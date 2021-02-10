AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak

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AMD’nin Ryzen 5000 işlemcilerinin henüz kısıtlı sayıda seçeneği satışa sunulmuş durumda. Satışta olan yongalar da eğer bulunabilirse tanıtım fiyatının üzerinde elde edilebiliyor. Buna karşın AMD yeni mimarilerin üzerinde çalışmaya devam ediyor.

ChipsandChees’e göre AMD mevcut Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından AM5’e ve muhtemelen DDR5’e geçeceği işlemcilerinde Zen 3+ mimarisine yer verecek.

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Ryzen 1000-2000 geçişinde olduğu gibi nispeten küçük IPC kazanımı sunulacak yongaları takip edecek çözümlerse asıl gelişmeyle gelecek.

%29 IPC, %40 nesiller arası performans artışı

2022 yılında gelmesi beklenen Zen 4 mimarili yongalar frekans artışıyla birlikte Zen 3 mimarili seleflerine %40’a kadar fark atacak. IPC artışının %29 seviyesinde seyretmesi beklenen Zen 4 mimarili Ryzen işlemcilerinde 5 nm nodunun tercih edileceğini de belirtelim. Yüksek IPC artışlarının darısı Intel'in de başına diyelim.

Ayrıca Bkz. "Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te"

Güncel üretim tekniğinin daha yüksek çekirdek sayılarını beraberinde getirmesi olasılığı üzerinde durulurken eğer iddialar doğruysa Ryzen tarihinin en büyük nesiller arası iyileştirmesi yolda diyebiliriz.

https://www.techpowerup.com/278321/amd-zen-4-reportedly-features-a-29-ipc-boost-over-zen-3

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