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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak

    Intel’in yeni mimariye geçiş yapacağı 11. nesil Core işlemci ailesi görünüşe göre farklı mimari üzerinde yükselen işlemcilerden oluşacak. Firmanın tercihinin kullanıcıların kafasını karıştırabilir.
    12 sa.
    1,6b
    10
    16
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak
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    Mavi ekip aradan geçen uzun yılların ardından 11. nesil işlemci ailesiyle birlikte yeni mimariye geçiş yapacak. Kullanıcıların beklentisinin aksi bir streteji yolda olabilir.

    Farklı işlemci sınıflarına farklı mimariler

    Paylaşılan detaylara göre Intel 11. nesil Core işlemci ailesinde Core i9, Core i7 ve Core i5 çözümleri için Willow Cove’un 14 nm+++’a uyarladığı Cypress Cove çekirdeklerine yer verecek.

    11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak
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    Ek bir not olarak uzun süredir Rocket Lake ile birlikte üst seviyede 8 çekirdeğe düşüleceği haberleri dolayısıyla diğer Core sınıflarındaki çekirdek konfigürasyonları merak konusuydu.

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    Aynı çekirdek/izlekli Core i9 ve Core i7 modelleri

    Tabloya göre Rocket Lake Core i9/i7 seçenekleri aynı çekirdek/izlek konfigürasyonun yanı sıra aynı miktarda L3 önbellekle geliyor. Detaylı bilgi için beklememiz gerecek.

    11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak
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    Buraya kadar her şey donanımseverlerin beklediği gibi olsa da firma görünüşe göre Core i3 ve daha uygun fiyatlı modellerini Comet Lake Refresh olarak adlandırarak Sky Lake mimarisini tercih etmeye devam edecek. Bu çözümlerde Comet Lake’teki seleflerine kıyasla yalnızca frekans iyileştirmesi uygulanacak.

    iGPU da güncellenmeyecek

    Yongaların mimari kanadındaki farklılaşmasına ek olarak Rocket Lake işlemcilerine Core i5-11400 serisinde 24 EU ve diğerlerinde 32 EU birimli olmak üzere Xe mimarili iGPU’lar eşlik edecek. Core i3 ve daha uygun fiyatlı işlemcilerde ise modele göre UHD 630 veya UHD610 konumlandırılmış.

    11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak
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    Son olarak bir Twitter kullancısı ilginç bir detayı gün yüzüne çıkarmış. Core i7-11700 ve Core i5-11400 modellerinin baz/boost frekans değerlerine göre göre 2 Rocket Lake işlemcisinde taban/boost frekanslarında seleflerine göre 100 MHz’den 400 MHz’e kadar düşüş görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde"

    11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak
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    Cypress Cove’un iki haneli IPC artışı sayesinde sonuçta performans artışı sunulacaktır ancak umarız durum yongaların erken mühendislik örneği olması kaynaklıdır.



    https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-series-to-feature-rocket-lake-s-and-comet-lake-s-refresh-cpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ankaland (mehmet yok) 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    intelden beklediğimiz fayda belki bu nesil gelir.. intel sayesinde karaborsacıların zen 3 tutkusunu bir nebze dindirilir..
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    FrknEgeOztrk (Frkn EgeOztrk) 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    14(++++)² yi bekleyeceğim ben sanırım
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    edi_büdü (1 2) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tek cekirdek performansi ne olacak. Nereye oynayacak bu insanlar.islemci isteyen oyunlarda dogru duzgun ekran karti besleyecek islemci yok
    Yanıtla +1
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    Wilson Fisk 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    kısaca diyorlar ki ucuza tek çekirdeği artmış 11100 yok size.ikinci bir 3300x vakası olurdu.güçlüsünü de yap parası neyse verelim 4/8 seviyoruz belki?üst modelleri kimse almazdı.
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    huso 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En azından devamlı guncelledigi bir yer var o da Anakartlar Z590 cıkıyor.Muhtemelen Z490 da olmayan birkac ozellik ile gelir.Z170-Z270-Z370-Z390-Z490-Z590 ...

    Gercekten Karaborsa olan Zen 3 5000 Serisininin fiyatlarını yeryuzune indirse benim icin yeterli ...

    Bir de Intel ve Uygun Fiyat Zen 5000 e kadar asla gorulmemis bir olaydı.Intel bir ilki yaptı.Bakalım Roket Göl lerle Intel de fahis fiyatlar mı cekecek yoksa makul,mantıklı fiyatlar mı olacak?

    isimlerdirme de ilginc 5GHZ 8/16 İ7, 5.3GHZ 8/16 İ9 aslında araya 5.15GHZ İ8 ve 5.5GHZ İ10 da koyabilirdi.
    8/16 İ9(!) 11900K fiyatı ile 12/24 5900X fiyatı aynı olursa ya da 11900K 5900X fiytını indirirse 5900X alır gecerim.

    erdem552
    Sky Lake
    Kaby Lake
    Coffee Lake
    Comet Lake
    Comet Lake-S
    Rocket Lake demis.

    Benim icin 6. Nesil,7. Nesil, 8. nesil,8. nesil,8. Nesil,9. Nesil gidiyor.
    Burada ilginc perf. lar da var. İ7 6700K 7 Nesil = İ3 10100F , İ7 8700 8. Nesil = İ5 10400 10. nesil Gibi

    Takdir etmek lazım bana bile B150,Z390,B460 3 tane Board aldırdı.

    AMD Ryzen 5000 serisini cıkardı perf. ciddi arttı ama Cekirdek Sayısı aynı kaldı.TDP degismedi.
    Intel 11. Nesli Cıkarttı.Perf. arttı ama Cekirdek Sayısı Dustu.TDP azalmadı.

    Br de Intel in efsanesi artık klasiklesmis o orjinal fanı var.Yıllar gecti,seriler degisti.O LGA 775 ile gelen Efsane fan hic ozunu kaybetmedi.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    11,25 ve 11,5 nesiller. İyice zırvalamaya başladı bunlar. Kafa karıştırmaktan başka işe yaramayacak.

    Bide bunun pahalısı ucuzu daha performanslısı daha az performanlısı falan olacaksa ohoo bizim satıcılar ne iteler insanlara..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    huso 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Sıkıntı hic bilmeyenler icin olacak.Misal 8/16 11700K 400$ diyelim.Aynısı 8/16 ama adı i9(!) 11900K 450$ diyelim.Hic bilmeyen gidecek bu daha iyi uzun sure gider diye 11900K alacak.Halbuki ikisi de aynı islemci...
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    evlbleef 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    H ve B serisi anakartlardaki 2666 Mhz RAM frekans sınırını da artık bir kaldırsa keşke.
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet, hangi sokete geçiyoruz??
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    huso 56 dk. ( Mesaj Silindi ) kaand12@
    Yok hocam bunda gecemiyorsunuz Pin eklememis.
    Ama fırından yeni cıktı,mis gibi dumanı ustunda sıcak sıcak Z590 larımız var diyor.İstiyorsanız ona gecebilirsiniz
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    erdem552 (Erdem Aydın) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sky Lake
    Kaby Lake
    Coffee Lake
    Comet Lake
    Comet Lake-S
    Rocket Lake

    Bence İntel'in cidden düzgün isimlendirmeye ihtiyacı var.
    Ryzende olduğu gibi Zen1 - Zen2 şeklinde gitse hangisi anlayacaz ama o kadar çok Lake varki sırasını ister istemez karıştırıyorum ve bazen hangisi hangi nesildi diye tekrar açıp bakmak durumunda kalıyorum...
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    interwap (Volkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel harici GPU geliştirdiğinden midir yoksa CPU'ya ağırlık verdiğinden midir 8. nesilde kullandığı dahili GPU'yu 11'inci nesilde kullanıyor.
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    sen artık işlemci üretme lan ayı....
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    gidi (gidi gidi) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geri kalmış, ilkel teknolojili intel haberlerini okuyan var mı? Sırf bunu demek için geldim. Artık intel haberi yapmayın yav
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    Musty3535123 2 sa. ( Mesaj Silindi ) gidi
    inteli bende sevmiyorum ama fanboyluğa gerek yok. amd inteli dahada ezerse sonuç olarak fiyatlardada ezer, rekabet olmaz, paran intel almaya yeter..
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1628 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Intel rocket lake, 11. nesil core işlemci ailesi ve
    5 etiket daha intel cypress cove intel sky lkake intel 14 nm+++ intel core i9 Donanım
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