    Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro rekor kırabilir: 5.0 GHz ve dahası

    Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro için yepyeni detaylar paylaşıldı. Sızıntılara göre performans çekirdekleri, mobil dünyada alışılmadık bir eşiğe ulaşacak.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro rekor kırabilir: 5.0 GHz ve dahası Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5'in halefi olacak platform için hazırlıklara başladı. Son bilgilere göre yonga devi, yeni seride Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro olmak üzere iki farklı varyant sunmayı planlıyor. Özellikle Gen 6 Pro modeli, performans çekirdeklerinde en az 5.00 GHz saat hızını aşabilir.

    5.0 GHz sınırına dayanıyor

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun TSMC'nin 2nm N2P üretim sürecine dayanacağı belirtiliyor. Ancak saat hızındaki asıl sıçrama yalnızca üretim sürecinden değil, ısı yönetimi tarafındaki değişiklikten güç alacak. Sızıntılara göre Qualcomm, Samsung'un Exynos 2600’de kullandığı Heat Pass Block (HPB) teknolojisini Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’ya uyarlamayı planlıyor.

    HPB teknolojisini, yongadan yayılan ısının daha hızlı dağıtılmasını sağlayan özel bir yapı olarak tanımlayabiliriz. Bu sayede yüksek frekanslarda daha düşük termal kısıtlama ve daha sınırlı frekans düşüşü hedefleniyor ve minimum garantili hız 5.00 GHz seviyesinde tutulacak.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse Snapdragon 8 Elite Gen 5’in performans çekirdekleri 4.61 GHz seviyesine çıkabiliyor. Galaxy S26 serisi için hazırlanacak özel varyantta bu değerin 4.74 GHz civarına ulaştığı konuşuluyor. Gen 6 Pro ile birlikte ise Qualcomm, mobil tarafta ilk kez 5 GHz bandını sürdürülebilir kılmış olacak.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun 2026’nın ikinci yarısında duyurulması bekleniyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

