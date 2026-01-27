Intel'den dizüstülerde sıçrama: Arc B390 rakipleri ile kıyaslandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, Panther Lake platformuyla birlikte entegre grafik tarafında uzun süredir görmediğimiz kadar iddialı bir GPU sunmaya hazırlanıyor. Intel Arc B390 iGPU için paylaşılan erken dönem benchmark sonuçları, harici GPU'lara yaklaşan bir performansa işaret ediyordu. Son olarak Arc B390 için bağımsız test sonuçları da paylaşıldı.

Bazı senaryolarda RTX 4050 seviyesinde

Full HD oyun ortalamalarına dayanan ölçümlere göre Core Ultra X9 388H işlemciye entegre Arc B390, 25W ve üzeri güç seviyelerinde Radeon 890M'i açık farkla geride bırakıyor. Test sonuçları, Arc B390'un aynı güç aralığında yaklaşık yüzde 60'ın üzerinde daha yüksek performans sunduğunu doğruluyor. Ayrıca batarya ve priz senaryolarında elde edilen değerlerin birbirine yakın olduğunu söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Notebookcheck cephesinde paylaşılan veriler ise Arc B390'un yalnızca iGPU'larla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Bazı oyunlarda ve düşük güç konfigürasyonlarında Arc B390, GeForce RTX 4050 Laptop GPU'nun alt seviyedeki ayarlarına yaklaşan sonuçlar üretebiliyor. Bu testlerde Arc B390, Intel'in önceki Arc 140T ve 140V çözümlerini net şekilde geride bırakırken, Radeon 890M'e karşı da ciddi bir avantaj sağlıyor.

El konsolu odaklı güç limitlerinde yapılan ölçümlerde de benzer bir tablo söz konusu. 10W-35W aralığında gerçekleştirilen testlerde Arc B390, Ryzen AI HX 370 iGPU'yu birçok oyunda geçmeyi başarıyor. Özellikle 20W üzerindeki güç seviyelerinde performans artışının daha belirgin hâle geldiğini söyleyelim. Cyberpunk 2077 gibi zorlayıcı yapımlarda ise orta ayarlarda 50 FPS seviyelerine yaklaşıyor.

Öte yandan Arc B390, Panther Lake ailesinin en üst seviye iGPU çözümü konumunda. Daha alt segmentte Arc B370 ve farklı Xe çekirdek yapılarına sahip modellerin de sunulması bekleniyor. Intel tarafında Xe3 mimarisiyle başlayan bu yükselişin, Nova Lake ile birlikte daha da ileri taşınacağı konuşuluyor. Öte yandan RDNA 5 tabanlı entegre grafiklerin daha çok üst seviye APU'lara ayrılması bekleniyor. Bu da Intel'in Arc B390 ile orta segmentte önemli bir avantaj elde etmesine zemin hazırlayabilir.

