11. nesil Core işlemci ailesi sızdı: Comet Lake’e kıyasla %14 FPS artışı

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Çinli bir sosyal medya platformunda paylaşılan 11. nesil Core işlemci ailesine slaytlar mavi ekibin yaklaşan çözümlerini açığa çıkardı.

Intel 14 nm+++ sürecine devam ettiği Rocket Lake işlemci ailesinde yine kullanıcıların farklı tercihlerine uygun şekilde K/F serilerinin yanı sıra 65 watt ve 35 watt TDPli seçenekler sunmuş.

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Core i9 ve Core i7 arasında K modellerini baz alacak olursak 300 MHz’lik frekans farkına giden Intel bunun dışında 8 çekirdek 16 izleğe yer verdiği yongaları 16 MB önbellekle desteklemiş. Diğer taraftan RAM frekansı desteği başlığında ise 3200 MHz’e yükselme dikkatlerden kaçmıyor.

Ayrıca Bkz. "14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü"

Intel’in performans slaytlarında ise Ryzen 9 5800X yerine Comet Lake çözümüne yer verdiği görülüyor. Core i9-11900K’nın selefinden %14’e kadar fazla FPS verdiği görülen oyun testlerine göre firma DDR5 öncesinde ideal bir IPC artışı sunacağa benziyor.

https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-rocket-lake-full-specifications-allegedly-leaked

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