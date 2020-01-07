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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı

    Zen 2 çekirdekleri ve Vega grafik birimi ile donatılan 7nm sürecindeki Ryzen 4000 APU ailesi pek çok önemli testte Intel’in mobil silahlarına büyük oranda fark atıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı

    AMD’nin 7nm sürecindeki Zen 2 çekirdekleri ve Vega grafik birimleri ile harmanladığı en iddialı APU serisi Ryzen 4000, CES 2020 fuarında resmiyet kazandı. AMD dizüstünde en iyi performansı vadediyor.

    AMD Ryzen 4000 özellikleri

    AMD Ryzen 4000 APU ailesinde iki farklı seri görüyoruz. 15W ısıl tasarım gücüne sahip Ryzen 4000U serisi ince dizüstü bilgisayarları hedefliyor. 45W ısıl tasarım gücüne sahip olan Ryzen 4000H serisi ise performans sınıfı bilgisayarları hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor"

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    AMD Ryzen 4000U serisinde 4, 6 ve 8 çekirdekli 5 farklı işlemci bulunuyor. Tepe seviyesinde Ryzen 7 4800U yer alıyor. 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli olan işlemci 4.2GHz seviyesine kadar çıkıyor. Seviye 3 ön bellek ise 8MB boyutunda. 8 kümeli Vega grafik birimi 1750MHz hızında çalışıyor.

    Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı

    Ryzen 7 4800U işlemcisi Cinebench r20 testlerinde Intel Core i7-1065G7 işlemcisini yüzde 90 civarında geride bırakmış. Oyun tarafında ise Rocket League ve GTA V gibi oyunlarda 30 kare/saniye fark atıyor.

    Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı

    AMD Ryzen 4000H serisinde 6 ve 8 çekirdekli 3 işlemci yer alıyor. Ryzen 4800H modeli 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli. Turbo hız 4.2GHz seviyesine çıkarken 7 işlem kümeli Vega birimi de 1600MHz hızında çalışıyor.

    AMD Ryzen 4800H işlemcisi 3DMark FireStrike Physics testlerinde Intel Core i7-9750H işlemcisinden yüzde 39 daha hızlı. Core i7-9700K işlemcisini de yine aynı testlerde geride bırakıyor.

    Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı

    Ryzen 4000H serisi işlemciler harici AMD grafik kartları ile birlikte gelecek ve SmartShift özelliği sayesinde grafik birimleri arasında akıllı bir güç yönetimi sağlayacak. Pek çok oyunda yüzde 10 civarında performans artışı vadediliyor. Ryzen 4000 serisi için 100 civarında dizüstü modeli bu yıl piyasaya çıkacak.

    Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı



    https://www.engadget.com/2020/01/06/amd-ryzen-4000-laptop-chips/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    oguz298 2 hf. en beğenilen
    2020de amd mobil piyasayı sallayacak dediğimde beni taşlayanlar nerede?
    Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    OverClocK1ng 2 hf.
    "Ryzen 4800H modeli 8 çekirdekli ve 18 izlek birimli." nasıl oluyor yaaa diyecektim ki, yukarı çıktım. Gözler, Ekrem71 i aradı. Fakat bir baktım! Evet! Oradaydı. Gerçekten de Ekrem71 idi. Böyle bir hatayı, "YILLARDIR Yazdığını okumadan yayınlayan" sadece o olabilirdi. Evet, evet. Gerçekten de oydu.
    "Ryzen 4800H modeli 8 çekirdekli ve 18 izlek birimli." nasıl oluyor yaaa diyecektim ki, yukarı çıktım. Gözler, Ekrem71 i aradı. Fakat bir baktım! Evet! Oradaydı...
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    Yanıtla +24
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    zunerall 2 hf.
    Eğer sunumda iddia ettikleri gibi "dizüstünde masaüstü performansı" verirse şayet, taşınabilir bilgisayar pazarı şenlenir.

    AMD gösterdiği sunumda i7-9700K ile arasında %10 civarında fark olduğunu belirtmiş.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Eğer sunumda iddia ettikleri gibi "dizüstünde masaüstü performansı" verirse şayet, taşınabilir bilgisayar pazarı şenlenir. [resim] AMD gösterdiği sunumd...
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    Yanıtla +11
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    lazer__ 1 hf.
    kazıkçı intel eşek gibi yola geleceksin artık
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    fotifoti 1 hf.
    Tutarsa Kök söktürecek demeyelim de başka bişey diyelim :)
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    muammer816 1 hf.
    amd anca laptop pazarında ryzenları bulunabilir kılabildi. f/p cihazlar için sorunsuz ve sanal izlekli amd işlemcilerine ihtiyacım var.amd yavaş ilerliyor.umarım biraz daha hızlanabilirler.
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    msatic 1 hf.
    6 çekirdek, 12 izlek, 15W TDP işlemci çok çekici görünüyor. Aynı çekirdek sayısında sahip Intel'den en az 2 saat daha fazla pil ömrü sunacaktır ve gayet performanslı olacak. Müthiş AMD, bravo!
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    Timeguard 1 hf.
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    babgozd 1 hf.
    4800U devrimsel nitelikte. Aynı TDPde 1065g7'ye çoklu çekirdek %90 fark atıyor.
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    Ray Kurzweil 2 hf.
    Bu işlemci intelin sonunu getirir. İntel en çok parayı mobil taraftan kazanıyordu, şirketlere baskıyla filan da engelleyemez artık.
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    eskibirkurt 2 hf.
    şarz sürelerinden dem vurumluş. 3ncü nesil core i7 lerin şarzları genellikle 2-3 saat gidiyordu, i5 lerden bariz kısaydı ona rağmen pahalı ve istenilen ürün i7 idi. yani neymiş performans olunca şarz süresi unutulabiliyormuş. bunun dışında pek çok kullanıcı mobil cihazı genelde sarzda ve yerleşik kullanıyor. yani devamlı gezen iş adamı turist v.b. değilseniz bu cihazı ağırlık olarak yerleşik kullanacaksınız. illaki şarz ömrü isyenler arm tabanlı cihazlarada bakabilir, hafiflik ve şarz ömrü olarak uçuyorlar.

    7nm ama neden daha fazla ısınıyor diye dem vurulmuş. notebook işlemcileri ısınıyor ısınıyor dene dene adamlar u serilerini yoğun kullanır oldular performans cacık oldu. halbuki ısınan laptopun sorun çıkarması işlemciden çok notebook mühendisliğinin suçudur. ısınan ama hiç sorun çıkarmayan yığınla notebook var. ryzen 3000 seriside daha yüksek performans verebilmek için ısınıyor. bu sayede workstation alanının kralı oldu. hiç ısınmayan işlemci yapmayıda bilirler (u serileri gibi).

    aşağıda noctua'nın linki var. özetle işlemciniz ısınabilir ama endişe edecek bir durum yok diyor. bu ısınmaya karşı oluşan psikoloji için apayrı bir başlık açmak lazım. yakın zamandan intelin 7700k'sı ısınması sorun boyutundadır eski penium 3 lerin çok daha fazla ısınması olan sorun halinde olan modelleri vardı. bukadar tantanası yapılmadı.
    noctua.at/...

    açık açık yazıcam artık. kimyesede yanlış anlamasın. ısınma sorunu yok. ısınmaya karşı psikolojik bir sorun var. bir kısmı amd ye garezinden "amd ısınıyor yeaaa" muhabbeti yapıyor milleti trollemek için. bir kısmıda işin mühendislik olarak ayrıntısını bilmiyor ama dokunsam elimi yakar bu diyip aaa sorunlu diyor. bu organik bir varlık değil. ryzen'ın 95 c ye kadar çalışırken ısınma limiti var. aslında işlemci üreten bir mühendisin gelip açıklama yapıp küçük çaplı ders mahiyetinde açıklama yapması gerekiyorda bizim ülkede nerden bulacaksın.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    celeroni 1 hf. eskibirkurt
    beklediğiniz mğhendis gelir mi bilemem dediklerinize kesilikle katılıyorum. 1996 yılından beri (k7 işlemciler) AMd kullanan biri olarak Intel işlemcili bir sistem aramadım. Hele soğutabilmek adına hiç aramadım. Stok soğutucuları ile sistemlerimde sorun yaşamadan uzun yılllar kullandım.
    Demem o ki yaylalar yaylalar.
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    msatic 1 hf. eskibirkurt
    Laptop heat-sink'leri düzgün olmazsa, en az 2 fan olmazsa, hava akışı kötü olursa Intel, AMD fark etmez ısınır. Nitekim MSI'ın i7'li bir modeli cayır cayır şuan. Dediğin gibi laptop üreticileri ısıl dağıtım performansı konusunda çalışırsa, düzgün tasarlarsa sorun olmaz. Asus'un yeni laptopl'larının içlerini gördüm mesela, gayet mantıklı tasarlanmış. Öyle kardeşim, 8 çekirdek 16 izlek bir işlemci takıyorsan bunun soğutma sistemini de ona göre dizayn edeceksin. Yoksa adında i7 olan U serisi ama i3 performansı veren işlemcilerle takılmak zorundasın.
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    DH Misafiri 2 hf.
    sökün sökün de rahatlayın haydi asdfdf
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    DH Misafiri 2 hf.
    dereyi görmeden paçayı sıvama
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