    Intel Panther Lake'in çekirdek mimarisi IPC liderliğini aldı

    Intel'in yeni nesil Panther Lake işlemcileri, Cougar Cove ve Darkmont çekirdeklerinin IPC performansında AMD'nin Zen 5 ve Zen 5c mimarilerini geride bıraktı. İşte detaylar...

    Intel Panther Lake'in çekirdek mimarisi IPC liderliğini aldı Tam Boyutta Gör
    Intel'in Panther Lake platformu, yeni nesil Cougar Cove P-Core ve Darkmont E-Core mimarileriyle IPC performansı açısından önemli bir eşiği geride bıraktı. Çin merkezli Bilibili platformunda yapılan bağımsız testlerde, Panther Lake işlemciler AMD'nin Strix Halo kod adlı Zen 5 ve Zen 5c çözümleriyle karşı karşıya getirildi.

    Zen 5 ve Zen 5c karşısında öne geçti

    Testlerde, işlemci çekirdeklerinin mimari verimliliğini ölçmek için SPEC CPU 2017 benchmark paketi kullanıldı. Bu test paketi, özellikle dallanma tahmini, bellek gecikmesi ve tamsayı performansı gibi IPC'yi doğrudan etkileyen unsurlara odaklanmasıyla biliniyor. Ölçümlerde LPDDR5 bellekli bir platform tercih edilirken, Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) ortamı üzerinden farklı P-Core ve E-Core konfigürasyonları karşılaştırıldı.

    Intel Panther Lake'in çekirdek mimarisi IPC liderliğini aldı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan sonuçlara göre Cougar Cove P-Core'lar, Zen 5 çekirdeklerine kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha yüksek IPC sunuyor. Darkmont E-Core'lar ise Zen 5c ile karşılaştırıldığında yüzde 6 civarında bir IPC avantajı sağlıyor. Özellikle IPC/GHz metriğinde elde edilen bu fark, saat hızından bağımsız olarak mimari verimliliğin arttığını gösteriyor.

    Intel, Panther Lake ile birlikte mikro mimari tarafında kapsamlı bir yenilemeye gitmiş durumda. Performans çekirdekleri ile verimlilik odaklı çekirdeklerin birlikte kullanılması, hem yüksek yük altındaki senaryolarda hem de güç tüketiminin kritik olduğu kullanım alanlarında daha dengeli bir yapı sunmayı hedefliyor. IPC farkı tek başına tüm performans tablosunu belirlemese de, Panther Lake'in mimari açıdan Intel adına güçlü bir adım olduğunu söyleyelim.

    Intel Panther Lake'in çekirdek mimarisi IPC liderliğini aldı Tam Boyutta Gör
    Bu sonuçlar, Intel’in 18A üretim süreciyle birlikte yeniden rekabetçi bir konuma geldiğini ve Zen 5 karşısında mimari verimlilik tarafında söz sahibi olmaya başladığını ortaya koyuyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekli.
