Intel'den 15 yılın en güçlü büyümesi: Yapay zeka ile gelirler fırladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel, 2026'nın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıkladı. Şirket, gelir tarafında son 15 yılın en hızlı büyümesine imza atmayı başardı. Yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarının CPU talebini artırması da Intel'in hem satışlarını hem de gelecek beklentilerini yukarı taşıdı.

Intel, beklentileri aştı

Intel, 27 Haziran'da sona eren ikinci çeyrekte 16,13 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artış anlamına geliyor. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 41,8 olarak gerçekleşerek piyasa beklentilerini ciddi şekilde geçti.

Intel'in gelir artışı, 2011'in üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en güçlü çeyreklik büyüme olarak öne çıktı. Intel, üçüncü çeyrek için 15,8 milyar ila 16,8 milyar dolar gelir ve hisse başına 38 sent düzeltilmiş kâr öngörüyor. Yine bu öngörü de piyasa beklentilerinin önemli miktarda üzerinde.

Yapay zeka CPU talebini artırdı

Şirket, yapay zeka talebinin artık çıkarım tarafında da güçlü talep oluşturması nedeniyle veri merkezi işlemcilerinde ciddi talep artışı gördü. Intel CEO'su Lip-Bu Tan, yapay zekanın bilgi işlem kapasitesine yönelik eşi görülmemiş bir talep oluşturduğunu belirterek şirketin CPU iş kolunda sürdürülebilir büyüme yakalamak için güçlü bir konumda olduğunu söyledi. Intel yönetimi, yılın başında veri merkezi müşterilerinden gelen siparişlerin şirketin üretim kapasitesini aşacak seviyeye ulaştığını da açıklamıştı.

Tam Boyutta Gör Intel'in en hızlı büyüyen bölümü de bu nedenle veri merkezi ve yapay zeka faaliyetleri oldu. Bu segmentin geliri ikinci çeyrekte yüzde 59 artarak 6,26 milyar dolara yükseldi. Bilgisayar işlemcilerini kapsayan Client Computing Group ise yüzde 13 büyüyerek 8,88 milyar dolar gelir elde etti.

Intel yatırım planını büyüttü

Artan talep nedeniyle Intel, 2026 yılı sermaye harcaması hedefini 18 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardı. Mali İşler Direktörü David Zinsner, gelecek yıl yatırımların da anlamlı ölçüde artmasının beklendiğini söyledi. Harcamaların büyük bölümünün fabrika ekipmanlarına yönelik olacağı belirtildi.

CPU talebi patladı, Intel ve AMD’ye Çin’de gün doğdu 1 gün önce eklendi

Zinsner ayrıca Intel'in veri merkezi işlemcileri ve XPU adı verilen özel hızlandırıcılar için müşterileriyle 3 ila 5 yıllık uzun vadeli anlaşmalar imzaladığını açıkladı. Bu anlaşmalar üretim miktarı, fiyat veya hacim taahhüdü şeklinde yapılıyor. Şirket, şu ana kadar 10 uzun vadeli anlaşmaya ulaştığını duyurdu.

Intel’in gelecek planları açısından son derece önemli olan çip üretim birimi Intel Foundry de büyümesini sürdürdü. Bölümün ikinci çeyrek geliri 5,77 milyar dolar ile analistlerin 5,55 milyar dolarlık beklentisini aştı. Bu rakam yıllık yüzde 31 artışa işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel'den 15 yılın en güçlü büyümesi: Gelirlerde rekor artış

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: