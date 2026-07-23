TSMC'den çip üretim fiyatlarına yüzde 10 zam kararı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, 2027 yılı itibarıyla üretim fiyatlarını müşteri ve üretim teknolojisine bağlı olarak yüzde 5 ila yüzde 10 arasında artırmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre şirket, yükselen üretim maliyetlerini dengelemek amacıyla fiyat güncellemesine gidecek.

Eski üretim süreçleri de etkilenecek

Kaynaklara göre fiyat artışının temel nedeni ham madde, üretim ekipmanları, enerji ve yurt dışındaki yeni fabrika yatırımlarının maliyetlerindeki yükseliş oldu. Özellikle ABD'nin Arizona eyaletinde devam eden büyük ölçekli üretim tesisi yatırımları da şirketin giderlerini önemli ölçüde artırıyor.

Fiyat artışı yalnızca en gelişmiş üretim teknolojileriyle sınırlı kalmayacak. 12 nm, 16 nm ve 28 nm gibi olgun üretim süreçlerinde de yüzde 10'a varan artışlar planlanıyor. Aynı şekilde 6 nm ve altındaki gelişmiş üretim teknolojileri için de benzer seviyelerde fiyat güncellemeleri yapılması bekleniyor.

Nikkei Asia'nın haberine göre belirlenen yeni taban fiyatlar 2027'nin başında yürürlüğe girecek.

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Nvidia, Apple, Alphabet ve Amazon başta olmak üzere dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine üretim yapan TSMC, yapay zeka çiplerine yönelik yoğun talep nedeniyle kapasitesini hızla artırmaya çalışıyor. Bu nedenle sadece ABD’de 265 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyor.

TSMC geçen hafta açıkladığı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında yıllık bazda yüzde 77 artışla 706,6 milyar Yeni Tayvan doları (yaklaşık 22 milyar dolar) net kâr elde ederek piyasa beklentilerini aşmıştı.

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