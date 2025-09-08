İnsan kök hücreleri uzayda hızla yaşlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, insan vücudunun uzay yolculuğuna verdiği tepkileri anlamaya çalışırken, son yıllarda astronotların hem fizyolojik hem de psikolojik olarak önemli değişimler yaşadığını ortaya koyan araştırmalar yapılmıştı. Şimdi ise University of California San Diego liderliğindeki yeni bir çalışma, insan kök hücrelerinin yaklaşık bir ay boyunca uzayda kaldığında hızlanmış yaşlanma belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

Uzay, insan için stresli

Araştırma, kan ve bağışıklık hücrelerinin oluşumunda kritik rol oynayan hematopoietik kök ve öncül hücreler (HSPC’ler) üzerinde yoğunlaştı. Hücreler, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 32-45 gün arasında özel olarak geliştirilen nanobiyoreaktörler içinde tutuldu ve süreç boyunca gözlemlendi. Karşılaştırma amacıyla, başka bir hücre grubu Dünya’da Kennedy Uzay Merkezi’nde aynı koşullarda izlendi.

Uzaya gönderilen hücrelerde öz-yenilenme yeteneklerinde azalma, DNA hasarına karşı artan hassasiyet ve mitokondrilerde iltihaplanma gibi bir dizi değişim gözlendi. Ancak bilim insanları, bu hasarın kalıcı olmadığını ve hücreler uzay ortamından çıkarıldığında değişimlerin en azından kısmen geri döndüğünü belirtti.

UC San Diego Sanford Kök Hücre Enstitüsü direktörü Catriona Jamieson yaptığı açıklamada, “Uzay, insan vücudu için en zorlu stres testidir. Bu bulgular, mikro yerçekimi ve kozmik galaktik radyasyon gibi uzayın stres faktörlerinin kan kök hücrelerinin moleküler yaşlanmasını hızlandırabileceğini gösterdiğinden çok önemlidir. Bu değişiklikleri anlamak, uzun süreli görevler sırasında astronotları nasıl koruyacağımızı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda Dünya'da insan yaşlanmasını ve kanser gibi hastalıkları modellememize de yardımcı olur” dedi.

