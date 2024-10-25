Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akıllı tartı önerisi için en iyi baskül modelleri (2024)

    Kilo kontrolü ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan en iyi basküller hangileridir? İşte tartı tavsiyesi arayanlar için en iyi akıllı baskül modelleri:

    Evde kilo kontrolü yapmanın en pratik yollarından biri, güvenilir bir baskül kullanmaktan geçiyor. Ancak piyasada birçok farklı en iyi baskül ve tartı seçenekleri bulunduğundan, hangi markanın ve modelin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu bulmak zor olabiliyor. Bu rehberde, baskül kullanıcı yorumları, hassasiyet, dayanıklılık ve işlevsellik açısından öne çıkan en iyi baskül markaları ve modelleri hakkında detaylı bilgilere yer veriyoruz. En iyi baskül markası hangisi? diyenler için işte önerilerimiz:

    En İyi Baskül 🏃‍➡️
    Marka - Model ⚖️ Fiyat 🏷️
    Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 1.115 TL
    Huawei Akıllı Tartı 3 1.199 TL
    Beurer Bf 1000 Superprecision 23.990 TL
    Fakir Hercules 699 TL
    Xiaomi Mi Smart Scales 2 1.199 TL
    Anker Eufy baskül 2.099 TL
    Beurer Bf 180 1.290 TL
    Bydiz Dijital Baskül 289 TL
    Voit Bluetooth 5000 573 TL
    Beurer Gs 235 1.599 TL

    Baskül yorumları dikkate alındığında; en iyi baskül markaları sıralamasında Xiaomi, Huawei ve Beurer öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek baskül önerileri olarak ise Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, Huawei Akıllı Tartı 3 ve Beurer Bf 1000 Superprecision modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

    Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen baskül modeli arasında bulunuyor. G şekilli sensörleri ile 50 grama kadar küçük ağırlık değişikliklerini bile algılayabilen en iyi baskül, yüksek hassasiyetli BIA çipi ile vücut yağ yüzdesini de hesaplıyor. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 ayrıca BIA çipi ile vücut yağ yüzdesi, kas kütlesi, nem oranı, protein oranı, iç organlardaki yağ oranı ve bazal metabolizma dahil olmak üzere 13 vücut kompozisyonu ölçümü yapabiliyor. En iyi yağ kas ölçen tartı ayrıca denge testi de yapabiliyor.
    • 50 grama kadar ağırlık hassasiyeti
    • Vücut yağ yüzdesi hesaplama
    • 13 vücut kompozisyonu ölçümü
    • Kas kütlesi ölçümü
    • Bazal metabolizma ölçümü
    • İç organ yağ oranı
    • Denge testi
    • Bluetooth LE 5.0
    • 16 kişiye kadar veri kaydını desteği
    • 100 gram ile 150 kg ölçüm aralığı

    Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Tartıdaki kilo hiç değişmiyor, sapma yok. Kilonun değişmeme sebebi galiba benim diyet yapmamam (kişisel bir farkındalık yaşadım). Neyse, orayı geçtim; gayet tutarlı, harika bir ürün, bayıldım.

    👩 Şimdilik alalı 2 ay kadar oldu ve ürünün detaylı analizlerinden memnunum. Her ne kadar piyasaya göre daha yüksek bütçe gerektirse de sağlıklı yaşam konusunda kararlar vermiş kişiler için verim alabilecekleri bir ürün olduğunu düşünüyorum.

    2️⃣ Huawei Akıllı Tartı 3

    Huawei Akıllı Tartı 3 Tam Boyutta Gör
    En iyi tartı modellerinden olan Huawei Akıllı Tartı 3, 11 vücut göstergesi ile fiziksel durumunuz hakkında kapsamlı analizler sunuyor. Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlanabilen cihaz, ağırlığın yanında vücut yağ oranı, yağsız kütle, iskelet kası kütlesi, su yüzdesi, iç organ yağ seviyesi, bazal metabolik oran gibi ölçümler yapıyor. Tüm bunlar Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla gösteriliyor.
    • 2,5 kg ile 150 kg arası ölçüm
    • Bluetooth ve WiFi bağlantısı
    • Vücut yağ oranı, yağsız kütle, iskelet kası kütlesi, su yüzdesi ölçme
    • Huawei Sağlık uygulaması Huawei AppGallery’den indirilmeli
    • Misafir modu

    Huawei Akıllı Tartı 3 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Tartı çok güzel telefonda uygulaması ile kayıt altına alıp sağlığım bölümünden takip edebiliyorsunuz. Kullanımı kolay. Her türlü ölçümü hassas şekilde yapıyor.

    👩 Huawei sağlık uygulaması ile eşleştirince tüm detayları uygulama üzerinden gösteriyor. Misafir modu mevcut. Cihaz çok kibar ve hafif. Kilo, yağ oranı, kemik kitlesi, vücut kitle endeksi vs. her şey iyi çalışıyor.

    3️⃣ Beurer Bf 1000 Superprecision

    Beurer Bf 1000 Superprecision Tam Boyutta Gör
    Beurer BF 1000, kullanıcıların vücut kompozisyonunu detaylı bir şekilde analiz etmelerini sağlayan gelişmiş bir vücut analiz cihazı olarak nitelendiriliyor. Sekiz elektrotlu çapraz ölçüm teknolojisi sayesinde, tüm vücut ölçümleri gerçekleştirilebiliyor ve ve bireysel vücut parçalarının (kollar, bacaklar, gövde) ayrı ayrı temsil edilmesi sağlanıyor. Geleneksel ölçeklerden daha kesin olan bu cihaz, vücut ağırlığı, vücut yağı, kas yüzdesi, vücut suyu ve kemik kütlesini ölçebiliyor. Beurer en iyi baskül markaları arasında bulunuyor.
    • Sekiz elektrotlu çapraz ölçüm
    • Vücut ağırlığı, vücut yağı, kas yüzdesi, vücut suyu ve kemik kütlesi ölçümü
    • 200 kg yük kapasitesi
    • İç organlardaki yağ yüzdesinin belirlenmesi
    • Kalori metabolizması, temel metabolizma hızı ve aktif metabolik hız hesaplama
    • Beurer HealthManager uygulaması ile veri ağ oluşturma ve zaman içindeki ölçüm takibi
    • 10 kullanıcı + 1 misafir modu

    Beurer Bf 1000 Superprecision kullanıcı yorumları 💭

    👨 Biraz pahalı bir ürün ama bir o kadar da pratik. Tüm bilgiler ekranında gösteri. Oldukça kesin bilgiler veriyor. Benim bakış açıma göre, bunun çok başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim

    👩 Kilonuzu kontrol etmek için mükemmel bir hassasiyet sunuyor. Profesyonel sporla ilgilendiğim için bu cihazı aldım. Gerçekten de hassasiyeti çok keskin. Sadece kilo ölçümü için almak biraz gereksiz olabilir.

    4️⃣ Fakir Hercules

    Fakir Hercules Tam Boyutta Gör
    Fakir Hercules listemizdeki fiyat performans tartı ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Uygu fiyatlı akıllı tartı tavsiyesi isteyenlere önerebileceğimiz Fakir Hercules, günlük aktiviteleri sonrasında kilosunu kontrol etmek isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek konumunda. Fonksiyonel tasarımı ile sadece kilo ölçümünü değil, aynı zamanda vücuttaki yağ, kemik, su ve kas oranlarını da doğru bir şekilde ölçebiliyor.
    • 150 kg ölçüm kapasitesi
    • 12 kişilik hafıza
    • Vücuttaki yağ, kemik, su ve kas oranı ölçümü
    • Günlük kalori ihtiyacını belirleme
    • LCD ekran
    • Otomatik açma ve kapama

    Fakir Hercules kullanıcı yorumları 💭

    👨 Kullanımı kolay yaşınızı ve boyunuzu girip tartılıyorsunuz. Yağ, su, kas ve kemik oranınızı kilonuzla beraber gösteriyor. Şimdilik kilolu kategorisindeyim ancak günlük tüketmem gereken kaloriyi de gösteriyor. Ölçümler tutarlı, fiyatı da uygun. Tavsiye ederim.

    👩 Diyetisyenin tanita markalı profesyonel cihazı ile ölçümleri kıyasladığımda birbiriyle örtüştüğünü gördüm. Çok memnunun 12 kişiye kadar kayıtlı tartı özelliği var.

    5️⃣ Xiaomi Mi Smart Scales 2

    Xiaomi Mi Smart Scales 2 Tam Boyutta Gör
    Bir bardak su içtiğinizi algılayacak kadar doğru ölçümler istiyorsanız Xiaomi Mi Smart Scales 2 aradığınız ürün olabilir. Kaliteli ürünleri ile en iyi tartı markası sıralamasına giren Xiaomi bu modelinde yüksek hassasiyetli basınç sensörleri, insanlar ve nesneler için ikili mod, ideal ağırlığın gerçek zamanlı ölçümü ve vücut dengesi değerlendirmesi gibi özellikler sunuyor.
    • Yüksek hassasiyetli basınç sensörleri
    • 50 grama kadar hassas ölçüm
    • Mi Fit uygulaması
    • İnsanlar ve nesneler için ikili mod
    • İdeal ağırlığın gerçek zamanlı ölçümü
    • Vücut dengesi değerlendirmesi
    • 16 üyeye kadar destek
    • Misafir modu
    • Bluetooth 5.0

    Xiaomi Mi Smart Scales 2 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Kurulumu çok basit mobil bağlantı sayesinde her bilginizi görüyorsunuz. Pil bitme probleminden çok bahsedilmiş alalı yaklaşık 2 ay oldu henüz öyle bir durumla karşılaşmadım.

    👩 Gayet başarılı ve şık bir ürün çok memnun kaldım. Tavsiye ediyorum. Tam bir fiyat performans ürünü. Ölçümleri de oldukça tutarlı. Hatta söyledikleri kadar da hassas.

    6️⃣ Anker Eufy baskül

    Anker Eufy baskül Tam Boyutta Gör
    Daha çok bluetooth hoparlör ürünleri ile tanınıyor olsa da Anker, kaliteli basküller üretiyor. Anker Eufy baskül, sadece kilonuzu tartmakla kalmıyor aynı zamanda 12 farklı ölçümü de yapıyor. Apple Health, Google Fit ve Fitbit'te ölçüm takibini destekleyen ürün ayrıca Eufy Life Uygulaması üzerinden de ayrıntıları sunuyor. İki çift süper hassas G-şekilli sensör sayesinde daha hassas ölçümler sağlayan ürün ek olarak 16 kullanıcıya kadar destek sunuyor. Bu özellikleri Anker Eufy’yi en iki akıllı baskül modelleri arasında sokuyor.
    • 12 farklı ölçüm
    • Yağ ölçümü ve vücut analizi
    • Bluetooth bağlantısı
    • Eufy Life, Apple Health, Google Fit ve Fitbit uygulaması ile takip
    • 3 kg ile 180 kg arası ölçüm

    Anker Eufy kullanıcı yorumları 💭

    👨 Gayet güzel bir tartı. Çok yorum okuyarak araştırarak aldım. Tartıldığınız anda bluetooth bağlantısı olmasa bile daha sonra bağlandığınızda telefonunuzla senkronize oluyor. Evde iki kişiyiz ve kilolarımız 75-50 civarında onun için kimin tartıldığını anlıyor ve size sorarak onay istiyor. Yani bu tartılan sen değilsin galiba kim olabilir diyor ben de telefondan eşimin hesabını seçip ona işletiyorum ölçümü.

    👩 1 aya yakın bir süredir kullanıyoruz. Çok memnunuz. Her bireyin kaydını ayrı ayrı tutabiliyorsunuz. Kaliteli ve sağlam görünüyor. Aynı zamanda çok da estetik. Gerçek değerleri göstermekte.

    7️⃣ Beurer Bf 180

    Beurer Bf 180 Tam Boyutta Gör
    Beurer BF 180, kullanıcıların vücut kompozisyonunu detaylı bir şekilde analiz etmelerine olanak tanıyan bir tartı. En iyi vücut analiz baskülü Beurer Bf 180, ağırlık, vücut yağı, vücut suyu, kas oranı, kemik kütlesi, kalori gereksinimi (BMR) ve vücut kitle indeksi (BMI) gibi tüm önemli verileri LCD ekranında gösteriyor. Beş ayrı ayarlanabilir aktivite derecesi ve on kullanıcı depolama alanı ile cinsiyet ve boy gibi bilgilerinizi kaydederek, vücut verilerinizin ve kalori gereksinimlerinizin tam olarak hesaplanmasını sağlıyor.
    • Vücut ağırlığı, yağ, su, kas oranı, kemik kütlesi ve kalori ihtiyacının (BMR) belirlenmesi
    • Fırçalanmış paslanmaz çelik elektrotlar
    • 180 kg'a kadar taşıma kapasitesi
    • Vücut analizi
    • 100 gram hassasiyet
    • 5 aktivite derecesi, 10 hafıza alanı
    • Quick-Start teknolojisi
    • Aşırı yük göstergesi ve otomatik kapanma

    Beurer Bf 180 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün güzel ve kaliteli. Üstüne üstlük kaliteli. Yazılar ve rakamlar anlaşılır şekilde, kesinlikle tavsiye ederim. Zaten Alman malı Beurer marka çokta fazla anlatmaya gerek yok sanırım.

    👩 Alman malı olması elbette bir avantaj değil ama kaliteli olduğunu anlıyorsunuz bu sayede. Ölçümleri gayet tutarlı. Pil biraz sorun ama büyütülecek bir şey değil. Ek özellikleri de yeterli.

    8️⃣ Bydiz Dijital Baskül

    Bydiz Dijital Baskül Tam Boyutta Gör
    Bydiz Dijital Baskül, kullanıcıların günlük ağırlık ölçümlerini pratik bir şekilde yapmalarını hedefleyen gayet basit ve ucuz tartı. 180 kg'a kadar ağırlıkları güvenle ölçebilen baskül, yüksek kapasitesi ile geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor. Ayrıca, otomatik kapanma özelliği sayesinde kullanılmadığında enerji tasarrufu yaparak pil ömrünü uzatıyor.
    • Otomatik kapanma ile pil ömrünü uzatma
    • Yüksek kapasite: 180 kg'a kadar ölçüm
    • Sağlam ve şık temperli cam tasarım
    • Oda sıcaklığı göstergesi
    • Kolay taşınabilirlik sayesinde farklı alanlarda kullanım imkanı

    Bydiz Dijital Baskül kullanıcı yorumları 💭

    👨 Fiyatına oranla güzel bir ürün çıktı. Aynı zamanda güzel paketlenmişti. Ölçümleri oldukça tutarlı. Ben oldukça memnunum bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim.

    👩 Kendi açımdan gayet verimli buldum çünkü ev tipi tartıların yağdır kemiktir kastır vs. ölçümlerine ikna olmadım sadece kilomu öğrenmek istediğimden ihtiyacımı karşıladı. Gramına kadar gösteriyor, tartılırken bulunduğunuz ortamın ısısını da gösteriyor. Basit ama yeterli. Fiyatı çok iyi.

    9️⃣ Voit Bluetooth 5000

    Voit Bluetooth 5000 Tam Boyutta Gör
    Voit Bluetooth 5000, en iyi dijital tartı cihazlarından birisi konumunda. 8 vücut göstergesi ile detaylı analizler sunan cihaz, Bluetooth 4 ile telefonunuza bağlanabiliyor. Kilo, yağ, kas, su, iç organ yağı, BMI, metabolizma ve kemik ölçümü gibi önemli vücut verilerini analiz edebilen cihaz, USB ile şarj edilebilen dahili bataryaya sahip.
    • Kilo, yağ, kas, su, iç organ yağı, BMI, metabolizma, kemik ölçümü
    • Bluetooth 4.0 ile telefon bağlantısı
    • USB ile şarj edilebilir, dahili batarya
    • Sıcaklık derecesi gösterme
    • Uygulama üzerinden veri takibi ve çoklu kullanıcı ekleme
    • 100 gr hassasiyet ile 180 kg tartı kapasitesi

    Voit Bluetooth 5000 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Telefon uygulamasını kurduktan sonra yönlendirmeleri takip ederek profil oluşturup elinizde telefona tartılıyorsunuz. Yağ kilo takibi için kullanışlı olduğunu düşünüyorum, memnun kaldım.

    👩 İki gün önce özel hastanede diyetisyene gidip, Tanita cihazında tartıldım ve 420 TL ödedim bu işlem için. Çıkan sonuçların %1 aşağı yukarısını bu cihazda gördüm. Gerçekten tahminimden çok çok daha iyi çıktı. Mobil uygulama ve tartının özellikleri de çok iyi çalışıyor. Fiyatı az pahalı gözükse de, hiç öyle değil. Fiyatının kesinlikle karşılığı.

    🔟 Beurer Gs 235

    Beurer Gs 235 Tam Boyutta Gör
    Zarif ve modern tasarımıyla dikkat çeken bir dijital cam tartı Beurer Gs 235, en iyi baskül fiyatları göz önüne alındığında oldukça ideal bir noktada bulunuyor. Mat fayans görünümlü yüzeyi, sadece şık bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kaymaz bir kullanım da sunuyor. LED ekranında gösterim yapan cihaz, hızlı başlatma özelliğine de sahip.
    • Kaymaz yüzey ile güvenli duruş
    • 27 mm rakam yüksekliğine sahip modern nokta matris ekran
    • Sadece ölçüm sırasında görünen LED ekran
    • 180 kg'a kadar taşıma kapasitesi
    • 100 g hassasiyetle ölçüm
    • Otomatik açılma ve kapanma fonksiyonu
    • Ürün ölçüleri: 30 x 30 x 2,1 cm
    • 3 adet 1,5V AAA pil dahil

    Beurer Gs 235 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün çok şık. Yuvarlak değil kalem Pil ile çalışması da iyi. Otomatik başlatma pratik olmuş, yazıları da büyük ve net. Ailemin evine aldım, çok memnunlar.

    👩 Ağır olmasına rağmen çok başarılı bir cihaz, ekran göstergesi okunabilir büyüklükte. İlk başta içinden çıkan 3 ince pil ile çalışıyor bilginize. Hassas, fazla kilolu bireyler için birebir.

    En iyi baskül önerileri ile piyasada bulunan en iyi tartıları sizler için listeledik. Ev kullanımı için uygun olan bu cihazlar, sağlığını ve kilonuzu takip etmeniz için oldukça faydalı. Bunun için en hassas ölçümü yapan en iyi baskül markaları arasından bütçenize uygun olan ürünü seçebilirsiniz. Ayrıca tartı önerisi arayanlara bu ürünlere efsane cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

    Baskül alırken nelere dikkat edilmeli?

    Baskül alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    • Ağırlık kapasitesi
    • Doğruluk ve hassasiyet
    • Ekran boyutu ve okunabilirlik
    • Ek fonksiyonlar
    • Bağlantı özellikleri
    • Tasarım ve malzeme kalitesi
    • Pil ömrü
    • Fiyat-performans oranı

    En İyi Basküller Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5462

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trendyol müşteri memnuniyeti kuponu neden verilir bios güncellerken elektrik gitti vuruntu sensörü arıza belirtileri fatura olmadan garanti belgesi geçerli mi atarax alkol

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız