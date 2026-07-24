Intel'den 15 yılın en güçlü büyümesi: Yapay zeka ile gelirler fırladı

Intel, beklentileri aştı
Intel, 27 Haziran'da sona eren ikinci çeyrekte 16,13 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artış anlamına geliyor. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 41,8 olarak gerçekleşerek piyasa beklentilerini ciddi şekilde geçti.
Intel'in gelir artışı, 2011'in üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en güçlü çeyreklik büyüme olarak öne çıktı. Intel, üçüncü çeyrek için 15,8 milyar ila 16,8 milyar dolar gelir ve hisse başına 38 sent düzeltilmiş kâr öngörüyor. Yine bu öngörü de piyasa beklentilerinin önemli miktarda üzerinde.
Yapay zeka CPU talebini artırdı
Şirket, yapay zeka talebinin artık çıkarım tarafında da güçlü talep oluşturması nedeniyle veri merkezi işlemcilerinde ciddi talep artışı gördü. Intel CEO'su Lip-Bu Tan, yapay zekanın bilgi işlem kapasitesine yönelik eşi görülmemiş bir talep oluşturduğunu belirterek şirketin CPU iş kolunda sürdürülebilir büyüme yakalamak için güçlü bir konumda olduğunu söyledi. Intel yönetimi, yılın başında veri merkezi müşterilerinden gelen siparişlerin şirketin üretim kapasitesini aşacak seviyeye ulaştığını da açıklamıştı.
Intel yatırım planını büyüttü
Artan talep nedeniyle Intel, 2026 yılı sermaye harcaması hedefini 18 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardı. Mali İşler Direktörü David Zinsner, gelecek yıl yatırımların da anlamlı ölçüde artmasının beklendiğini söyledi. Harcamaların büyük bölümünün fabrika ekipmanlarına yönelik olacağı belirtildi.
Zinsner ayrıca Intel'in veri merkezi işlemcileri ve XPU adı verilen özel hızlandırıcılar için müşterileriyle 3 ila 5 yıllık uzun vadeli anlaşmalar imzaladığını açıkladı. Bu anlaşmalar üretim miktarı, fiyat veya hacim taahhüdü şeklinde yapılıyor. Şirket, şu ana kadar 10 uzun vadeli anlaşmaya ulaştığını duyurdu.
Intel’in gelecek planları açısından son derece önemli olan çip üretim birimi Intel Foundry de büyümesini sürdürdü. Bölümün ikinci çeyrek geliri 5,77 milyar dolar ile analistlerin 5,55 milyar dolarlık beklentisini aştı. Bu rakam yıllık yüzde 31 artışa işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: