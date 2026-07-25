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Tam Boyutta Gör Intel, 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken Foundry faaliyetlerine ilişkin önemli bir güncelleme de paylaştı. Şirketin CEO'su Lip-Bu Tan, Intel 14A üretim teknolojisinin yüksek hacimli üretim hedefinin bir yıl öne çekildiğini duyurdu. Bu hamle, 14A sürecinin beklenenden hızlı geliştiğine işaret ediyor.

Yapılan açıklamaya göre Intel 14A üretim süreci 2029 yerine artık 2028 yılında seri üretime girecek. Bununla birlikte Intel, şirket içi ürünler için 14A risk üretiminin 2027'nin ikinci yarısında başlayacağını açıkladı. Bu aşama da yine bir yıl geri çekilmiş durumda.

Intel Foundry hedeflerini aştı

Tam Boyutta Gör Lip-Bu Tan, Intel Foundry'nin hem şirket içi ürün ekiplerinden hem de dış müşterilerden aldığı ilginin arttığını söyledi. Intel'e göre Intel 7, Intel 3 ve Intel 18A üretim süreçleri, ikinci çeyrekte şirketin iç hacim hedeflerini aşmayı başardı.

Özellikle Intel 18A sürecindeki üretim artışı önemli. Çünkü bu süreç yakında piyasaya çıkacak Panther Lake (Core Ultra Series 3) ve Wildcat Lake (Core Series 3) işlemcilerde kullanılacak.

14A, 18A'nın önüne geçti

Tam Boyutta Gör Intel'in paylaştığı bilgilere göre 14A üretim teknolojisi, geliştirme sürecinin bu aşamasında hata yoğunluğu ve transistör performansı açısından 18A'dan daha iyi sonuçlar veriyor.

Şirket, geliştiricilere yönelik PDK 0.5 paketini kullanıma sunduğunu, PDK 0.9 sürümünün ise bu yılın ekim ayında yayınlanmasının planlandığını açıkladı. Bu arada Intel, 18A-P süreci için de risk üretimine başladığını da duyurdu.

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Intel 14A için takvim öne çekildi: Seri üretim 2028'de başlayacak

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