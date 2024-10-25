Akıllı tartı önerisi için en iyi baskül modelleri (2024)

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Evde kilo kontrolü yapmanın en pratik yollarından biri, güvenilir bir baskül kullanmaktan geçiyor. Ancak piyasada birçok farklı en iyi baskül ve tartı seçenekleri bulunduğundan, hangi markanın ve modelin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu bulmak zor olabiliyor. Bu rehberde, baskül kullanıcı yorumları, hassasiyet, dayanıklılık ve işlevsellik açısından öne çıkan en iyi baskül markaları ve modelleri hakkında detaylı bilgilere yer veriyoruz. En iyi baskül markası hangisi? diyenler için işte önerilerimiz:

Baskül yorumları dikkate alındığında; en iyi baskül markaları sıralamasında Xiaomi, Huawei ve Beurer öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek baskül önerileri olarak ise Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, Huawei Akıllı Tartı 3 ve Beurer Bf 1000 Superprecision modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen baskül modeli arasında bulunuyor. G şekilli sensörleri ile 50 grama kadar küçük ağırlık değişikliklerini bile algılayabilen en iyi baskül, yüksek hassasiyetli BIA çipi ile vücut yağ yüzdesini de hesaplıyor. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 ayrıca BIA çipi ile vücut yağ yüzdesi, kas kütlesi, nem oranı, protein oranı, iç organlardaki yağ oranı ve bazal metabolizma dahil olmak üzere 13 vücut kompozisyonu ölçümü yapabiliyor. En iyi yağ kas ölçen tartı ayrıca denge testi de yapabiliyor.

50 grama kadar ağırlık hassasiyeti

Vücut yağ yüzdesi hesaplama

13 vücut kompozisyonu ölçümü

Kas kütlesi ölçümü

Bazal metabolizma ölçümü

İç organ yağ oranı

Denge testi

Bluetooth LE 5.0

16 kişiye kadar veri kaydını desteği

100 gram ile 150 kg ölçüm aralığı

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 kullanıcı yorumları 💭

👨 Tartıdaki kilo hiç değişmiyor, sapma yok. Kilonun değişmeme sebebi galiba benim diyet yapmamam (kişisel bir farkındalık yaşadım). Neyse, orayı geçtim; gayet tutarlı, harika bir ürün, bayıldım.

👩 Şimdilik alalı 2 ay kadar oldu ve ürünün detaylı analizlerinden memnunum. Her ne kadar piyasaya göre daha yüksek bütçe gerektirse de sağlıklı yaşam konusunda kararlar vermiş kişiler için verim alabilecekleri bir ürün olduğunu düşünüyorum.

2️⃣ Huawei Akıllı Tartı 3

Tam Boyutta Gör En iyi tartı modellerinden olan Huawei Akıllı Tartı 3, 11 vücut göstergesi ile fiziksel durumunuz hakkında kapsamlı analizler sunuyor. Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlanabilen cihaz, ağırlığın yanında vücut yağ oranı, yağsız kütle, iskelet kası kütlesi, su yüzdesi, iç organ yağ seviyesi, bazal metabolik oran gibi ölçümler yapıyor. Tüm bunlar Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla gösteriliyor.

2,5 kg ile 150 kg arası ölçüm

Bluetooth ve WiFi bağlantısı

Vücut yağ oranı, yağsız kütle, iskelet kası kütlesi, su yüzdesi ölçme

Huawei Sağlık uygulaması Huawei AppGallery’den indirilmeli

Misafir modu

Huawei Akıllı Tartı 3 kullanıcı yorumları 💭

👨 Tartı çok güzel telefonda uygulaması ile kayıt altına alıp sağlığım bölümünden takip edebiliyorsunuz. Kullanımı kolay. Her türlü ölçümü hassas şekilde yapıyor.

👩 Huawei sağlık uygulaması ile eşleştirince tüm detayları uygulama üzerinden gösteriyor. Misafir modu mevcut. Cihaz çok kibar ve hafif. Kilo, yağ oranı, kemik kitlesi, vücut kitle endeksi vs. her şey iyi çalışıyor.

3️⃣ Beurer Bf 1000 Superprecision

Tam Boyutta Gör Beurer BF 1000, kullanıcıların vücut kompozisyonunu detaylı bir şekilde analiz etmelerini sağlayan gelişmiş bir vücut analiz cihazı olarak nitelendiriliyor. Sekiz elektrotlu çapraz ölçüm teknolojisi sayesinde, tüm vücut ölçümleri gerçekleştirilebiliyor ve ve bireysel vücut parçalarının (kollar, bacaklar, gövde) ayrı ayrı temsil edilmesi sağlanıyor. Geleneksel ölçeklerden daha kesin olan bu cihaz, vücut ağırlığı, vücut yağı, kas yüzdesi, vücut suyu ve kemik kütlesini ölçebiliyor. Beurer en iyi baskül markaları arasında bulunuyor.

Sekiz elektrotlu çapraz ölçüm

Vücut ağırlığı, vücut yağı, kas yüzdesi, vücut suyu ve kemik kütlesi ölçümü

200 kg yük kapasitesi

İç organlardaki yağ yüzdesinin belirlenmesi

Kalori metabolizması, temel metabolizma hızı ve aktif metabolik hız hesaplama

Beurer HealthManager uygulaması ile veri ağ oluşturma ve zaman içindeki ölçüm takibi

10 kullanıcı + 1 misafir modu

Beurer Bf 1000 Superprecision kullanıcı yorumları 💭

👨 Biraz pahalı bir ürün ama bir o kadar da pratik. Tüm bilgiler ekranında gösteri. Oldukça kesin bilgiler veriyor. Benim bakış açıma göre, bunun çok başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim

👩 Kilonuzu kontrol etmek için mükemmel bir hassasiyet sunuyor. Profesyonel sporla ilgilendiğim için bu cihazı aldım. Gerçekten de hassasiyeti çok keskin. Sadece kilo ölçümü için almak biraz gereksiz olabilir.

4️⃣ Fakir Hercules

Tam Boyutta Gör Fakir Hercules listemizdeki fiyat performans tartı ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Uygu fiyatlı akıllı tartı tavsiyesi isteyenlere önerebileceğimiz Fakir Hercules, günlük aktiviteleri sonrasında kilosunu kontrol etmek isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek konumunda. Fonksiyonel tasarımı ile sadece kilo ölçümünü değil, aynı zamanda vücuttaki yağ, kemik, su ve kas oranlarını da doğru bir şekilde ölçebiliyor.

150 kg ölçüm kapasitesi

12 kişilik hafıza

Vücuttaki yağ, kemik, su ve kas oranı ölçümü

Günlük kalori ihtiyacını belirleme

LCD ekran

Otomatik açma ve kapama

Fakir Hercules kullanıcı yorumları 💭

👨 Kullanımı kolay yaşınızı ve boyunuzu girip tartılıyorsunuz. Yağ, su, kas ve kemik oranınızı kilonuzla beraber gösteriyor. Şimdilik kilolu kategorisindeyim ancak günlük tüketmem gereken kaloriyi de gösteriyor. Ölçümler tutarlı, fiyatı da uygun. Tavsiye ederim.

👩 Diyetisyenin tanita markalı profesyonel cihazı ile ölçümleri kıyasladığımda birbiriyle örtüştüğünü gördüm. Çok memnunun 12 kişiye kadar kayıtlı tartı özelliği var.

5️⃣ Xiaomi Mi Smart Scales 2

Tam Boyutta Gör Bir bardak su içtiğinizi algılayacak kadar doğru ölçümler istiyorsanız Xiaomi Mi Smart Scales 2 aradığınız ürün olabilir. Kaliteli ürünleri ile en iyi tartı markası sıralamasına giren Xiaomi bu modelinde yüksek hassasiyetli basınç sensörleri, insanlar ve nesneler için ikili mod, ideal ağırlığın gerçek zamanlı ölçümü ve vücut dengesi değerlendirmesi gibi özellikler sunuyor.

Yüksek hassasiyetli basınç sensörleri

50 grama kadar hassas ölçüm

Mi Fit uygulaması

İnsanlar ve nesneler için ikili mod

İdeal ağırlığın gerçek zamanlı ölçümü

Vücut dengesi değerlendirmesi

16 üyeye kadar destek

Misafir modu

Bluetooth 5.0

Xiaomi Mi Smart Scales 2 kullanıcı yorumları 💭

👨 Kurulumu çok basit mobil bağlantı sayesinde her bilginizi görüyorsunuz. Pil bitme probleminden çok bahsedilmiş alalı yaklaşık 2 ay oldu henüz öyle bir durumla karşılaşmadım.

👩 Gayet başarılı ve şık bir ürün çok memnun kaldım. Tavsiye ediyorum. Tam bir fiyat performans ürünü. Ölçümleri de oldukça tutarlı. Hatta söyledikleri kadar da hassas.

6️⃣ Anker Eufy baskül

Tam Boyutta Gör Daha çok bluetooth hoparlör ürünleri ile tanınıyor olsa da Anker, kaliteli basküller üretiyor. Anker Eufy baskül, sadece kilonuzu tartmakla kalmıyor aynı zamanda 12 farklı ölçümü de yapıyor. Apple Health, Google Fit ve Fitbit'te ölçüm takibini destekleyen ürün ayrıca Eufy Life Uygulaması üzerinden de ayrıntıları sunuyor. İki çift süper hassas G-şekilli sensör sayesinde daha hassas ölçümler sağlayan ürün ek olarak 16 kullanıcıya kadar destek sunuyor. Bu özellikleri Anker Eufy’yi en iki akıllı baskül modelleri arasında sokuyor.

12 farklı ölçüm

Yağ ölçümü ve vücut analizi

Bluetooth bağlantısı

Eufy Life, Apple Health, Google Fit ve Fitbit uygulaması ile takip

3 kg ile 180 kg arası ölçüm

Anker Eufy kullanıcı yorumları 💭

👨 Gayet güzel bir tartı. Çok yorum okuyarak araştırarak aldım. Tartıldığınız anda bluetooth bağlantısı olmasa bile daha sonra bağlandığınızda telefonunuzla senkronize oluyor. Evde iki kişiyiz ve kilolarımız 75-50 civarında onun için kimin tartıldığını anlıyor ve size sorarak onay istiyor. Yani bu tartılan sen değilsin galiba kim olabilir diyor ben de telefondan eşimin hesabını seçip ona işletiyorum ölçümü.

👩 1 aya yakın bir süredir kullanıyoruz. Çok memnunuz. Her bireyin kaydını ayrı ayrı tutabiliyorsunuz. Kaliteli ve sağlam görünüyor. Aynı zamanda çok da estetik. Gerçek değerleri göstermekte.

7️⃣ Beurer Bf 180

Tam Boyutta Gör Beurer BF 180, kullanıcıların vücut kompozisyonunu detaylı bir şekilde analiz etmelerine olanak tanıyan bir tartı. En iyi vücut analiz baskülü Beurer Bf 180, ağırlık, vücut yağı, vücut suyu, kas oranı, kemik kütlesi, kalori gereksinimi (BMR) ve vücut kitle indeksi (BMI) gibi tüm önemli verileri LCD ekranında gösteriyor. Beş ayrı ayarlanabilir aktivite derecesi ve on kullanıcı depolama alanı ile cinsiyet ve boy gibi bilgilerinizi kaydederek, vücut verilerinizin ve kalori gereksinimlerinizin tam olarak hesaplanmasını sağlıyor.

Vücut ağırlığı, yağ, su, kas oranı, kemik kütlesi ve kalori ihtiyacının (BMR) belirlenmesi

Fırçalanmış paslanmaz çelik elektrotlar

180 kg'a kadar taşıma kapasitesi

Vücut analizi

100 gram hassasiyet

5 aktivite derecesi, 10 hafıza alanı

Quick-Start teknolojisi

Aşırı yük göstergesi ve otomatik kapanma

Beurer Bf 180 kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün güzel ve kaliteli. Üstüne üstlük kaliteli. Yazılar ve rakamlar anlaşılır şekilde, kesinlikle tavsiye ederim. Zaten Alman malı Beurer marka çokta fazla anlatmaya gerek yok sanırım.

👩 Alman malı olması elbette bir avantaj değil ama kaliteli olduğunu anlıyorsunuz bu sayede. Ölçümleri gayet tutarlı. Pil biraz sorun ama büyütülecek bir şey değil. Ek özellikleri de yeterli.

8️⃣ Bydiz Dijital Baskül

Tam Boyutta Gör Bydiz Dijital Baskül, kullanıcıların günlük ağırlık ölçümlerini pratik bir şekilde yapmalarını hedefleyen gayet basit ve ucuz tartı. 180 kg'a kadar ağırlıkları güvenle ölçebilen baskül, yüksek kapasitesi ile geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor. Ayrıca, otomatik kapanma özelliği sayesinde kullanılmadığında enerji tasarrufu yaparak pil ömrünü uzatıyor.

Otomatik kapanma ile pil ömrünü uzatma

Yüksek kapasite: 180 kg'a kadar ölçüm

Sağlam ve şık temperli cam tasarım

Oda sıcaklığı göstergesi

Kolay taşınabilirlik sayesinde farklı alanlarda kullanım imkanı

Bydiz Dijital Baskül kullanıcı yorumları 💭

👨 Fiyatına oranla güzel bir ürün çıktı. Aynı zamanda güzel paketlenmişti. Ölçümleri oldukça tutarlı. Ben oldukça memnunum bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim.

👩 Kendi açımdan gayet verimli buldum çünkü ev tipi tartıların yağdır kemiktir kastır vs. ölçümlerine ikna olmadım sadece kilomu öğrenmek istediğimden ihtiyacımı karşıladı. Gramına kadar gösteriyor, tartılırken bulunduğunuz ortamın ısısını da gösteriyor. Basit ama yeterli. Fiyatı çok iyi.

9️⃣ Voit Bluetooth 5000

Tam Boyutta Gör Voit Bluetooth 5000, en iyi dijital tartı cihazlarından birisi konumunda. 8 vücut göstergesi ile detaylı analizler sunan cihaz, Bluetooth 4 ile telefonunuza bağlanabiliyor. Kilo, yağ, kas, su, iç organ yağı, BMI, metabolizma ve kemik ölçümü gibi önemli vücut verilerini analiz edebilen cihaz, USB ile şarj edilebilen dahili bataryaya sahip.

Kilo, yağ, kas, su, iç organ yağı, BMI, metabolizma, kemik ölçümü

Bluetooth 4.0 ile telefon bağlantısı

USB ile şarj edilebilir, dahili batarya

Sıcaklık derecesi gösterme

Uygulama üzerinden veri takibi ve çoklu kullanıcı ekleme

100 gr hassasiyet ile 180 kg tartı kapasitesi

Voit Bluetooth 5000 kullanıcı yorumları 💭

👨 Telefon uygulamasını kurduktan sonra yönlendirmeleri takip ederek profil oluşturup elinizde telefona tartılıyorsunuz. Yağ kilo takibi için kullanışlı olduğunu düşünüyorum, memnun kaldım.

👩 İki gün önce özel hastanede diyetisyene gidip, Tanita cihazında tartıldım ve 420 TL ödedim bu işlem için. Çıkan sonuçların %1 aşağı yukarısını bu cihazda gördüm. Gerçekten tahminimden çok çok daha iyi çıktı. Mobil uygulama ve tartının özellikleri de çok iyi çalışıyor. Fiyatı az pahalı gözükse de, hiç öyle değil. Fiyatının kesinlikle karşılığı.

🔟 Beurer Gs 235

Tam Boyutta Gör Zarif ve modern tasarımıyla dikkat çeken bir dijital cam tartı Beurer Gs 235, en iyi baskül fiyatları göz önüne alındığında oldukça ideal bir noktada bulunuyor. Mat fayans görünümlü yüzeyi, sadece şık bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kaymaz bir kullanım da sunuyor. LED ekranında gösterim yapan cihaz, hızlı başlatma özelliğine de sahip.

Kaymaz yüzey ile güvenli duruş

27 mm rakam yüksekliğine sahip modern nokta matris ekran

Sadece ölçüm sırasında görünen LED ekran

180 kg'a kadar taşıma kapasitesi

100 g hassasiyetle ölçüm

Otomatik açılma ve kapanma fonksiyonu

Ürün ölçüleri: 30 x 30 x 2,1 cm

3 adet 1,5V AAA pil dahil

Beurer Gs 235 kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün çok şık. Yuvarlak değil kalem Pil ile çalışması da iyi. Otomatik başlatma pratik olmuş, yazıları da büyük ve net. Ailemin evine aldım, çok memnunlar.

👩 Ağır olmasına rağmen çok başarılı bir cihaz, ekran göstergesi okunabilir büyüklükte. İlk başta içinden çıkan 3 ince pil ile çalışıyor bilginize. Hassas, fazla kilolu bireyler için birebir.

En iyi baskül önerileri ile piyasada bulunan en iyi tartıları sizler için listeledik. Ev kullanımı için uygun olan bu cihazlar, sağlığını ve kilonuzu takip etmeniz için oldukça faydalı. Bunun için en hassas ölçümü yapan en iyi baskül markaları arasından bütçenize uygun olan ürünü seçebilirsiniz. Ayrıca tartı önerisi arayanlara bu ürünlere efsane cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

En iyi koşu bandı tavsiyeleri 7 ay önce eklendi

Baskül alırken nelere dikkat edilmeli?

Tam Boyutta Gör

Ağırlık kapasitesi

Doğruluk ve hassasiyet

Ekran boyutu ve okunabilirlik

Ek fonksiyonlar

Bağlantı özellikleri

Tasarım ve malzeme kalitesi

Pil ömrü

Fiyat-performans oranı

En İyi Basküller Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5462

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