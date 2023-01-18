12 taksitle alınabilecek en iyi telefonlar: 5000-12000 TL telefon önerileri

BDDK tarafından yapılan yeni düzenleme ile fiyatı 12 bin TL'ye kadar olan telefonlar artık 12 ay vade ile satın alınabiliyor. Biz de sizler için 12 taksitle alınabilecek cep telefonu modellerini sıraladık. İşte fiyatı 5000 TL ile 12.000 TL arasında olup 12 ay taksitle alabileceğiniz akıllı telefonlar:
12 ay taksitle alınabilecek 5000-12.000 TL fiyatlı telefonlar 📱
- TECNO POVA NEO 2 : 5000 - 5500 TL
- Redmi Note 10 Pro : 7800 TL
- POCO X3 Pro : 9500 TL
- Samsung Galaxy S20 FE : 11.780 TL
- Samsung Galaxy A73 : 11.999 TL
Telefon fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.