Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak

    Intel’in yeni mimarilere geçeceğini konuştuğumuz şu günlerde AMD de liderliğini geri vermek istemiyor. Firma hacimli performans artışıyla mavi ekibe fırsat tanımayacağa benziyor.
    10 Şubat 2021, 21:30 (1 hf.)
    2,8b
    1
    14
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin Ryzen 5000 işlemcilerinin henüz kısıtlı sayıda seçeneği satışa sunulmuş durumda. Satışta olan yongalar da eğer bulunabilirse tanıtım fiyatının üzerinde elde edilebiliyor. Buna karşın AMD yeni mimarilerin üzerinde çalışmaya devam ediyor.

    ChipsandChees’e göre AMD mevcut Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından AM5’e ve muhtemelen DDR5’e geçeceği işlemcilerinde Zen 3+ mimarisine yer verecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

    Ryzen 1000-2000 geçişinde olduğu gibi nispeten küçük IPC kazanımı sunulacak yongaları takip edecek çözümlerse asıl gelişmeyle gelecek.

    %29 IPC, %40 nesiller arası performans artışı

    2022 yılında gelmesi beklenen Zen 4 mimarili yongalar frekans artışıyla birlikte Zen 3 mimarili seleflerine %40’a kadar fark atacak. IPC artışının %29 seviyesinde seyretmesi beklenen Zen 4 mimarili Ryzen işlemcilerinde 5 nm nodunun tercih edileceğini de belirtelim. Yüksek IPC artışlarının darısı Intel'in de başına diyelim.

    Ayrıca Bkz. "Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te"

    Güncel üretim tekniğinin daha yüksek çekirdek sayılarını beraberinde getirmesi olasılığı üzerinde durulurken eğer iddialar doğruysa Ryzen tarihinin en büyük nesiller arası iyileştirmesi yolda diyebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/278321/amd-zen-4-reportedly-features-a-29-ipc-boost-over-zen-3 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2 nesil önden takip eder olduk. Dünya da bolluk var sanırım. Eller aya biz yaya diyorduk şükür aya da gitmeyi hayalimize ekledik
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    kaptan666 (Ridvan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu hali ile 6000 serisini atlamak lazım. Olası Ram -mainbord uyumsuzluğu, pahalı bulunmayan yeni soket mobo ve ramlar. Bilimum bios problemleri ve yeni hafıza kontrolcüsünün bilinmemesi gibi sıkıntılar %10 performans artışına deymez.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) kaptan666
    "Değmez" diye yazılıyor, "deymez" ne kardeş ilkokula göndermediler mi seni?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Arisaka 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Asıl Zen4 mimarisini Ryzen 7000 ile görecez ve şimdiden fiyatları yazalım;

    Ryzen 7600X: 349$

    Ryzen 7800X: 499$

    Ryzen 5900X: 599$


    İlerleyen zamanlarda düz Ryzen 7600 de çıkarsa 299$ sabit fiyat.

    Tabi 7000 serisi gelesiye merkez bankası faiz artımını da çoktan durduracağı ve doların artacağı için 2022 gibi ortalama dolar kuru 8.8-9 arası bir şey olur (herkesin ortak öngörüsü)

    Özetle Zen4 7600X Türkiye fiyatı: 4000-4200 TL tabi o zamana kadar ekstra bir gümrük vergisi artışı, elektronik ürünlerine vergisinin artışı falan olmazsa

    Şimdi bana kalkıp ''ne karamsar insanlarsınız yeaa'' diyecek olanlar mutlaka vardır. Onlara Ryzen 3600 ün çıktığı zamanlar 1250 TL den satıldığını ve şuan 5600X in de ortalama 2600-2700 TL den satıldığını hatırlatıyorum. Belki ben az bile söyledim 7600X TR fiyatı 5000 TL bile olabilir
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mito1172 (mito ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    en alttakini değiştir 5900x değil 7900x olacak da o fiyatlara 100 dolar daha ekle sonuçta amd her ipc artışına 50 dolarcık ekliyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    thack_can (Can Öztürk) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Lütfen ama lütfen rekabet olsun da bize yarasın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W Wilson Fisk 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    am5 kelimesini bu sene ağzımıza almayalım isterseniz.intel ne kadar sene sonunda ddr5 alder malder dese bile daha ortada örneği bile yok ddr5'in.çıkacak da ucuzlayacak yayılacak da beyefendiler sene sonunda ddr5 platform çıkaracak.HBM olayına döner ya da eskiler bilir rambus olayına döner.zen3+ dedikleri ki benim geçen sene daha zen3 çıkmadan cilalı zen3 am4 sokete gelecek 3600xt örneğindeki gibi yani son seri değil bu am4'e tezim, am5 alder ve de de re beş hayallerinden daha gerçekçi bu sene çünkü 11 çıkınca çok az farkla tek çekirdekte geçilecek olan amd, -nvidia'nın eskiden amd'ye yaptığı gibi- bir damla daha iyisini çıkarıp ben liderim diyecek.bu yüzden fazla artış yok %7 diyorlar yani uzak değil zen3+
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    6 6s 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sunmak zorunda zaten. Intel gibi devasa bir şirkette değil ki diyet yaparak kurtulsun. 5-10w tdp ile senin masaüstü işlemcilerinle yarışacak işlemciler ortaya çıktığında panikleyip, atak yapmaya çalışana kadar şimdiden yatırımlarını yapmak lazım. Telefon tablet işlemcisi dediğimiz yongalar aldı yürüdü, AMD kıyaslarken şu intel'i referans almak yerine o tarafın geleceğini görüp ona göre hazırlanmaları gerekiyor, çünkü aslında bu iki x86 üreticisi de hala 2000'lerin ikinci yarısı mantığında işlemci üretiyor.

    Apple m serisi ile işlem gücü açısında yarışacaklar belli, fakat güç tüketimi konusunda rakip olabilmesi için ilk olarak, arm işlemciler ve intelde görmemiz yakın olan big little tasarımı getirmeleri gerekiyor. Amd'nin yükü çok ağır ve buna kıyasla küçük bir firma esasen, bu dönemde uyuyup uyumaması kaderini belirler.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A alucard116 (serkan yaşar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 6s
    amd arm a geçmeyecek geçmesine de gerek yok donanımhaberin amd melez işlemci videosuna bak
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ddr5 mi bunlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2 nesil önden takip eder olduk. Dünya da bolluk var sanırım. Eller aya biz yaya diyorduk şükür aya da gitmeyi hayalimize ekledik
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu 6 gün The Mandalorian oyuncusu Gina Carano, Cumhuriyetçilerle ilgili yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu 6 gün Redmi Note 10 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu 6 gün Şehir bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanacak 6 gün The Walking Dead'in final sezonu için çekimler başladı 6 gün Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini genişletti 6 gün Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir 6 gün 4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı 6 gün Intel’in Xe HPG ekran kartı Mesh Shader testine girdi 6 gün The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı! 1 hf. Kuzuların Sessizliği filminin devamı olan Clarice dizisinden fragman paylaşıldı 1 hf. Çin, Mars'a giriş yaptı: Tarihi iniş öncesinde büyük başarı 1 hf. Disney, Buz Devri animasyonunu yapan Blue Sky Stüdyosu'nu kapatıyor 1 hf. Xbox Series X ve S kontrolcüsü cihazlar arasında kolay geçiş yapabiliyor 1 hf. Sonic the Hedgehog 2 resmi olarak duyuruldu; ilk video paylaşıldı 1 hf. Twitter son çeyrekte kullanıcı sayısını arttırdı 1 hf. Razer önemli bir satın alım daha yapıyor 1 hf. Amazfit resmen Türkiye'de | Amazfit GTR2 akıllı saat ilk izlenimler 1 hf. Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı? 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier fragmanı izlenme rekoru kırdı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak Sonraki Xbox oyunlarında indirimler başladı: %60 oranında fırsatlar 1 hf. Apple Car'ı kim üretecek? Yeni aday Nissan 1 hf. Elektrikli otomobillere yerli şarj çözümü: Volti Akıllı Şarj 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı 1 hf. Moshi kompakt boyutlarda bir USB Tip-C bağlantı merkezi geliştirdi 1 hf. Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi 1 hf. Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps hızlarını getiriyor 1 hf. Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Türkiye açıklaması 1 hf. Apple’ın VR kaskı microLED ekran kullanacak 1 hf. 16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde 1 hf. PlayStation Store'da yeni indirimler başladı: %86'ya varan fırsatlar! 1 hf. ÖTV zammı sonrası yerli otomobil için fiyat tahmini: "1 milyon TL'yi geçer" 1 hf. GeForce Now powered by GAME+ platformunun lansman tarihi açıklandı 1 hf. Bir robot gibi yürüyebilen insansız araç konsepti: Hyundai TIGER 1 hf. Ubisoft'un oyunlarına da zam gelebilir 1 hf. Apple şarj olmayan MacBook Pro'ların pillerini ücretsiz olarak değiştirecek 1 hf. Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı; yalnızca 53 oyun var 1 hf. Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı 1 hf. 7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı 1 hf. Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız