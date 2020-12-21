11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak

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Mavi ekip aradan geçen uzun yılların ardından 11. nesil işlemci ailesiyle birlikte yeni mimariye geçiş yapacak. Kullanıcıların beklentisinin aksi bir streteji yolda olabilir.

Farklı işlemci sınıflarına farklı mimariler

Paylaşılan detaylara göre Intel 11. nesil Core işlemci ailesinde Core i9, Core i7 ve Core i5 çözümleri için Willow Cove’un 14 nm+++’a uyarladığı Cypress Cove çekirdeklerine yer verecek.

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Ek bir not olarak uzun süredir Rocket Lake ile birlikte üst seviyede 8 çekirdeğe düşüleceği haberleri dolayısıyla diğer Core sınıflarındaki çekirdek konfigürasyonları merak konusuydu.

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Aynı çekirdek/izlekli Core i9 ve Core i7 modelleri

Tabloya göre Rocket Lake Core i9/i7 seçenekleri aynı çekirdek/izlek konfigürasyonun yanı sıra aynı miktarda L3 önbellekle geliyor. Detaylı bilgi için beklememiz gerecek.

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Buraya kadar her şey donanımseverlerin beklediği gibi olsa da firma görünüşe göre Core i3 ve daha uygun fiyatlı modellerini Comet Lake Refresh olarak adlandırarak Sky Lake mimarisini tercih etmeye devam edecek. Bu çözümlerde Comet Lake’teki seleflerine kıyasla yalnızca frekans iyileştirmesi uygulanacak.

iGPU da güncellenmeyecek

Yongaların mimari kanadındaki farklılaşmasına ek olarak Rocket Lake işlemcilerine Core i5-11400 serisinde 24 EU ve diğerlerinde 32 EU birimli olmak üzere Xe mimarili iGPU’lar eşlik edecek. Core i3 ve daha uygun fiyatlı işlemcilerde ise modele göre UHD 630 veya UHD610 konumlandırılmış.

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Son olarak bir Twitter kullancısı ilginç bir detayı gün yüzüne çıkarmış. Core i7-11700 ve Core i5-11400 modellerinin baz/boost frekans değerlerine göre göre 2 Rocket Lake işlemcisinde taban/boost frekanslarında seleflerine göre 100 MHz’den 400 MHz’e kadar düşüş görülüyor.

Ayrıca Bkz. "65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde"

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Cypress Cove’un iki haneli IPC artışı sayesinde sonuçta performans artışı sunulacaktır ancak umarız durum yongaların erken mühendislik örneği olması kaynaklıdır.

https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-series-to-feature-rocket-lake-s-and-comet-lake-s-refresh-cpus

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