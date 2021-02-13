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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor

    Intel’in 11. nesilde yeniden Comet Lake işlemcilerine yer vereceğini daha önce paylaşmıştık. Yongalar perakende satıcılara ulaşmaya başladı. Yeni kutu tasarımı yolda.
    13 Şubat 2021, 20:30 (4 gün)
    2,6b
    1
    10
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor
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    Intel 11. nesil işlemci ailesinde 2 farklı mimariye yer verecek. Core i3 ve altında Skylake mimarili Comet Lake işlemcileri frekans artışıyla karşımıza çıkarken Core i5 ve üzerinde yeni mimariye geçilecek.

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    Yeni kutu tasarımına gidildi

    Malezya’da bir mağazaya ulaşan Core i3-10105, Core i5-10100’e kıyasla taban frekansta 100 MHz artışla geliyor. Tepe frekansı henüz bilinmeyen yonganın yeni Core i3 logosuyla ve sade bir kutu tasarımıyla sunulduğu görülüyor.

    Diğer taraftan Skylake mimarili Core i3 ve altı işlemci sınıflarında Intel yıllardır küçük güncellemelerle geliştirdiği entegre grafik birimine yer vermeye devam edecek.

    11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor
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    Core i5 ve üzeri çözümlerde ise yine 14 nm+++ nodu tercih edilse de güncel Cypress Cove çekirdekleri Xe mimarili iGPU ile gelecek.



    https://videocardz.com/newz/intel-comet-lake-refresh-core-i3-cpus-already-in-malaysian-stores Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    astegon (astegon CF) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen interwap
    Rekabet nelere kadir.

    İyi olmuş böyle. Intel'e kalsaydık ohooo
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kutu yerine içinde verdikleri dandik stok fanı yenileseler iyi olacak hiç bir işlevi kalmadı verdikleri fanın..
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    AL3ATROS (Mehmet Tuna) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kutu değişince ne olacak daha iyimi mi göz boyayacaklar.Kral(eskiden) çıplak kendi hariç herkes görüyor.
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    Arisaka 3 gün ( Mesaj Silindi )
    14nm+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    önceki kutu tasarımı daha sexy di.
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    F fil-o-zof 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Altin semer vursan nolur vurmasan nolur... 4790k ile mutlu mesudum ben...
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kutu yerine içinde verdikleri dandik stok fanı yenileseler iyi olacak hiç bir işlevi kalmadı verdikleri fanın..
    Yanıtla +4
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    hellmare (Akif Emre) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    14++++++++++++++++ mavi ekibimiz hala fantazi peşinde. Sanırsam bilerek yapıyor kırmızı ekibi uzak ara kaybedip tekel olmamak için. Başka açıklaması olamaz çünkü bu pespayeliğin!
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    interwap (Volkan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hepsi HT destekli. Ryzen'in baskısından önce değildi
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    astegon (astegon CF) 4 gün ( Mesaj Silindi ) interwap
    Rekabet nelere kadir.

    İyi olmuş böyle. Intel'e kalsaydık ohooo
    1 Yanıt Yanıtla +5
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