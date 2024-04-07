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    Anlık Bildirim

    100 gün su altında duran adam 20 yaş gençleşti

    Amerikan bilim adamı Dr. Joseph Dituri, 100 gün boyunca suyun altında 9 metrekarelik yerde kalmasının ardından vücut yaşının 22 yaş gençleştiğini resmen kamuoyuna açıkladı.

    100 gün su altında duran adam 20 yaş gençleşti Tam Boyutta Gör

    Amerikan bilim adamı Dr. Joseph Dituri, 100 gün boyunca suyun altında 9 metrekarelik yerde kalmasının ardından vücut yaşının 22 yaş gençleştiğini resmen kamuoyuna açıkladı.

    100 gün boyunca su altında yaşayan bilim insanı Dr. Joseph Dituri, su altında kaldığı süre ardından vücut yaşının 22 yıl gençleştiğini açıkladı.

    ABD Donanması'ndan emekli bilim insanı Dituri geçen yıl 100 günlük zorlu mücadelesini tamamladı. Bilim insanı, 9 metrekarelik bir alanda tam 100 gün boyunca yaşadı ve Guiness Dünya Rekoru'nu kırdı.

    Bilim insanının amaçlarından biri, 100 gün boyunca su altında yaşayan bir insanın basınç ardından vücudunda ne gibi değişikler olacağını araştırmaktı. 2023 yılında Mart ayında suyun altına giren ve Haziran ayında çıkan Dituri, deney boyunca tıbbi uzmanlar ve psikologlar tarafından sürekli olarak izlendi.

    100 gün boyunca boş kalmayan doktor, denizde olduğu sırada öğrencilerine ders vermeye devam etti suda bulunan tarafından tek hücreli bir organizma dahi keşfetti. Bunun yepyeni bir tür olduğunu belirten bilim insanı, "İnsanoğlu buraya binlerce kez daldı - bu organizma ise hep buradaydı. Sadece biz bakmadık" dedi.

    Geçen yıl Haziran ayında yeniden yüzeye çıktığında bilim adamı, kromozomlar üzerinde bulunan ve genellikle yaşam süresinin uzatılmasıyla bağlantılı yapılar olan daha uzun telomerler de dahil olmak üzere sağlığının pek çok alanında iyileşme olduğunu iddia etti.

    Dr. Dituri, "Şu anda 56 yaşındayım. Biyolojik yaşım 44'tü. Sudan çıktığımda ise bedensel yaşım 34'e düşmüştü. Yani kendi yaşımdan 22 yaş daha genç bir duruma geldim" dedi.

    Yolculuk hakkında psikologlar, "Bu izole edici, kapalı ve aşırı bir ortam. Ve insanlar olarak, gezegenimizi genişleteceksek, gezegenler arası yolculuk yapacaksak bu ortamda nasıl yaşayacağımızı gerçekten anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı

    Dr. Dituri, geçtiğimiz Haziran ayında sualtı görevinden çıktığında, kan testlerinin vücudundaki tüm iltihap belirteçlerinde yüzde 50 azalma olduğunu gösterdiğini de ifade etti.

    Bilim adamı aynı zamanda 73 günlük eski rekoru geçerek su altında en fazla gün geçirme dalında Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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