    Intel XeSS 3 güncellemesi yayınlandı: Çoklu kare üretimi ve dahası

    Intel, XeSS 3 teknolojisini yeni grafik sürücüsüyle birlikte resmen kullanıma açtı. Çoklu kare üretimi desteği artık yalnızca yeni sistemlerle sınırlı değil. İşte detaylar...

    Intel XeSS 3 güncellemesi yayınlandı: Çoklu kare üretimi ve dahas Tam Boyutta Gör
    Intel, DLSS rakibi XeSS 3 teknolojisini yeni bir sürücü güncellemesiyle resmen kullanıma açtı. Çoklu kare üretimi (Multi-Frame Generation) desteği, sadece yeni Panther Lake sistemlerle sınırlı kalmayarak mevcut Arc ekran kartlarına da destek ekliyor.

    Intel XeSS 3 sürücüsü çıktı

    Intel'in yayınladığı yeni Windows grafik sürücüsüyle birlikte XeSS 3'ün en önemli özelliklerinden Multi-Frame Generation (MFG) aktif hale geldi. Bu teknoloji, iki gerçek kare arasına üç adede kadar yapay kare ekleyerek görüntü akıcılığını artırmayı hedefliyor. Böylece geleneksel 1:1 kare üretim yaklaşımı, 3:1 seviyesine taşınıyor.

    Paylaşılan bilgilere göre XeSS 3 MFG, Intel'in Panther Lake mimarisiyle birlikte anılmaya başlanan bir özellikti. Ancak son sürücü paketiyle bu destek, yalnızca Core Ultra Series 3 işlemcilerle sınırlı kalmadı. Arc A-serisi ve Arc B-serisi harici GPU'lar ile entegre Arc grafik birimine sahip önceki Core Ultra platformları da kapsama dahil edildi.

    Yeni sürücü, XeSS 3'ün önceki XeSS 2 oyunlarıyla uyumluluğunu koruyor. Intel'in yayınladığı tabloya göre XeSS 3, süper çözünürlük ölçekleme, düşük gecikme modu ve çoklu kare üretimi gibi tüm temel özellikleri bir araya getiriyor. Önceki XeSS sürümlerinde yer almayan Multi-Frame Generation, bu güncellemeyle birlikte yalnızca XeSS 3'e özgü bir özellik haline geldi. Söz konusu sürücü paketi, Intel'in sitesinde 32.0.101.8425 ve 32.0.101.8362 (WHQL) sürüm numaralarıyla listelenmiş durumda. 

