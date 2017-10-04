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104" 4K ekranda GTA 5 ve Pes 2018 keyfi "BenQ gerçek 4K projeksiyon"

1 yıl
18b
1
Projeksiyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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BenQ'nun profesyonel ev sineması ve eğlence odaları için dizayn ettiği gerçek 4K projeksiyon cihazı W11000 ofisimize geldi. Tabi ki ekip olarak ilk aklımıza gelen şeyi yaptık oyun oynadık :))
BenQ W11000, sahip olduğu 4K çözünürlük, özel lens ve görüntüleme teknolojileri ile sınıfında lider bir ürün. 20000TL'lik fiyatıyla da profesyonel sinema odalarına ve eğlence sistemlerine hitap ediyor.
Ofis olarak bu cihazı ele geçirmişken de dev perdede oyun keyfi yaşayalım dedik. Projeksiyonun performansı gerçekten çok etkileyici.
Perde olarak Specta'nın kontrast gri perdesini kullandık. Böylece projeksiyonun bütün yeteneklerinden faydalanma şansı bulduk.
 

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deniz_sea 1 yıl en beğenilen
bu paraya bu görüntü bence normal, öenmli olan bu fiyatın 4/1'ne bnu görüntüyü verebilmek...
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santanio 1 yıl Haplo
8000 saat üzerinde 1080p deneyimim var. Öncelikle field of view konusu çözelim thx sitesinden bakarsanız max 40 derece açısı thx in tavsiye ettiği görüntüyü yakalıyorsunuz demektir. Benim koşullarım 120” ve 4 metre göz mesafesi36derece field of view demek. Film izlerken keyif alıyoruz ancak oyun oynarken (fps kesinlikle değil) 105” 110” civarına zoomdan indiriyorum 30 dereceye indirmek istiyor insan. Yine keyif alarak kullanılıyor. 4k konusuna gelecek olursak ve Mesut Bey’in test ortamına değinecek olursak üzülerek söylemem gerekirse doğru mesafede oturuyorlar... ancak field of view çok geniş olmak durumunda yanılmıyorsam 70 derece ve üstündeler imax standardına yaklaşıyorlar :)) Bu kadar yakın oturma sebebi insan gözünün 4k görüntü kalitesini görebilmesi için. Örnek olarak benim eve 4k cihaz alma durumunda yine 120” görüntü ile seyir etmek istiyor ama 4m mesafedeysem görebildiğim taş çatlasın 2K görüntü. Uzun uzun araştırmam ve bir çok hesaplama sitesi gezdim. Keşke standartlar 2K olsaydı demekten kendimi alamıyorum. Özetle toparlamak gerekirsr 4k cihaz alırsanız seyir zevki tüm detayları görmem lazım derseniz çok yakına oturmak gerekiyor. Yok ben kafamı çeviremem standartlar neyse onu yerine getirelim keyif alıyım derseniz 100k da oynatsanız 2k göreceksiniz. Bu yazdıklarımın tamamı 4k tv içinde geçerli 55” 4k sı olan 1 metreden izlemesi gerekiyor :) 3 metreden izleyenler parasını çöpe attı üzülerek belirtmem gerekiyor.
8000 saat üzerinde 1080p deneyimim var. Öncelikle field of view konusu çözelim thx sitesinden bakarsanız max 40 derece açısı thx in tavsiye ettiği görüntüyü ya...
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caneycaney 1 yıl
20 bin tl lik cihaz
o paraya eve sinema kurarsın
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hanox 1 yıl
Bu teknoloji 20 bin lira etmez arkadaşlar, fiyatı çok abartılı.
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_Dominic_Toretto_ 1 yıl
20K nasıl çöpe atılır
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dede17 1 yıl
Tam 23 defa üşenmedim sayfım gerçekten demiş mesut çevik
Gerçektende biraz fazla gerçekten değil mi?
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xamaximax 1 yıl
tepki süresi nasıl oluyor bunlarda
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darkerdi 1 yıl
Tr nin en büyük teknoloji forumusunuz ama ilk kez projeksiyon görmüş gibi yorumlamissiniz:)
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Speed-Step 1 yıl darkerdi
darkerdi
Tr nin en büyük teknoloji forumusunuz ama ilk kez projeksiyon görmüş gibi yorumlamissiniz:)

Merhaba,
Yalan yok ilk defa gerçek 4K bir projeksiyonu profesyonel perdeye yansıtıp oyun oynadım :D Bu denli yüksek kalitelisini ilk defa deneyimliyorum. Kamerada fark etmesi çok zor ama aletin yansıttığı görüntü televizyon ekranındakinden çok daha net. Büyük bir keyif ve sadece o anlık yaşadık şimdi kutusunda alınmayı bekliyor

Sevgiler,
Mesut Çevik
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Red_devil33 1 yıl
Ulaşamayacağım bir alet ya o yüzden beğenmedim
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erturkcan2 1 yıl
20 bin az daha koy üstüne araba al çok daha azına 4K tv al çok pahalı lüzumsuz.
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mcebi001 1 yıl
Ey gidi benq kapaklı telefonu vardı bende, keşke yine telefon yapsa ..
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Whisper 1 yıl
millet salak mı
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swat882 1 yıl
Hala tv lere alternatif değil.
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