, 10900k'nın çok enerji harcaması çözülmesi gereken bir sorun olarak duruyormuş.
    techradar.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Alex5 1 hf. oklawa
    Hocam i5ler de mi gecikecek? Bir bilgi var mı?
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    Rennes10 1 hf.
    10900k zorlama hatta saçmasapan bir işlemci. çaresizlikten çıkmış başka açıklaması yok. alev alev yanar bu haliyle
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    TheJudgé 1 hf.
    Metehanda olmasa sitede cpu gpu haberi okuyamicaz
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    eskibirkurt 1 hf.
    bu başlıktan anladığım intel ryzen 3000 lerle başedebilmek için yeni ürünler çıkarırken amd ryzen 4000 lerle piyasayı tarumar edecek
    techgage.com/...

    sözkonusu workstationsa

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    eee tabi amerikada pc kullanıcılarının çoğunun öncelikli amacı workstation olduğu için ryzena yöneliyorlar. çiplerin mühendislerinin ülkesi heralde bu işi biraz biliyordur.

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    oklawa 1 hf. eskibirkurt
    Görünürde comet lake-s serisinin tek avantajı hyper threading olacak.





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    notebookcheck.net/...



    9. Nesil ise aşağıdaki şekilde.



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    Hakimutata Insane 1 hf.
    isinability AMD=INTEL ikiside sonuçta çok wolt tükettiği için oc'de normaldir.
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    Wilson Fisk 1 hf.
    yüksek doğalgaz faturalarına son tişikkirlir intil.


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    Timeguard 1 hf.
    3600 71w
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    Bunu diyorsan o saniye yahu


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    kaptan666 1 hf. Timeguard
    Doğru diyosun 307w kısmını düzelteyim
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    Timeguard 1 hf.

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    msatic 1 hf.
    250W nedir arkadaş :) Sadece işlemci aylık 50-60 TL'lik elektrik harcar, öyle bir değer yani. Kesinlikle bunlara bulaşmayın. Ev ve sadece oyun amaçlı alacaklar Ryzen 5 3600 alsın, arada yayın ve render'la uğraşırım diyenler de Ryzen 7 3700X alsın, profesyonelim/geliştiriciyim diyen 3900X alsın geçsin. Değmez abicim bu Intel çöplere, o tüketim değerleriyle hayvan gibi ısınır ve elektrik harcar, verimsizler!
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    1780 kez okundu.
    14 yorum yazıldı.

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    intel core i9-10900k, intel core i5-10600K ve
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