1080p video oynatabilen X-Fi ses teknolojili telefonlar geliyor

Küresel ekonomik krizin de yavaşlatamadığı akıllı telefon pazarında, platformlar arası mücadelenin alevlenmesi bekleniyor. 32nm üretim teknolojisinin getireceği nanometrik avantaj ve geliştiricisi olduğu Linux tabanlı Moblin platformuyla telefon pazarına girmeye hazırlanan Intel hazırlık çalışmalarını sürdüredursun, ARM tabanlı çözümlerde alternatif sayısı artıyor. Akıllı telefonların tamamına yakınında ARM mimarisini temel alan mobil işlemciler kullanılırken, yarıiletken firmaları yeni nesil yongada sistem (SoC) çözümleriyle fark yaratmayı hedefliyorlar. Doğrudan üretim yerine hazırladığı işlemci tasarımlarını iş ortaklarına lisanslayan ARM, çift çekirdekli Coretex A9 tasarımını önümüzdeki yıl içerisinde duyurmaya hazırlanırken, birkaç yıl içerisinde 28nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor ve üretim teknolojilerindeki olası fırsatlar için TSMC'nin yanında AMD / ATIC ortaklığında kurulan GlobalFoundries firmasıyla da görüşüyor. ARM'ın iş ortakları arasında yer alan endüstri devi isimler farklı özelliklere sahip yongada sistem platformlarıyla, çoklu ortam yetenekleri gelişmiş yeni nesil akıllı telefonların önünü açmak ve pastadan daha büyük pay kapabilmek için araştırma-geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar.

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ARM işlemci tasarımını GeForce mimarisiyle buluşturduğu Tegra platformunu taşınabilir medya oynatıcıları ve alternatif netbook/smartbook modelleriyle birlikte akıllı telefonlarda kullanmayı da planlayan Nvidia, net bir tarih vermese de firmanın Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde Tegra tabanlı akıllı telefonları duyurması bekleniyor. Hangi firmalarla çalıştığını açıklamayan Nvidia'nın olası müşterileri arasında Samsung'un olduğu da henüz doğrulanmasa da sık sık gündeme gelen haberler arasında yer alıyor. iSuppli tarafından yayımlanan "Yarıiletken Üreticileri" listesinde bu yıl iki sıra birden yükselerek altıncı sıraya yükselen Qualcomm, akıllı telefon pazarının en güçlü oyuncuları arasında yer alıyor. Snapdragon platformuyla akıllı telefon pazarı için endüstride ilk defa 1GHz'de çalışan işlemci sağlayan Qualcomm, Toshiba'nın TG-01 modeliyle başlayan Snapdragon dalgasını bugün farklı üreticiler arasında yaygınlaştırmayı başarırken son olarak HTC'nin HD2 modelinde kullanıldığına tanık olduk. Qualcomm'un yanında kendi telefonlarıyla birlikte iPhone'a da işlemci sağlayan Samsung'un pazarın önde gelen oyuncuları arasında yer alırken, Freescale ve Renesas gibi alternatif oyuncular da bulunuyor.

Tegra platformunda GeForce 6 mimarisini kullanan, ilk çeyrekte anons edilmesi beklenen Tegra 2 platformunda ise GeForce 9 mimarisine yer vereceği konuşulan Nvidia, yüksek 3D performansı ve gelişmiş video yetenekleriyle farklılık yaratmayı hedefliyor. Mobil grafik yongaları geliştirilen PowerVR firmasının Intel ile birlikte en büyük ortakları arasında yer alan Apple'ın kendi ürünleri için yonga geliştirme çalışmaları yürüttüğü de sır değil. Geçtiğimzi yıl yaklaşık 280 milyon dolarlık bedel karşılığında işlemci tasarımcısı P.A Semi firmasını bünyesine katan Cupertino merkezli firmanın önümüzdeki yıllarda 3. parti çözümlere olan bağımlılığı azaltarak kendi tasarımlarını kullanacağ iddia ediliyor. Digital [DEC] firmasının efsanevi Alpha takımında çalışan bazı mühendislerin öncülüğünde kurulan P.A Semi firmasını satan alan Apple'ın, AMD-ATi'de ekran kartları mühendislik yöneticisi Bob Drebin ve üst teknolojisi yöneticilerinden Raja Koduri'yi kadrosuna katması firmanın yeni yonga çalışmalarıyla ilgili iddiaları alevlendirmişti. Kısacası Apple'ın da aktif rol alacağı düşünülen pazarda rekabet her geçen gün artarken yeni bir haber de Creative'den geldi ve firmanın iştiraki ZiiLabs TRINITY platformunu duyurdu.

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2002 yılında satın aldığı profesyonel grafik kartları üreticisi 3DLabs'ın mühendislik birikimi ve ar-ge ekibiyle ZiiLabs çatısı altında yeni nesil yongada sistem çözümleri üretmek için kolları sıvayan Creative, StemCell platformunu Zii işlemci ailesini duyurmuştu. İki adet ARM 926 çekirdeğinden ve 48x programlanabilir işlemci elementlerinden (PE) oluşan 10GigaFLOP gücündeki ZM-05 ve daha güçlü ZM-08 işlemcilerini akıllı telefonlarda kullanmayı planlayan Creative, TRINITY adını verdiği akıllı telefon geliştirme platformunu duyurdu. Google Android ve yine Creative tarafından geliştirile Plasma yazılım platformlarıyla uyumlu olan işlemcilerin kullanıldığı yeni platformun, gelişmiş çoklu ortam özellikleriyle akıllı telefon pazarında fark yaratacağı iddia ediliyor. Zira Creative'in akıllı telefon platfomuyla 3DLabs ekibinin grafik teknolojilerindeki deneyimini ARM mimarisi buluşturarak Nvidia'ya [Tegra] rakip olmayı farklı olaraksa X-Fi ses teknolojisini de sunarak rekabette öne geçmeyi planladığı konuşuluyor. ZiiLabs tarafından yapılan resmi açıklamaya göre TRINITY isimli yeni akıllı telefon platformu, 1080p video oynatma ve OpenGL ES 3D hızlandırma gibi gelişmiş özellikler sunacak.

Merkezinde ZMS-05 StemCell işlemcisinin yer alacağı yeni platformun Quad-band GSM/GPRS/EDGE, Tri-band WCDMA ve HSDPA Cat 8 (7.2Mbps) gibi farklı ağlara destek verdiği açıklandı. Geliştirme platformunda 480 x 800 piksel çözünürlüğünde, çoklu dokunmatik desteği sunan 3.1-inç ekrana (kapasitif, OLED, 16 milyon renk) yer veren Creative (ZiiLabs), 1080p videolar için Mini HDMI portuna yer veriyor. 5MP çözünürlüğünde oto-fokus destekli arka kamera, görüntülü konuşma için VGA çözünürlüğünde ön kameraya yer verilen TRINITY platformunun Xtreme Fidelity X-Fi ses teknolojisiyle, gelişmiş video ve 3D özelliklerini, segmentinde benzersiz ses kalitesiyle pekiştireceği iddia ediliyor. Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 EDR ve donanımsal GPS gibi özelliklere de yer verilen platformda kompozit video çıkışı da unutulmamış. Bağlantı ve şarj için Micro USB portunun tercih edildiği TRINITY akıllı telefon platformunda 256MB kapasiteli ve düşük güç tüketimli DDR2 bellek kullanılırken, videolar ve 3D grafiklerin yanı sıra imaj görüntüleme için de donanımsal hızlandırma desteği sunulduğu, güç ihtiyacının ise 1130mAH lityum polimer pil ile sağlandığı açıklandı.

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ZiiLabs TRINITY akıllı telefon platformunun merkezinde ZMS-05/ZMS-08 işlemcileri yer alıyor.

Akıllı telefon pazarında rekabetçi olmanın sadece güçlü donanım sunularak gerçekleştirilemeyeceğıın farkında olan Creative, Zii tabanlı donanımlar için yeni servisler de hazırlıyor. ZiiLife konsepti ile Zii tabanlı telefonlar için yeni servisler hazırlayan Creative, ZiiMeet adını verdiği video konferans ve uzaktan video akış sistemiyle Linux, Mac ve Windows tabanlı bilgisayarlar ve Zii tabanlı cihazlar arasında gelişmiş video paylaşımı, ZiiApps yaklaşımı ile Zii optimize oyunlar [ZiiAcademy], görsel materyallerle zenginleştirilen elektronik kitaplar ve ZiiVue ile müzik ve video içeriği sunmayı planlıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi işletim sistemi olarak Google Android veya Plasma ile çalışabilen TRINITY platformunun teorik anlamda Linux ve Windows CE çalıştırması da mümkün olmakla birlikte ZiiLabs'ta konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. TRINITY platformunun 3.5G ile birlikte 4G (WiMAX/LTE) uyumlu akıllı telefonlarda kullanılmasını hedefleyen Creative, maliyetler hakkındaysa henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.



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