Akıllı tartı önerisi için en iyi baskül modelleri (2024)

- En İyi Baskül 🏃➡️
- 1️⃣ Xiaomi Mi Body Composition Scale 2
- 2️⃣ Huawei Akıllı Tartı 3
- 3️⃣ Beurer Bf 1000 Superprecision
- 4️⃣ Fakir Hercules
- 5️⃣ Xiaomi Mi Smart Scales 2
- 6️⃣ Anker Eufy baskül
- 7️⃣ Beurer Bf 180
- 8️⃣ Bydiz Dijital Baskül
- 9️⃣ Voit Bluetooth 5000
- 🔟 Beurer Gs 235
- Baskül alırken nelere dikkat edilmeli?
- Yorumlar
Evde kilo kontrolü yapmanın en pratik yollarından biri, güvenilir bir baskül kullanmaktan geçiyor. Ancak piyasada birçok farklı en iyi baskül ve tartı seçenekleri bulunduğundan, hangi markanın ve modelin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu bulmak zor olabiliyor. Bu rehberde, baskül kullanıcı yorumları, hassasiyet, dayanıklılık ve işlevsellik açısından öne çıkan en iyi baskül markaları ve modelleri hakkında detaylı bilgilere yer veriyoruz. En iyi baskül markası hangisi? diyenler için işte önerilerimiz:
|Marka - Model ⚖️
|Fiyat 🏷️
|Xiaomi Mi Body Composition Scale 2
|1.115 TL
|Huawei Akıllı Tartı 3
|1.199 TL
|Beurer Bf 1000 Superprecision
|23.990 TL
|Fakir Hercules
|699 TL
|Xiaomi Mi Smart Scales 2
|1.199 TL
|Anker Eufy baskül
|2.099 TL
|Beurer Bf 180
|1.290 TL
|Bydiz Dijital Baskül
|289 TL
|Voit Bluetooth 5000
|573 TL
|Beurer Gs 235
|1.599 TL
Baskül yorumları dikkate alındığında; en iyi baskül markaları sıralamasında Xiaomi, Huawei ve Beurer öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek baskül önerileri olarak ise Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, Huawei Akıllı Tartı 3 ve Beurer Bf 1000 Superprecision modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Xiaomi Mi Body Composition Scale 2
- 50 grama kadar ağırlık hassasiyeti
- Vücut yağ yüzdesi hesaplama
- 13 vücut kompozisyonu ölçümü
- Kas kütlesi ölçümü
- Bazal metabolizma ölçümü
- İç organ yağ oranı
- Denge testi
- Bluetooth LE 5.0
- 16 kişiye kadar veri kaydını desteği
- 100 gram ile 150 kg ölçüm aralığı
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Tartıdaki kilo hiç değişmiyor, sapma yok. Kilonun değişmeme sebebi galiba benim diyet yapmamam (kişisel bir farkındalık yaşadım). Neyse, orayı geçtim; gayet tutarlı, harika bir ürün, bayıldım.
👩 Şimdilik alalı 2 ay kadar oldu ve ürünün detaylı analizlerinden memnunum. Her ne kadar piyasaya göre daha yüksek bütçe gerektirse de sağlıklı yaşam konusunda kararlar vermiş kişiler için verim alabilecekleri bir ürün olduğunu düşünüyorum.
2️⃣ Huawei Akıllı Tartı 3
- 2,5 kg ile 150 kg arası ölçüm
- Bluetooth ve WiFi bağlantısı
- Vücut yağ oranı, yağsız kütle, iskelet kası kütlesi, su yüzdesi ölçme
- Huawei Sağlık uygulaması Huawei AppGallery’den indirilmeli
- Misafir modu
Huawei Akıllı Tartı 3 kullanıcı yorumları 💭
👨 Tartı çok güzel telefonda uygulaması ile kayıt altına alıp sağlığım bölümünden takip edebiliyorsunuz. Kullanımı kolay. Her türlü ölçümü hassas şekilde yapıyor.
👩 Huawei sağlık uygulaması ile eşleştirince tüm detayları uygulama üzerinden gösteriyor. Misafir modu mevcut. Cihaz çok kibar ve hafif. Kilo, yağ oranı, kemik kitlesi, vücut kitle endeksi vs. her şey iyi çalışıyor.
3️⃣ Beurer Bf 1000 Superprecision
- Sekiz elektrotlu çapraz ölçüm
- Vücut ağırlığı, vücut yağı, kas yüzdesi, vücut suyu ve kemik kütlesi ölçümü
- 200 kg yük kapasitesi
- İç organlardaki yağ yüzdesinin belirlenmesi
- Kalori metabolizması, temel metabolizma hızı ve aktif metabolik hız hesaplama
- Beurer HealthManager uygulaması ile veri ağ oluşturma ve zaman içindeki ölçüm takibi
- 10 kullanıcı + 1 misafir modu
Beurer Bf 1000 Superprecision kullanıcı yorumları 💭
👨 Biraz pahalı bir ürün ama bir o kadar da pratik. Tüm bilgiler ekranında gösteri. Oldukça kesin bilgiler veriyor. Benim bakış açıma göre, bunun çok başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim
👩 Kilonuzu kontrol etmek için mükemmel bir hassasiyet sunuyor. Profesyonel sporla ilgilendiğim için bu cihazı aldım. Gerçekten de hassasiyeti çok keskin. Sadece kilo ölçümü için almak biraz gereksiz olabilir.
4️⃣ Fakir Hercules
- 150 kg ölçüm kapasitesi
- 12 kişilik hafıza
- Vücuttaki yağ, kemik, su ve kas oranı ölçümü
- Günlük kalori ihtiyacını belirleme
- LCD ekran
- Otomatik açma ve kapama
Fakir Hercules kullanıcı yorumları 💭
👨 Kullanımı kolay yaşınızı ve boyunuzu girip tartılıyorsunuz. Yağ, su, kas ve kemik oranınızı kilonuzla beraber gösteriyor. Şimdilik kilolu kategorisindeyim ancak günlük tüketmem gereken kaloriyi de gösteriyor. Ölçümler tutarlı, fiyatı da uygun. Tavsiye ederim.
👩 Diyetisyenin tanita markalı profesyonel cihazı ile ölçümleri kıyasladığımda birbiriyle örtüştüğünü gördüm. Çok memnunun 12 kişiye kadar kayıtlı tartı özelliği var.
5️⃣ Xiaomi Mi Smart Scales 2
- Yüksek hassasiyetli basınç sensörleri
- 50 grama kadar hassas ölçüm
- Mi Fit uygulaması
- İnsanlar ve nesneler için ikili mod
- İdeal ağırlığın gerçek zamanlı ölçümü
- Vücut dengesi değerlendirmesi
- 16 üyeye kadar destek
- Misafir modu
- Bluetooth 5.0
Xiaomi Mi Smart Scales 2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kurulumu çok basit mobil bağlantı sayesinde her bilginizi görüyorsunuz. Pil bitme probleminden çok bahsedilmiş alalı yaklaşık 2 ay oldu henüz öyle bir durumla karşılaşmadım.
👩 Gayet başarılı ve şık bir ürün çok memnun kaldım. Tavsiye ediyorum. Tam bir fiyat performans ürünü. Ölçümleri de oldukça tutarlı. Hatta söyledikleri kadar da hassas.
6️⃣ Anker Eufy baskül
- 12 farklı ölçüm
- Yağ ölçümü ve vücut analizi
- Bluetooth bağlantısı
- Eufy Life, Apple Health, Google Fit ve Fitbit uygulaması ile takip
- 3 kg ile 180 kg arası ölçüm
Anker Eufy kullanıcı yorumları 💭
👨 Gayet güzel bir tartı. Çok yorum okuyarak araştırarak aldım. Tartıldığınız anda bluetooth bağlantısı olmasa bile daha sonra bağlandığınızda telefonunuzla senkronize oluyor. Evde iki kişiyiz ve kilolarımız 75-50 civarında onun için kimin tartıldığını anlıyor ve size sorarak onay istiyor. Yani bu tartılan sen değilsin galiba kim olabilir diyor ben de telefondan eşimin hesabını seçip ona işletiyorum ölçümü.
👩 1 aya yakın bir süredir kullanıyoruz. Çok memnunuz. Her bireyin kaydını ayrı ayrı tutabiliyorsunuz. Kaliteli ve sağlam görünüyor. Aynı zamanda çok da estetik. Gerçek değerleri göstermekte.
7️⃣ Beurer Bf 180
- Vücut ağırlığı, yağ, su, kas oranı, kemik kütlesi ve kalori ihtiyacının (BMR) belirlenmesi
- Fırçalanmış paslanmaz çelik elektrotlar
- 180 kg'a kadar taşıma kapasitesi
- Vücut analizi
- 100 gram hassasiyet
- 5 aktivite derecesi, 10 hafıza alanı
- Quick-Start teknolojisi
- Aşırı yük göstergesi ve otomatik kapanma
Beurer Bf 180 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün güzel ve kaliteli. Üstüne üstlük kaliteli. Yazılar ve rakamlar anlaşılır şekilde, kesinlikle tavsiye ederim. Zaten Alman malı Beurer marka çokta fazla anlatmaya gerek yok sanırım.
👩 Alman malı olması elbette bir avantaj değil ama kaliteli olduğunu anlıyorsunuz bu sayede. Ölçümleri gayet tutarlı. Pil biraz sorun ama büyütülecek bir şey değil. Ek özellikleri de yeterli.
8️⃣ Bydiz Dijital Baskül
- Otomatik kapanma ile pil ömrünü uzatma
- Yüksek kapasite: 180 kg'a kadar ölçüm
- Sağlam ve şık temperli cam tasarım
- Oda sıcaklığı göstergesi
- Kolay taşınabilirlik sayesinde farklı alanlarda kullanım imkanı
Bydiz Dijital Baskül kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatına oranla güzel bir ürün çıktı. Aynı zamanda güzel paketlenmişti. Ölçümleri oldukça tutarlı. Ben oldukça memnunum bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim.
👩 Kendi açımdan gayet verimli buldum çünkü ev tipi tartıların yağdır kemiktir kastır vs. ölçümlerine ikna olmadım sadece kilomu öğrenmek istediğimden ihtiyacımı karşıladı. Gramına kadar gösteriyor, tartılırken bulunduğunuz ortamın ısısını da gösteriyor. Basit ama yeterli. Fiyatı çok iyi.
9️⃣ Voit Bluetooth 5000
- Kilo, yağ, kas, su, iç organ yağı, BMI, metabolizma, kemik ölçümü
- Bluetooth 4.0 ile telefon bağlantısı
- USB ile şarj edilebilir, dahili batarya
- Sıcaklık derecesi gösterme
- Uygulama üzerinden veri takibi ve çoklu kullanıcı ekleme
- 100 gr hassasiyet ile 180 kg tartı kapasitesi
Voit Bluetooth 5000 kullanıcı yorumları 💭
👨 Telefon uygulamasını kurduktan sonra yönlendirmeleri takip ederek profil oluşturup elinizde telefona tartılıyorsunuz. Yağ kilo takibi için kullanışlı olduğunu düşünüyorum, memnun kaldım.
👩 İki gün önce özel hastanede diyetisyene gidip, Tanita cihazında tartıldım ve 420 TL ödedim bu işlem için. Çıkan sonuçların %1 aşağı yukarısını bu cihazda gördüm. Gerçekten tahminimden çok çok daha iyi çıktı. Mobil uygulama ve tartının özellikleri de çok iyi çalışıyor. Fiyatı az pahalı gözükse de, hiç öyle değil. Fiyatının kesinlikle karşılığı.
🔟 Beurer Gs 235
- Kaymaz yüzey ile güvenli duruş
- 27 mm rakam yüksekliğine sahip modern nokta matris ekran
- Sadece ölçüm sırasında görünen LED ekran
- 180 kg'a kadar taşıma kapasitesi
- 100 g hassasiyetle ölçüm
- Otomatik açılma ve kapanma fonksiyonu
- Ürün ölçüleri: 30 x 30 x 2,1 cm
- 3 adet 1,5V AAA pil dahil
Beurer Gs 235 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok şık. Yuvarlak değil kalem Pil ile çalışması da iyi. Otomatik başlatma pratik olmuş, yazıları da büyük ve net. Ailemin evine aldım, çok memnunlar.
👩 Ağır olmasına rağmen çok başarılı bir cihaz, ekran göstergesi okunabilir büyüklükte. İlk başta içinden çıkan 3 ince pil ile çalışıyor bilginize. Hassas, fazla kilolu bireyler için birebir.
En iyi baskül önerileri ile piyasada bulunan en iyi tartıları sizler için listeledik. Ev kullanımı için uygun olan bu cihazlar, sağlığını ve kilonuzu takip etmeniz için oldukça faydalı. Bunun için en hassas ölçümü yapan en iyi baskül markaları arasından bütçenize uygun olan ürünü seçebilirsiniz. Ayrıca tartı önerisi arayanlara bu ürünlere efsane cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
Baskül alırken nelere dikkat edilmeli?
- Ağırlık kapasitesi
- Doğruluk ve hassasiyet
- Ekran boyutu ve okunabilirlik
- Ek fonksiyonlar
- Bağlantı özellikleri
- Tasarım ve malzeme kalitesi
- Pil ömrü
- Fiyat-performans oranı
En İyi Basküller Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5462Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu