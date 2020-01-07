Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı

AMD’nin 7nm sürecindeki Zen 2 çekirdekleri ve Vega grafik birimleri ile harmanladığı en iddialı APU serisi Ryzen 4000, CES 2020 fuarında resmiyet kazandı. AMD dizüstünde en iyi performansı vadediyor.

AMD Ryzen 4000 özellikleri

AMD Ryzen 4000 APU ailesinde iki farklı seri görüyoruz. 15W ısıl tasarım gücüne sahip Ryzen 4000U serisi ince dizüstü bilgisayarları hedefliyor. 45W ısıl tasarım gücüne sahip olan Ryzen 4000H serisi ise performans sınıfı bilgisayarları hedefliyor.

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AMD Ryzen 4000U serisinde 4, 6 ve 8 çekirdekli 5 farklı işlemci bulunuyor. Tepe seviyesinde Ryzen 7 4800U yer alıyor. 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli olan işlemci 4.2GHz seviyesine kadar çıkıyor. Seviye 3 ön bellek ise 8MB boyutunda. 8 kümeli Vega grafik birimi 1750MHz hızında çalışıyor.

Ryzen 7 4800U işlemcisi Cinebench r20 testlerinde Intel Core i7-1065G7 işlemcisini yüzde 90 civarında geride bırakmış. Oyun tarafında ise Rocket League ve GTA V gibi oyunlarda 30 kare/saniye fark atıyor.

AMD Ryzen 4000H serisinde 6 ve 8 çekirdekli 3 işlemci yer alıyor. Ryzen 4800H modeli 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli. Turbo hız 4.2GHz seviyesine çıkarken 7 işlem kümeli Vega birimi de 1600MHz hızında çalışıyor.

AMD Ryzen 4800H işlemcisi 3DMark FireStrike Physics testlerinde Intel Core i7-9750H işlemcisinden yüzde 39 daha hızlı. Core i7-9700K işlemcisini de yine aynı testlerde geride bırakıyor.

Ryzen 4000H serisi işlemciler harici AMD grafik kartları ile birlikte gelecek ve SmartShift özelliği sayesinde grafik birimleri arasında akıllı bir güç yönetimi sağlayacak. Pek çok oyunda yüzde 10 civarında performans artışı vadediliyor. Ryzen 4000 serisi için 100 civarında dizüstü modeli bu yıl piyasaya çıkacak.

https://www.engadget.com/2020/01/06/amd-ryzen-4000-laptop-chips/

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