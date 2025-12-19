Intel'in X3D rakibi Nova Lake-S işlemciler detaylandı: 52 çekirdek, 288MB önbellek ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in 2026'da masaüstü için konumlandıracağı Nova Lake-S işlemciler, yeni bir sızıntıda daha görüntülendi. Paylaşılan bilgilere göre Core Ultra 400K serisi, yalnızca yüksek çekirdek sayısıyla değil, AMD X3D işlemcilere yanıt olarak bLLC (Big Last Level Cache) adı verilen ekstra büyük önbellek katmanıyla da öne çıkacak.

Intel'in X3D rakibi Nova Lake-S işlemciler detaylandı

Sızıntıya göre bLLC, mevcut L3 önbelleğin üzerine eklenen ayrı bir son seviye önbellek yapısı olarak geliyor. Bu özellik, yalnızca kilidi açık "K" serisi modellerle sınırlı olacak. Amaç ise özellikle oyunlar ve önbellek hassasiyeti yüksek iş yüklerinde gecikmeleri azaltmak. Listeye göre en üst seviye Core Ultra 9 modeli, çift compute tile yapısıyla toplamda 52 çekirdeğe ulaşıyor.

Bilmeyenler için çift compute tile, işlemcide tek bir büyük hesaplama yongası yerine iki ayrı CPU hesaplama yongasının (tile) birlikte kullanılması anlamına geliyor. Bu yapıda, 16 performans çekirdeği, 32 verimlilik çekirdeği ve 4 adet düşük güç tüketimli LPE çekirdeği bulunacak. Ayrıca bLLC kapasitesi 288MB seviyesine kadar çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Bir alt Core Ultra 9 varyantında ise çekirdek sayısı 42 ile sınırlanıyor (14P + 24E + 4 LPE) ancak yine aynı şekilde 288MB bLLC desteği korunuyor. Core Ultra 7 tarafında ise tek compute tile yapısı kullanılıyor. Bu modeller 28 ve 24 çekirdekli iki farklı konfigürasyonla gelirken, bLLC kapasitesi 144MB ile sınırlandırılmış durumda.

Platform tarafında Nova Lake-S'in LGA 1954 soketi ve 900 serisi yonga setleri ile gelmesi bekleniyor. Grafik tarafında Xe3-LPG mimarisine geçiş planlanırken, NPU tarafında da yeni nesil NPU6 birimi bulunacak. Bu da yapay zekâ hızlandırma tarafında Arrow Lake'e kıyasla ciddi bir sıçrama anlamına geliyor.

Nova Lake-S çıkış tarihi

Intel, Nova Lake-S’i yol haritasında 2026 sonu için işaretlemiş durumda. Ancak çekirdek sayıları ve bLLC kapasitesi gibi detayların henüz resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatalım.

