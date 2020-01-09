10 ve 6 çekirdekli 2 Comet Lake-S yongası B460 yongasetli anakartta teste tabi tutuldu

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Yarı iletken üreticisi Intel, AMD’ye güçlü bir cevap verebilmek adına Comet Lake-S kod adlı 10. nesil işlemcilerinde yeniden çekirdek artışına gidecek. Yıllardır olgunlaştırılan 14 nm nodunun bir avantajı olan yüksek frekans değerlerini de öne sürecek olan firmanın 2 işlemcisi B460’lı bir anakart üzerinde test edildi.

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Çinli bir DIY satıcının B460 yongasetli OEM anakart üzerinde test ettiği işlemcileri Core i9-10900K ve Core i5-10600K olarak karşımıza çıkıyor. Erken mühendislik örneği aşamasında olan yongalar ayrıca BIOS’un henüz kararsız yapıda olması nedeniyle bir hayli düşük taban ve boost frekansta görev yapıyor.

Düşük frekanslar

Core i9-10900K’nın 2.5 GHz’den 3.7 GHz’e yükseldiği testte Core i5-10600K ise 3.0 GHz’lik taban frekansta görev yapmış. 65 watt TDP’li Core i9-10900’nin dahi 2.8 GHz’de çalıştığı düşünüldüğünde değerler tatmin edici seviyede değil.

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Ayrıca LGA 1200 sokete sahip modellerde hizalama belirtecinin Coffe Lake-S’te yukarıdaki konumundan aşağıya alındığı dikkatlerden kaçmıyor. Cinebench R20’de modeller 10-6 çekirdek için sırasıyla 4215 ve 2928 puan alırken Cinebench R15’te değerler sırayla 1957-1199 puan şeklinde. Test sırasında 10 çekirdekli model maksimum 51 dereceyi görürken Core i5-10600K ise 53 dereceye ulaşmış.

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Nihai modellerde bu seviyelerin çok daha yukarısını göreceğimizi söylemek zor değil. Son olarak Intel’in sızan bir slaytına göre Core i9-10900K’nın PL2 durumunda yani işlemcinin kısa süreliğine fazladan güç tüketmesine izin verilen seviyede 250 watt TDP’ye ulaşabildiğini belirterek sözlerimizi noktalayalım.

Yarı iletken üreticisi Intel, AMD’ye güçlü bir cevap verebilmek adına Comet Lake-S kod adlı 10. nesil işlemcilerinde yeniden çekirdek artışına gidecek. Yıllardır olgunlaştırılan 14 nm nodunun bir avantajı olan yüksek frekans değerlerini de öne sürecek olan firmanın 2 işlemcisi B460’lı bir anakart üzerinde test edildi. Çinli bir DIY satıcının B460 yongasetli OEM anakart üzerinde test ettiği işlem

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