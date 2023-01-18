12 taksitle alınabilecek en iyi telefonlar: 5000-12000 TL telefon önerileri

Bu videoda farklı bütçelere uygun 12 taksitle alınabilecek cep telefonu modellerine yakından bakıyoruz. Listeye 5000 TL'den başlıyor ve 12.000 TL seviyesiyle de listeyi sonlandırıyoruz. İyi seyirler!

BDDK tarafından yapılan yeni düzenleme ile fiyatı 12 bin TL'ye kadar olan telefonlar artık 12 ay vade ile satın alınabiliyor. Biz de sizler için 12 taksitle alınabilecek cep telefonu modellerini sıraladık. İşte fiyatı 5000 TL ile 12.000 TL arasında olup 12 ay taksitle alabileceğiniz akıllı telefonlar:

12 ay taksitle alınabilecek 5000-12.000 TL fiyatlı telefonlar 📱

Telefon fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.