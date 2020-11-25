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    Yakın gelecekte tarantula zehri kronik ağrı tedavisinde kullanılabilir

    University of Washington kurumu araştırmacılarının yürüttüğü yeni araştırmaya göre tarantula zehri opiyat bazlı ilaçlara alternatif olarak kullanılabilir.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yakın gelecekte tarantula zehri kronik ağrı tedavisinde kullanılabilir
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    Tarantula zehirlerinin terapötik ( tedavi edici, tedavi etme maksadıyla ) anlamla kullanılması üzerinde son yıllarda artan birçok çalışma bulunmakla birlikte araştırmalar zehrin, irritabl bağırsak sendromu ile opiyat bazlı ilaçların yan etkileri ve bağımlık risklerinden korunma üzerinde etkili olabileceğini ortaya koymuştu.

    University of Washington kurumu araştırmacılarının yürüttüğü yeni araştırmaya göre tarantula zehri opiyat bazlı ilaçlara alternatif olarak kullanılabilir.

    Tarantula zehri

    Yakın gelecekte tarantula zehri kronik ağrı tedavisinde kullanılabilir

    Tarantula zehrinin hücre membranlarında ( zar ) bulunan sodyum kanalları üzerindeki etkisini incelemek üzere elektron mikroskobundan yararlanan araştırma ekibi zehrin, hücrede voltaj üretiminden sorumlu olan sodyum kanallarını bloke ettiği ve böylece hücrenin bahsi geçen elektriksel potansiyeli üretemediğini tespit etti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tarantula zehrinde bulunan peptidler irritabl bağırsak sendromu tedavisinde kullanılabilir

    İncelemeler sonucunda Nav1.7. adı verilen insan hücresinde bulunan ve toksin bağlayıcı bölge içeren sodyum kanalına ait bir tür deney modeli oluşturan araştırma ekibi deneysel model sayesinde toksinin reseptöre bağlanırken geliştirdiği moleküler konfigürasyonu inceledi ve incelemeler voltaj kanalının bloke edilme mekanizmasına ışık tuttu.

    Ayrıca Bkz. "Tıbbi durumların takibinde kullanılabilecek deneysel kontakt lens geliştirildi"

    Nav1.7. kanalının bu denli önemli olmasının sebebini ise bahsi geçen kanalın periferik ( tıp dilinde uzak, uç ) sinir sisteminden aldığı ağrı bilgisini spinal kord ( omurilik ) vasıtasıyla beyne iletmesinde yatıyor yani diğer bir deyişle yeni araştırma geliştirilebilir ve moleküller üzerinde çalışılabilinirse tarantula zehri gelecekte kronik ağrı tedavisinde opiyat ilaçların yerini alabilir.

    Yeni araştırma Molecular Cell adlı dergide yayımlandı.



    https://newsroom.uw.edu/news/tarantula-toxin-attacks-molecular-stinger Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    3 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
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