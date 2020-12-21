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    65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde

    Intel’in yaklaşan Rocket Lake işlemcileri test sonuçlarında boy göstermeye devam ediyor. Paylaşılan düşük TDP'li Core i9 çözümü tek çekirdekte önemli avantaja sahip.
    17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
    1,4b
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde

    Mavi ekibin üst seviyede çekirdek sayısında düşüşle gelecek Rocket Lake işlemcilerine yaklaştığımız şu günlerde modellerin test sonuçların gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

    Core i9-10900

    CPU-Z’de stresse sokulan mühendislik örneği 8/16 Core i9-11900, 1.8 GHz’lik taban frekansta görev yaparken tüm çekirdekleriyle 3.89 GHz’e ve tek çekirdekle 4.4 GHz’e yükseliyor.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Rocket Lake işlemcilerinin TDP değerleri ortaya çıktı

    65 watt TDP’li yonganın aksineyine 8/16 Core i9-11900K ise 125 wattlık TDP avantajı sayesinde 3.8 GHz’lik taban frekansta görev yaparken tüm çekirdekleriyle 4.8 GHz’e yükselebiliyor. Yonganın tek çekirdek frekansı ise 5.3 GHz seviyesinde.

     

    Core i9-11900’ün CPU-Z’deki tek çekirdek skorunda da bu detaylara paralel olarak tek çekirdekte Core i9-11900K’nın 597 puanına yakın, 582 puan aldığı rapor edilmiş.

    65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde
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    Model bu haliyle tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önünde yer almayı başarmasına karşın 2 çekirdek 4 izlek kaybı nedeniyle %5-10 arasında geride konumlanıyor.

    65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde
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    Ayrıca Bkz. "ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor!"

    Dahası Core i9-11900’ün 5262 puanlık skorunu izlek sayısı itibariyle eşleştiği Core i7-10700 ile kıyasladığımızda Comet Lake çözümünün 5435 puanlık değeriyle önde yer aldığı görülüyor.



    https://www.techpowerup.com/276222/intel-core-i9-11900-and-i9-11900k-es-alleged-cpu-z-bench-numbers-reveal-a-12-ipc-gain Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    interwap (Volkan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    ziper_gazi_ (genç güvenç) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    65 watt TDP’li Core i9-10900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde

    Başlık yanlış bro... kendi kendinimi geçmiş :D
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    evlbleef 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel isimleri o kadar karıştırdı ki editörün de kafası karışmış
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntel gene bildiğiniz gibi 14++++++++++++++++ farkı
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    Romeo84 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    o kadar çok işlemci çıkardı ki adamlar hangisi hangisini geçmiş intel bile bilmiyor bence...
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    fotifoti (foti ) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    10700k adlı işlemci hesapta 125w tdp ama 147 çekiyor :D
    5.1'e overlok yaparsan 211 Watt çekiyor. ütü maşallah tütütütü

    https://www.tomshardware.com/reviews/intel-core-i7-10700k-cpu-review/2

    bu da 65 ama işte ama ne çekerse artık :D

    ağam bizimle eğleniyir
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    Winter Is Coming (Burak ...) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) fotifoti
    350-400w psu kullanmıyorsan 211w çekmesinde sorun yok.


    emin ol aynı soğutucularla 125 tdp lik 10700k, 65 tdp lik 5600x den daha az ısınıyordur
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    eskibirkurt 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    1000 ve 2000 serilerini takip etmedim ama 3000 serilerinden beri bu listede ilk 10nu devamlı AMD kaplıyor. muhtemelen ryzen çıktı çıkalı durum böyle. yani işlemcinin anavatanında amerikada sen niye donanım haberi takip edip feyz almıyorsun. işte amerikadan bize beyin göçü başladı. bu güzel birşey aslında. mcdonaldslar kfcler arbysler bilmemneler sularında florür var. yiyolar yiyolar obez oluyorlar. ondan sonra tabiki kafa çalışmaz.


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    adam işlemciyi üretmeyi mühendisliğini herşeyini biliyor. redditi var osu var busu var herşey elinde. ama fiyat/performans nedir bilemiyor adam. ryzen 5 1600 nedir eski f/p işlemcisi. sen niye alıyorsun 4ncü sıraya koyuyorsun işlemciyi. bide orda şey diyorlarmış intel konuşur amd yapar. intelde pazarlama sıfır. ver yetkiyi donanım haber guru larına. müşteriyi hipnotize edip inteli satış birincisi yapmazlarsa ben hiçbirşey bilmiyorum.
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    Lorenzo__ 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    F/P'nin kralı geliyor. 11400 geliyor. Fena sallayacak ortalığı ipc ve hız artışıyla. 10400F 3900X tokatlıyordu abisi 11400 acaba hangi işlemcileri tokatlayıp Ryzen işlemcilerin makul ve alınabilir fiyatlara inmesini sağlayacak. Lisa bey dışında herkese yarayacak bu iş herkese.
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    Winter Is Coming (Burak ...) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Lorenzo__
    en kötü ihtimal 5600x i tokatlar

    1-2 yıl geriden gelenler amd inteli tokat manyağı felan yapıyor diyor hahhahaa

    keza o dönemler de 8700k nın rakibi yoktu ya neyse.
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    A&#1109;&#8467;&#945;&#951;66&#8482; 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amd inteli mermi manyagi yapiyor intelde kendi içinde sidik yaristiryor daha.. vay be intel nerden nereye
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    SeniorGrandMaster 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu intelin durumunu duzeltmeye niyeti yok. 2. lik yakisiyor demekki kendine.
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    Winter Is Coming (Burak ...) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    google translate den çeviri yapınca böyle oluyor demek ki.
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    interwap (Volkan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kim kimi geçmiş şimdi yav?
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    1403 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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