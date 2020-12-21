11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak

Mavi ekip aradan geçen uzun yılların ardından 11. nesil işlemci ailesiyle birlikte yeni mimariye geçiş yapacak. Kullanıcıların beklentisinin aksi bir streteji yolda olabilir.
Farklı işlemci sınıflarına farklı mimariler
Paylaşılan detaylara göre Intel 11. nesil Core işlemci ailesinde Core i9, Core i7 ve Core i5 çözümleri için Willow Cove’un 14 nm+++’a uyarladığı Cypress Cove çekirdeklerine yer verecek.
Ek bir not olarak uzun süredir Rocket Lake ile birlikte üst seviyede 8 çekirdeğe düşüleceği haberleri dolayısıyla diğer Core sınıflarındaki çekirdek konfigürasyonları merak konusuydu.İlginizi Çekebilir 8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor
Aynı çekirdek/izlekli Core i9 ve Core i7 modelleri
Tabloya göre Rocket Lake Core i9/i7 seçenekleri aynı çekirdek/izlek konfigürasyonun yanı sıra aynı miktarda L3 önbellekle geliyor. Detaylı bilgi için beklememiz gerecek.
Buraya kadar her şey donanımseverlerin beklediği gibi olsa da firma görünüşe göre Core i3 ve daha uygun fiyatlı modellerini Comet Lake Refresh olarak adlandırarak Sky Lake mimarisini tercih etmeye devam edecek. Bu çözümlerde Comet Lake’teki seleflerine kıyasla yalnızca frekans iyileştirmesi uygulanacak.
iGPU da güncellenmeyecek
Yongaların mimari kanadındaki farklılaşmasına ek olarak Rocket Lake işlemcilerine Core i5-11400 serisinde 24 EU ve diğerlerinde 32 EU birimli olmak üzere Xe mimarili iGPU’lar eşlik edecek. Core i3 ve daha uygun fiyatlı işlemcilerde ise modele göre UHD 630 veya UHD610 konumlandırılmış.
Son olarak bir Twitter kullancısı ilginç bir detayı gün yüzüne çıkarmış. Core i7-11700 ve Core i5-11400 modellerinin baz/boost frekans değerlerine göre göre 2 Rocket Lake işlemcisinde taban/boost frekanslarında seleflerine göre 100 MHz’den 400 MHz’e kadar düşüş görülüyor.
Ayrıca Bkz. "65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde"
Cypress Cove’un iki haneli IPC artışı sayesinde sonuçta performans artışı sunulacaktır ancak umarız durum yongaların erken mühendislik örneği olması kaynaklıdır.
https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-series-to-feature-rocket-lake-s-and-comet-lake-s-refresh-cpus Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gercekten Karaborsa olan Zen 3 5000 Serisininin fiyatlarını yeryuzune indirse benim icin yeterli ...
Bir de Intel ve Uygun Fiyat Zen 5000 e kadar asla gorulmemis bir olaydı.Intel bir ilki yaptı.Bakalım Roket Göl lerle Intel de fahis fiyatlar mı cekecek yoksa makul,mantıklı fiyatlar mı olacak?
isimlerdirme de ilginc 5GHZ 8/16 İ7, 5.3GHZ 8/16 İ9 aslında araya 5.15GHZ İ8 ve 5.5GHZ İ10 da koyabilirdi.
8/16 İ9(!) 11900K fiyatı ile 12/24 5900X fiyatı aynı olursa ya da 11900K 5900X fiytını indirirse 5900X alır gecerim.
erdem552
Sky Lake
Kaby Lake
Coffee Lake
Comet Lake
Comet Lake-S
Rocket Lake demis.
Benim icin 6. Nesil,7. Nesil, 8. nesil,8. nesil,8. Nesil,9. Nesil gidiyor.
Burada ilginc perf. lar da var. İ7 6700K 7 Nesil = İ3 10100F , İ7 8700 8. Nesil = İ5 10400 10. nesil Gibi
Takdir etmek lazım bana bile B150,Z390,B460 3 tane Board aldırdı.
AMD Ryzen 5000 serisini cıkardı perf. ciddi arttı ama Cekirdek Sayısı aynı kaldı.TDP degismedi.
Intel 11. Nesli Cıkarttı.Perf. arttı ama Cekirdek Sayısı Dustu.TDP azalmadı.
Br de Intel in efsanesi artık klasiklesmis o orjinal fanı var.Yıllar gecti,seriler degisti.O LGA 775 ile gelen Efsane fan hic ozunu kaybetmedi.
Bide bunun pahalısı ucuzu daha performanslısı daha az performanlısı falan olacaksa ohoo bizim satıcılar ne iteler insanlara..
Ama fırından yeni cıktı,mis gibi dumanı ustunda sıcak sıcak Z590 larımız var diyor.İstiyorsanız ona gecebilirsiniz
Kaby Lake
Coffee Lake
Comet Lake
Comet Lake-S
Rocket Lake
Bence İntel'in cidden düzgün isimlendirmeye ihtiyacı var.
Ryzende olduğu gibi Zen1 - Zen2 şeklinde gitse hangisi anlayacaz ama o kadar çok Lake varki sırasını ister istemez karıştırıyorum ve bazen hangisi hangi nesildi diye tekrar açıp bakmak durumunda kalıyorum...
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