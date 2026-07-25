Intel 14A için takvim öne çekildi: Seri üretim 2028'de başlayacak

Yapılan açıklamaya göre Intel 14A üretim süreci 2029 yerine artık 2028 yılında seri üretime girecek. Bununla birlikte Intel, şirket içi ürünler için 14A risk üretiminin 2027'nin ikinci yarısında başlayacağını açıkladı. Bu aşama da yine bir yıl geri çekilmiş durumda.
Intel Foundry hedeflerini aştı
Özellikle Intel 18A sürecindeki üretim artışı önemli. Çünkü bu süreç yakında piyasaya çıkacak Panther Lake (Core Ultra Series 3) ve Wildcat Lake (Core Series 3) işlemcilerde kullanılacak.
14A, 18A'nın önüne geçti
Şirket, geliştiricilere yönelik PDK 0.5 paketini kullanıma sunduğunu, PDK 0.9 sürümünün ise bu yılın ekim ayında yayınlanmasının planlandığını açıkladı. Bu arada Intel, 18A-P süreci için de risk üretimine başladığını da duyurdu.