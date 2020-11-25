Yakın gelecekte tarantula zehri kronik ağrı tedavisinde kullanılabilir

Tarantula zehirlerinin terapötik ( tedavi edici, tedavi etme maksadıyla ) anlamla kullanılması üzerinde son yıllarda artan birçok çalışma bulunmakla birlikte araştırmalar zehrin, irritabl bağırsak sendromu ile opiyat bazlı ilaçların yan etkileri ve bağımlık risklerinden korunma üzerinde etkili olabileceğini ortaya koymuştu.

University of Washington kurumu araştırmacılarının yürüttüğü yeni araştırmaya göre tarantula zehri opiyat bazlı ilaçlara alternatif olarak kullanılabilir.

Tarantula zehri

Tarantula zehrinin hücre membranlarında ( zar ) bulunan sodyum kanalları üzerindeki etkisini incelemek üzere elektron mikroskobundan yararlanan araştırma ekibi zehrin, hücrede voltaj üretiminden sorumlu olan sodyum kanallarını bloke ettiği ve böylece hücrenin bahsi geçen elektriksel potansiyeli üretemediğini tespit etti.

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İncelemeler sonucunda Nav1.7. adı verilen insan hücresinde bulunan ve toksin bağlayıcı bölge içeren sodyum kanalına ait bir tür deney modeli oluşturan araştırma ekibi deneysel model sayesinde toksinin reseptöre bağlanırken geliştirdiği moleküler konfigürasyonu inceledi ve incelemeler voltaj kanalının bloke edilme mekanizmasına ışık tuttu.

Ayrıca Bkz. "Tıbbi durumların takibinde kullanılabilecek deneysel kontakt lens geliştirildi"

Nav1.7. kanalının bu denli önemli olmasının sebebini ise bahsi geçen kanalın periferik ( tıp dilinde uzak, uç ) sinir sisteminden aldığı ağrı bilgisini spinal kord ( omurilik ) vasıtasıyla beyne iletmesinde yatıyor yani diğer bir deyişle yeni araştırma geliştirilebilir ve moleküller üzerinde çalışılabilinirse tarantula zehri gelecekte kronik ağrı tedavisinde opiyat ilaçların yerini alabilir.

Yeni araştırma Molecular Cell adlı dergide yayımlandı.

https://newsroom.uw.edu/news/tarantula-toxin-attacks-molecular-stinger

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