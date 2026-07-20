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    TSMC'ye enerji şoku: Elektriğini artık kendisi üretecek

    TSMC, Tayvan'da gündeme gelen yeni yasa değişikliğiyle büyük bir enerji yüküyle karşı karşıya. Düzenleme, TSMC’yi kendi elektrik üretim ve depolama altyapısını kurmaya zorlayabilir.

    TSMC'ye enerji şoku: Elektriğini artık kendisi üretecek Tam Boyutta Gör
    Tayvan, yüksek miktarda elektrik tüketen şirketleri doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme hazırlıyor. Ülkenin ekonomi bakanlığı tarafından Enerji Yönetimi Yasası'nda yapılması planlanan değişiklik, büyük ölçekli ticari elektrik kullanıcılarının kendi elektriğini üretmesini zorunlu kılacak. Düzenlemenin 22 Temmuz'da Tayvan yasama organında görüşülmesi planlanıyor.

    Mevcut düzenlemeler büyük ticari elektrik tüketicilerinin kullandıkları elektriğin yüzde 10'unu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dengelemesini şart koşuyor. Yeni düzenleme ise şirketlerin kendi elektrik üretim tesislerini ve enerji depolama sistemlerini kurmasını zorunlu kılacak.

    5 MW üzerindeki tüm büyük tesisler kapsamda

    Taslak düzenleme 5 MW ve üzeri elektrik yüküne sahip tüm ticari işletmeleri kapsıyor. Buna göre 400'den fazla yarı iletken, optoelektronik, çelik ve petrokimya tesisi ile yapay zeka veri merkezleri yeni yükümlülükten etkilenecek. Kurallara uymayan işletmeler için ise belirli düzeyde mali yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca şirketlere altyapı yatırımlarını tamamlayabilmeleri için bir geçiş süresi tanınacak.

    En büyük etkiyi TSMC hissedecek

    Yeni düzenlemeden en fazla etkilenmesi beklenen şirket ise TSMC olacak. Ülkenin açık ara en büyük elektrik tüketicisi konumundaki şirket, bugüne kadar ulusal elektrik şebekesinin sağladığı ölçek ekonomisinden yararlanıyordu.

    Şirket, ülkede Fab 12, Fab 14, Fab 15, Fab 18, Fab 20 ve Fab 22 olmak üzere altı adet 12 inç GIGAFAB tesisi işletiyor. Bunlara ek olarak Fab 3, Fab 5, Fab 6 ve Fab 8 isimli dört adet 8 inç wafer üretim tesisi, Fab 2 adı verilen bir adet 6 inç wafer fabrikası ve çok sayıda gelişmiş paketleme tesisi bulunuyor.

    Şirket, 2024 yılında Tayvan'da yaklaşık 25,55 milyar kWh elektrik tüketti. Bu miktar, ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 9'una karşılık geliyor. Bu ölçekteki enerji ihtiyacının tamamen şirketin kendi kuracağı elektrik üretim tesislerinden karşılanması ise son derece büyük bir mühendislik ve yatırım süreci gerektirecek. Düzenleme yasalaşırsa TSMC, yakın vadede bir yarı iletken devi olmanın yanı sıra bir de enerji devi olacak.

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    honda mı toyota mı dev avcısı jack 3 1.2 puretech motor kreatin ishal yapar mı hyundai kona 1.6 dizel yorum

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