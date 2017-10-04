104" 4K ekranda GTA 5 ve Pes 2018 keyfi "BenQ gerçek 4K projeksiyon"

BenQ'nun profesyonel ev sineması ve eğlence odaları için dizayn ettiği gerçek 4K projeksiyon cihazı W11000 ofisimize geldi. Tabi ki ekip olarak ilk aklımıza gelen şeyi yaptık oyun oynadık :))

BenQ W11000, sahip olduğu 4K çözünürlük, özel lens ve görüntüleme teknolojileri ile sınıfında lider bir ürün. 20000TL'lik fiyatıyla da profesyonel sinema odalarına ve eğlence sistemlerine hitap ediyor.

Ofis olarak bu cihazı ele geçirmişken de dev perdede oyun keyfi yaşayalım dedik. Projeksiyonun performansı gerçekten çok etkileyici.

Perde olarak Specta'nın kontrast gri perdesini kullandık. Böylece projeksiyonun bütün yeteneklerinden faydalanma şansı bulduk.