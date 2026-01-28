Nvidia, yeni nesil Feynman AI çipleri için Intel’i değerlendiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka çiplerine yönelik küresel talep hız kesmeden artarken Nvidia, tedarik zincirini çeşitlendirmek adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarına göre şirket, yeni nesil Feynman kod adlı yapay zeka çipleri için yalnızca TSMC’ye bağlı kalmak istemiyor. Bu bağlamda Intel Foundry’nin 18A ve 14A üretim süreçlerinin ciddi biçimde değerlendirildiği ifade ediliyor.

Stratejik Intel iş birliği

DigiTimes tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, Intel Foundry ile “düşük riskli” olarak tanımlanan bir ortaklık modeli üzerinde duruyor. Bu yaklaşım kapsamında şirket, Feynman mimarisinin tamamını Intel’e taşımak yerine yalnızca I/O kalıbının üretimini Intel’e vermeyi planlıyor. Söz konusu yonganın Intel’in 18A ya da 14A üretim teknolojisiyle üretileceği ifade ediliyor. Kaynaklar, teknik ve takvim avantajları nedeniyle 14A sürecinin daha olası olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Feynman çiplerinin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 25’inin Intel Foundry, geri kalan kısmının ise mevcut ana ortak TSMC tarafından üstlenilmesi planlanıyor. Böylece Nvidia, Intel’in verimlilik ya da kapasite hedeflerine ulaşamaması durumunda ana üretim hacmini riske atmadan ilerlemeyi amaçlıyor.

Intel Foundry iş birliği yalnızca üretim süreciyle sınırlı kalmayacak. Nvidia, Feynman çiplerinde Intel’in gelişmiş EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) paketleme teknolojisini kullanmayı da değerlendiriyor. EMIB, farklı yongaların yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeyle birbirine bağlanmasını sağlayarak özellikle büyük ve karmaşık yapay zeka çipleri için önemli avantajlar sunuyor.

Oyun ekran kartları da Intel’e kayabilir

Öte yandan Nvidia’nın Intel Foundry ile olan teması yalnızca Feynman projesiyle sınırlı olmayabilir. Aktarılan bilgilere göre şirket, ana iş odağında olmayan bazı ürünlerini de Intel’e kaydırmayı değerlendiriyor. Bu kapsamda, gelecekte yeni nesil oyuncu ekran kartlarının da Intel Foundry üretimi olması ihtimal dahilinde görülüyor.

Benzer şekilde AMD ve Qualcomm gibi diğer büyük fabrikasız üreticilerin de TSMC’ye ek olarak Samsung ve Intel ile çift dökümhane stratejileri üzerinde çalıştığı biliniyor.

Bu yönelmenin esas nedeni ise kapasite ve tedarik zinciri riskleri. Talepler sürekli artarken TSMC’nin arzı sınırsız değil. Ayrıca yüksek talep, daha uzun kuyruklar ve maliyetler anlamına da geliyor. Üstelik jeopolitik risklerin arttığı dönemde tek üretim kaynağına bağımlı olmak istenmiyor.

