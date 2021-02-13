11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor

Intel 11. nesil işlemci ailesinde 2 farklı mimariye yer verecek. Core i3 ve altında Skylake mimarili Comet Lake işlemcileri frekans artışıyla karşımıza çıkarken Core i5 ve üzerinde yeni mimariye geçilecek.İlginizi Çekebilir Willow Cove masaüstünde karşımıza mobilden farklı çıkabilir
Yeni kutu tasarımına gidildi
Malezya’da bir mağazaya ulaşan Core i3-10105, Core i5-10100’e kıyasla taban frekansta 100 MHz artışla geliyor. Tepe frekansı henüz bilinmeyen yonganın yeni Core i3 logosuyla ve sade bir kutu tasarımıyla sunulduğu görülüyor.
Diğer taraftan Skylake mimarili Core i3 ve altı işlemci sınıflarında Intel yıllardır küçük güncellemelerle geliştirdiği entegre grafik birimine yer vermeye devam edecek.
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Core i5 ve üzeri çözümlerde ise yine 14 nm+++ nodu tercih edilse de güncel Cypress Cove çekirdekleri Xe mimarili iGPU ile gelecek.
https://videocardz.com/newz/intel-comet-lake-refresh-core-i3-cpus-already-in-malaysian-stores Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İyi olmuş böyle. Intel'e kalsaydık ohooo