65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde

Mavi ekibin üst seviyede çekirdek sayısında düşüşle gelecek Rocket Lake işlemcilerine yaklaştığımız şu günlerde modellerin test sonuçların gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Core i9-10900

CPU-Z’de stresse sokulan mühendislik örneği 8/16 Core i9-11900, 1.8 GHz’lik taban frekansta görev yaparken tüm çekirdekleriyle 3.89 GHz’e ve tek çekirdekle 4.4 GHz’e yükseliyor.

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65 watt TDP’li yonganın aksineyine 8/16 Core i9-11900K ise 125 wattlık TDP avantajı sayesinde 3.8 GHz’lik taban frekansta görev yaparken tüm çekirdekleriyle 4.8 GHz’e yükselebiliyor. Yonganın tek çekirdek frekansı ise 5.3 GHz seviyesinde.

Core i9-11900’ün CPU-Z’deki tek çekirdek skorunda da bu detaylara paralel olarak tek çekirdekte Core i9-11900K’nın 597 puanına yakın, 582 puan aldığı rapor edilmiş.

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Model bu haliyle tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önünde yer almayı başarmasına karşın 2 çekirdek 4 izlek kaybı nedeniyle %5-10 arasında geride konumlanıyor.

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Dahası Core i9-11900’ün 5262 puanlık skorunu izlek sayısı itibariyle eşleştiği Core i7-10700 ile kıyasladığımızda Comet Lake çözümünün 5435 puanlık değeriyle önde yer aldığı görülüyor.

https://www.techpowerup.com/276222/intel-core-i9-11900-and-i9-11900k-es-alleged-cpu-z-bench-numbers-reveal-a-12-ipc-gain

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