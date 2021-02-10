AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak

AMD’nin Ryzen 5000 işlemcilerinin henüz kısıtlı sayıda seçeneği satışa sunulmuş durumda. Satışta olan yongalar da eğer bulunabilirse tanıtım fiyatının üzerinde elde edilebiliyor. Buna karşın AMD yeni mimarilerin üzerinde çalışmaya devam ediyor.
ChipsandChees’e göre AMD mevcut Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından AM5’e ve muhtemelen DDR5’e geçeceği işlemcilerinde Zen 3+ mimarisine yer verecek.İlginizi Çekebilir 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde
Ryzen 1000-2000 geçişinde olduğu gibi nispeten küçük IPC kazanımı sunulacak yongaları takip edecek çözümlerse asıl gelişmeyle gelecek.
%29 IPC, %40 nesiller arası performans artışı
2022 yılında gelmesi beklenen Zen 4 mimarili yongalar frekans artışıyla birlikte Zen 3 mimarili seleflerine %40’a kadar fark atacak. IPC artışının %29 seviyesinde seyretmesi beklenen Zen 4 mimarili Ryzen işlemcilerinde 5 nm nodunun tercih edileceğini de belirtelim. Yüksek IPC artışlarının darısı Intel'in de başına diyelim.
Ayrıca Bkz. "Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te"
Güncel üretim tekniğinin daha yüksek çekirdek sayılarını beraberinde getirmesi olasılığı üzerinde durulurken eğer iddialar doğruysa Ryzen tarihinin en büyük nesiller arası iyileştirmesi yolda diyebiliriz.
https://www.techpowerup.com/278321/amd-zen-4-reportedly-features-a-29-ipc-boost-over-zen-3 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ryzen 7600X: 349$
Ryzen 7800X: 499$
Ryzen 5900X: 599$
İlerleyen zamanlarda düz Ryzen 7600 de çıkarsa 299$ sabit fiyat.
Tabi 7000 serisi gelesiye merkez bankası faiz artımını da çoktan durduracağı ve doların artacağı için 2022 gibi ortalama dolar kuru 8.8-9 arası bir şey olur (herkesin ortak öngörüsü)
Özetle Zen4 7600X Türkiye fiyatı: 4000-4200 TL tabi o zamana kadar ekstra bir gümrük vergisi artışı, elektronik ürünlerine vergisinin artışı falan olmazsa
Şimdi bana kalkıp ''ne karamsar insanlarsınız yeaa'' diyecek olanlar mutlaka vardır. Onlara Ryzen 3600 ün çıktığı zamanlar 1250 TL den satıldığını ve şuan 5600X in de ortalama 2600-2700 TL den satıldığını hatırlatıyorum. Belki ben az bile söyledim 7600X TR fiyatı 5000 TL bile olabilir
Apple m serisi ile işlem gücü açısında yarışacaklar belli, fakat güç tüketimi konusunda rakip olabilmesi için ilk olarak, arm işlemciler ve intelde görmemiz yakın olan big little tasarımı getirmeleri gerekiyor. Amd'nin yükü çok ağır ve buna kıyasla küçük bir firma esasen, bu dönemde uyuyup uyumaması kaderini belirler.