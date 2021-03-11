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    11. nesil Core işlemci ailesi sızdı: Comet Lake’e kıyasla %14 FPS artışı

    Intel’in önümüzdeki haftalarda satışa sunmaya hazırlandığı Rocket Lake işlemci ailesi gün yüzüne çıktı. Firma görünüşe göre Core i9 ve Core i7 işlemci ailesini frekans farkıyla ayrıştırmayı planlıyor.
    11 Mart 2021, 17:30 (9 sa.)
    1,5b
    5
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    11. nesil Core işlemci ailesi sızdı: Comet Lake’e kıyasla %14 FPS artışı
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    Çinli bir sosyal medya platformunda paylaşılan 11. nesil Core işlemci ailesine slaytlar mavi ekibin yaklaşan çözümlerini açığa çıkardı.

    Intel 14 nm+++ sürecine devam ettiği Rocket Lake işlemci ailesinde yine kullanıcıların farklı tercihlerine uygun şekilde K/F serilerinin yanı sıra 65 watt ve 35 watt TDPli seçenekler sunmuş.

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    8/16 Core i9 ve Core i7 aileleri

    Core i9 ve Core i7 arasında K modellerini baz alacak olursak 300 MHz’lik frekans farkına giden Intel bunun dışında 8 çekirdek 16 izleğe yer verdiği yongaları 16 MB önbellekle desteklemiş. Diğer taraftan RAM frekansı desteği başlığında ise 3200 MHz’e yükselme dikkatlerden kaçmıyor.

    Ayrıca Bkz. "14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü"

    Intel’in performans slaytlarında ise Ryzen 9 5800X yerine Comet Lake çözümüne yer verdiği görülüyor. Core i9-11900K’nın selefinden %14’e kadar fazla  FPS verdiği görülen oyun testlerine göre firma DDR5 öncesinde ideal bir IPC artışı sunacağa benziyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-rocket-lake-full-specifications-allegedly-leaked
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen V4LKyR
    + almak icin yapilmis gereksiz bir yorum...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gıdım gıdım veriyorda kaç nesildir amd daha yeni yakaladı inteli hemde rezil bir fiyatlandırma politikasıyla
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    G geldim41 (özgur özlu) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    her sene nesil atlıyorsun sıktın artık intel 10. nesili niye çıkardın madem 11 hazırdı git adam gibi ekran kartı işine yoğunlaş halen çıkartamadın kartları...
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gıdım, gıdım fps veriyor poor intel.
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    G GryAsl (Gry Asl) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Hakimutata Insane
    Adamlar zaten en iyi oyun işlemcilerini üretiyor ki R9 5900X gibi bir canavardan bile %5 daha iyi FPS verdiği söyleniyor daha ne yapsın Intel? Bir de 10. nesilde olduğu gibi ucuz olursa Ryzen alanın aklından şüphe ederim oyun için. şu saçma ram frekansı limiti de kalktı sonunda zaten.
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    B Batuhangover01 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    F/p olarak nasıl alınır mı?
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    V V4LKyR 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel tıpkı nasıl bir tavuk her gün yumurtluyorsa, neredeyse her gün yeni bir jenerasyon sürüyor piyasaya. Sene sonuna kadar herhalde 14-15. nesili görürüz, 14++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ nm teknoloji ile.

    BU İŞLER BÖYLE İŞTE YİİEEEEY INTEL, ADAMI TOKATLARLAR ANLAYAMAZSIN.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    + almak icin yapilmis gereksiz bir yorum...
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    huso 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ryzen 5800X ile niye kiyas yapmamis ilginc...
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    F FernandoFruzz (SEFER ÖZCAN) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    AGI DAHİL AGA YOKSA OLMAZ
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    A Ahmetoyunbros 8 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) FernandoFruzz
    AGI ne demek oluyor ki?
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    L ltxtg2 (Adnan Zortuk) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun performansında AMD'yi geçmiş ama görsellerde neden hiç render performansı karşılaştırması yok?
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    100 DE 14 AGİ DAHİL Mİ
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