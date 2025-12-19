Intel'in X3D rakibi Nova Lake-S işlemciler detaylandı: 52 çekirdek, 288MB önbellek ve dahası

Intel'in X3D rakibi Nova Lake-S işlemciler detaylandı
Sızıntıya göre bLLC, mevcut L3 önbelleğin üzerine eklenen ayrı bir son seviye önbellek yapısı olarak geliyor. Bu özellik, yalnızca kilidi açık "K" serisi modellerle sınırlı olacak. Amaç ise özellikle oyunlar ve önbellek hassasiyeti yüksek iş yüklerinde gecikmeleri azaltmak. Listeye göre en üst seviye Core Ultra 9 modeli, çift compute tile yapısıyla toplamda 52 çekirdeğe ulaşıyor.
Bilmeyenler için çift compute tile, işlemcide tek bir büyük hesaplama yongası yerine iki ayrı CPU hesaplama yongasının (tile) birlikte kullanılması anlamına geliyor. Bu yapıda, 16 performans çekirdeği, 32 verimlilik çekirdeği ve 4 adet düşük güç tüketimli LPE çekirdeği bulunacak. Ayrıca bLLC kapasitesi 288MB seviyesine kadar çıkıyor.
Platform tarafında Nova Lake-S'in LGA 1954 soketi ve 900 serisi yonga setleri ile gelmesi bekleniyor. Grafik tarafında Xe3-LPG mimarisine geçiş planlanırken, NPU tarafında da yeni nesil NPU6 birimi bulunacak. Bu da yapay zekâ hızlandırma tarafında Arrow Lake'e kıyasla ciddi bir sıçrama anlamına geliyor.
Nova Lake-S çıkış tarihi
Intel, Nova Lake-S’i yol haritasında 2026 sonu için işaretlemiş durumda. Ancak çekirdek sayıları ve bLLC kapasitesi gibi detayların henüz resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
kaç para bu ki?...
yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.