Snapdragon 4 Gen 6'nın özellikleri sızdırıldı: İşte beklenen yenilikler

Snapdragon 4 Gen 6 neler sunacak?
Paylaşılan detaylara göre Snapdragon 4 Gen 6, iki adet Kryo Gold ve altı adet Kryo Silver çekirdeğinden güç alacak. Ancak mevcut sızıntıda işlemcinin çalışma frekanslarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. En dikkat çekici değişiklik grafik biriminde yaşanıyor. Snapdragon 4 Gen 6'nın, önceki nesilde kullanılan Adreno 4 serisi yerine Adreno 6 serisi GPU ile geleceği belirtiliyor.
Bu değişimin özellikle mobil oyunlarda ve grafik ağırlıklı uygulamalarda belirgin bir performans artışı sunması bekleniyor. Bellek tarafında da önemli bir yükseltme bulunuyor. Yeni işlemci, önceki nesilde desteklenen LPDDR4X'e ek olarak 3.200 MHz'e kadar çift kanallı LPDDR5 RAM desteği sunacak. Böylece üreticiler daha yüksek performanslı bellek çözümlerini giriş ve orta segment cihazlarda kullanabilecek.
Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 6'yı ne zaman tanıtacağı ise henüz bilinmiyor. İlk bilgiler ise, resmi duyurunun gelecek yıl gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Bu nedenle tüm detaylar için tanıtım tarihine kadar beklemek gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: