Intel'den dizüstülerde sıçrama: Arc B390 rakipleri ile kıyaslandı

Bazı senaryolarda RTX 4050 seviyesinde
Full HD oyun ortalamalarına dayanan ölçümlere göre Core Ultra X9 388H işlemciye entegre Arc B390, 25W ve üzeri güç seviyelerinde Radeon 890M'i açık farkla geride bırakıyor. Test sonuçları, Arc B390'un aynı güç aralığında yaklaşık yüzde 60'ın üzerinde daha yüksek performans sunduğunu doğruluyor. Ayrıca batarya ve priz senaryolarında elde edilen değerlerin birbirine yakın olduğunu söyleyelim.
El konsolu odaklı güç limitlerinde yapılan ölçümlerde de benzer bir tablo söz konusu. 10W-35W aralığında gerçekleştirilen testlerde Arc B390, Ryzen AI HX 370 iGPU'yu birçok oyunda geçmeyi başarıyor. Özellikle 20W üzerindeki güç seviyelerinde performans artışının daha belirgin hâle geldiğini söyleyelim. Cyberpunk 2077 gibi zorlayıcı yapımlarda ise orta ayarlarda 50 FPS seviyelerine yaklaşıyor.
Öte yandan Arc B390, Panther Lake ailesinin en üst seviye iGPU çözümü konumunda. Daha alt segmentte Arc B370 ve farklı Xe çekirdek yapılarına sahip modellerin de sunulması bekleniyor. Intel tarafında Xe3 mimarisiyle başlayan bu yükselişin, Nova Lake ile birlikte daha da ileri taşınacağı konuşuluyor. Öte yandan RDNA 5 tabanlı entegre grafiklerin daha çok üst seviye APU'lara ayrılması bekleniyor. Bu da Intel'in Arc B390 ile orta segmentte önemli bir avantaj elde etmesine zemin hazırlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
