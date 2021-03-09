14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü

Mavi ekibin 14 nm+++ sürecini son defa kullanacağı Rocket Lake işlemcilerinin satışa sunulması sayılı günler kala nesiller sonraki yongaların ufukta belirmeye devam ediyor.
Comet>Rocket>Alder>Meteor>Lunar Lake
Intel’in Ethernet sürücüsü e1000e’yi güncellemesiyle gelen Lunar Lake için ilk destek yaması firmanın önümüzdeki nesillerde sunmayı planladığı işlemci ailesini gün yüzüne çıkardı. DDR5 destekli ilk masaüstü platform olması beklenen Alder Lake’i takip edecek Meteor Lake’ten sonra geleceği düşünülen Lunar Lake hakkında bilinenler şu anda oldukça kısıtlı.İlginizi Çekebilir 16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde
Aynı zamanda Intel'in e1000e sürücüsüne yeni yongalarına destek eklediği tarihlerle bu yongalar arasında şimdiye kadar sabit bir süre olmadığı için Lunar Lake için herhangi bir tarih tahmini de zor. Dahası Rocket Lake e1000e'de hiç görülmedi bile.
Diğer taraftan bazı kaynaklar Intel’in Alder Lake’ten sonra Alder Lake Refresh olarak konumlandırılacak bir Raptor Lake ailesinde herhangi bir yerde ortaya çıkmamasına rağmen ısrarcı.
Lunar Lake’e geri dönecek olursak, Meteor Lake’te 7 nm’ye geçeceği tahmin edilen Intel’in rafine bir 7 nm tekniğini kullanması olası. Ek olarak Meteor Lake’te Redwood Cove çekirdeklerine geçileceğini de ekleyelim.
Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake Mobile ortaya çıktı: 3 ana işlemci sınıfı geliyor"
Son olarak bazı sızıntılarda daha önce Intel’in LGA 1700 soketini 3 nesil kullanacağına yer verilmişti. Dolayısıyla yeni bir LGA 1151 yolda diyebiliriz.
https://videocardz.com/newz/intel-deploys-first-patches-for-lunar-lake-possibly-the-14th-gen-core-series Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile
Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...