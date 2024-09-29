Bilim insanları kuantum hesaplamada imkansızı başardı

Yeni teknik ölçümler sırasında kübitleri bozulmadan koruyor
Ayrıca araştırmacılar yakındaki iyon kübitlerine dokunmadan sıkışmış bir iyon kübitini ölçmeyi ve sıfırlamayı başardılar. Kübitleri güvende tutmak kuantum biliminde büyük bir engel olarak kabul ediliyor. Tek bir kübitte yapılan tek bir değişiklik komşularını etkileyebilir ve veri kaybına neden olabilir.
Bu kuantum bitlerini korumanın şu anki yollarının dezavantajları da var; bunlar genellikle yeni hatalar ekleyebilecek ve verimliliği düşürebilecek ekstra kaynaklara veya adımlara ihtiyaç duyuyor. Waterloo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu soruna çözüm bulmanın bir yolunu buldular.
Lazer ışığını çalışırken diğer kübitlerle karışmaması için yönetmek amacıyla iki teknolojiyi bir araya getirdiler: İyon tuzaklı kübitler ve ışın holografik şekillendirme. Bu yöntem, lazer ışığının hedef üzerinde odaklanmasını ve diğer kübitlere yayılmasını önleyerek onları güvende tutuyor.
Ekibin deneyi büyük bir zafer kabul ediliyor. Araştırmacılar dağınık fotonları başarıyla kontrol edip sınırladılar. Komşu kübitlerin herhangi bir bozulma veya hasardan güvende kalmasını sağladılar. Daha önce çevredeki kübitleri etkilemeden tek bir kübiti ölçmenin neredeyse imkansız olduğuna inanılıyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu