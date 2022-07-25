Yenilenmiş telefon nedir, nereden alınır?

Akıllı telefon fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkması, bizi 2. el telefon veya yenilenmiş telefon satın almaya zorladı. İkinci el telefonlara göre garanti sunmaları ve neredeyse sıfırdan farksız, sorunsuz cihazlar olmaları sebebiyle yenilenmiş akıllı telefonlar daha fazla tercih ediliyor.

Yenilenmiş iPhone 12 Pro, Apple Online Store'da stoklara girdi 1 gün önce eklendi

Peki, internette ve mağazalarda gördüğümüz refurbished (yenilemiş) telefon ne anlama geliyor? Yenilenmiş telefonların sıfır telefonlardan farkı ne? Sertifikalı yenilenmiş telefon nereden alınır? Yenilenmiş telefon hakkında merak edilen her şeye rehberde yer vermeye çalıştık.

Yenilenmiş telefon ne demek?

Refurbished telefon ne demek? Yenilenmiş telefon nasıl oluyor? Yenilenmiş telefon, kullanılmış ancak ikinci el telefonun aksine tamir görmüş, tüm kontrolleri ve testleri yapılmış ve belirli bir standartta olması sağlanmış, operatör, üretici veya perakendeci tarafından satılan cihazdır. Ülkemizde yenilenmiş ikinci el telefonlar olarak satılıyor.

Bazı operatörler ve teknoloji mağazaları, yenilenmiş telefonları cihazı satın alıp sonrasında fikrini değiştiren tüketiciler tarafından iade edilen telefonlar olarak sınıflandırıyor.

Yenilenmiş telefonlar satışa sunulmadan önce tam olarak çalışır durumda olduklarından emin olmak için kapsamlı bir kontrole ve teste tabi tutuluyor. Pilin şarj olup olmadığı, tuşların ve kameraların çalışıp çalışmadığı, WiFi ve LTE, 5G’ye bağlanıp bağlanmadığı, ses kalitesi, ekranın yanıt verme/tepki süresi gibi kontroller sağlanıyor.

Veri Koruma Yasası uyarınca, satıcının telefondaki tüm verileri güvenli bir şekilde silmesi gerekiyor. Yani yenilenmiş akıllı telefon satın aldığınızda sıfırdan kurulum yapmanız gerekiyor. Yenilenmiş telefon satan firmalardan bazıları cihazı işletim sisteminin en son sürümüne güncellenmiş şekilde veriyor. Tabii ki üretici tarafından kısıtlanmadıysa dilediğiniz sürüme dönebilirsiniz.

Yenilenmiş telefon alınır mı?

Yenilenmiş (Refurbished) telefon almak mantıklı mı? Yenilenmiş telefonlar kapsamlı bir şekilde test edildiğinden ve tam çalışma düzenine geri döndürüldüğünden genellikle iyi durumda olurlar. Yenilenmiş cep telefonu orijinal kutusunda gelmez ve aksesuarları içermeyebilir. Genellikle 1 yıllık garantili olarak satılır ancak satın almadan önce garanti kapsamını kontrol etmenizde fayda var.

Yenilenmiş telefon almak için 4 neden

Elbette yenilenmiş telefonun fiyatı sıfır cihazdan daha uygundur. Kişilerden alınan ikinci el telefonun aksine yenilenmiş telefonu garantili alırsınız. Yenilenmiş telefonlar satılmadan önce bir dizi kontrol ve test gerçekleştirilir; bu nedenle tam çalışır durumdadır. İkinci el telefonun aksine, online satın aldığınız yenilenmiş telefon açıklamadaki gibi çıkmazsa 2015 Tüketi Hakları Yasası uyarınca tüketici haklarına sahip olursunuz.

Yenilenmiş telefon almamak için 4 neden

Telefon yepyeni olmayacağı için orijinal kutusunda veya tüm aksesuarlarıyla birlikte alamayabilirsiniz. Satıcısı tarafından bir dizi kontrolden geçtiğinden fiyatı ikinci el telefondan daha yüksektir. En son çıkan modelleri kullanmayı seviyorsanız, yenilenmiş sürümünü bulmak için çıkış tarihinden sonra bir süre beklemeniz gerekebilir. Yenilenmiş telefonun sigortalanması yeni telefondan daha zor olabilir.

Yenilenmiş telefon güvenilir mi?

Saygın bir satıcıdan satın alıyorsanız, yenilenmiş telefon almak elbette güvenlidir. Yenilenmiş telefonların çoğu 12 ay garanti ile gelir. Yine de satın almadan önce cihazın garanti kapsamında olup olmadığını kontrol edin.

Tüm yenilenmiş telefonlara durumlarını yansıtan bir derece verilir. Derecelendirme için evrensel olarak uygulanan bir standart yoktur, bu nedenle satın almadan önce kontrol etmek en iyisidir. Ancak yurt dışında genelde A - D arasında değişir ve şu şekilde ayrılır:

A kalite: Yeniden ayırt etmesi güçtür. En iyi ihtimalle 30 günlük bekleme süresi içinde iade edilen telefondur. En kötü ihtimalle ancak ışık altında güçlükle fark edebileceğiniz ufak çizikler bulundurabilir.

B kalite: Garip bir iz veya çizik beklemeyin, göz zevkinizi bozan hiçbir izle karşılaşmazsınız.

C kalite: Bazı kusurlar görebilirsiniz. Kullanılmış olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz.

D kalite: İkinci el telefondan çok farkını anlayamayacağınız, uzak durmanız gereken telefonlar.

Çoğu satıcı, A - C kalitede yenilenmiş telefon satışı yapar. Ülkemizde yenilenmiş telefonlar daha çok “mükemmel”, “çok iyi” “iyi” durumda olarak satılıyor.

Yenilenmiş telefon nereden alınır?

Tüm operatörlerden (Turkcell Pasaj, Vodafone, Türk Telekom), Hepsiburada gibi e-ticaret sitelerinden, Teknosa gibi teknoloji mağazalarından ve aşağıda listelenen Ticaret Bakanlığı tarafından yenileme yetki belgelerini almış firmalardan yenilenmiş telefon satın alabilirsiniz. İşte sertifikalı yenilenmiş telefon satan firmalar:

Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Easycep Bilişim ve Ticaret Aş.

HB Bilişim

Ouno

KVK

BDH Bilişim

Mobilfon

Delta GSM Aksesuar Elektronik

Destek Bilişim

Altar Grup

Emperor Teknoloji Ltd. Şti.

Smart Servis Yazılım Bilgi Teknolojileri Aş.

Pi Group Bilişim Teknolojileri

Senatech Bilişim

Getmobil Teknoloji Sanayi Tic. Aş.

Teknotrust Bilişim

Arena Bilgisayar

Telpa Telekomünikasyon Ticaret Aş.

Yenilenmiş telefonun garantisi var mıdır?

Yenilenmiş telefonların garantileri nereden satın aldığınıza bağlıdır. Büyük bir perakendeci veya operatörden satın alırsanız cihazınız 12 aya kadar garanti kapsamındadır. Bireysel veya özel bir satıcıdan satın aldıysanız, iade sürecinde sorun yaşayabilirsiniz, açıklamayı da çok dikkatli okumanızda fayda var.

Yenilenmiş telefon yeni batarya ile mi geliyor?

Yenilenmiş iPhone veya Android telefon, yeniden satılmadan önce pilin tam olarak çalışır durumda olduğundan emin olmak adına sıkı testlerden geçiriliyor. Belli standarda bağlı ikinci el telefonlar olduğundan; pil sağlığı %80 altındaysa değiştirilmiştir, %80 üzerindeyse zaten orijinal bataryasıyla gelmiştir. Mükemmel durumda olan yenilenmiş 2. el telefonlar yüksek ihtimal orijinal, değiştirilmemiş batarya taşır.

Yenilenmiş telefon ucuz mudur?

Yenilenmiş cep telefonlarının fiyatları 2. el telefonlar kadar ucuz olmamakla birlikte yeni bir telefonun fiyatıyla kıyaslandığında binlerce lira tasarruf edebilirsiniz. Kıyaslama açısından; HB Bilişim’de yenilenmiş iPhone 11 64GB modeli 12.999 TL’ye satılırken, Apple mağazasından 14.999 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Tabii ki sıfır cihaz almanın zevki bi’ başka.

Yenilenmiş telefonda çizik olur mu?

Bazen. Tanınmış bir satıcıdan yeni gibi veya mükemmel, çok iyi durumda yenilenmiş akıllı telefon satın alıyorsanız, üzerinde çizikle karşılaşmanız sürpriz olur. İyi durumda satılan yenilenmiş cep telefonunda ışık altında görülebilen bir veya iki çizik görebilirsiniz.

Yenilenmiş telefonlar sıfırlanmış olarak mı geliyor?

Evet, yenilenmiş telefonlar fabrika ayarlarına sıfırlanmış olarak gelir. Veri Koruma Yasası gereğince, bayiler yenilenmiş telefonu yeni bir müşteriye satmadan önce orijinal ayarlarına döndürmelidir. Bu nedenle yenilenmiş telefonu ilk açtığınızda kurulum ekranıyla karşılaşırsınız.

Yenilenmiş telefon mu, 2. el telefon mu?

Bir telefon yenilenmiş olarak tanımlanıyorsa, telefonun test edildiğinden, temizlendiğinden, verilerin silindiğinden ve garanti kapsamında olduğundan emin olabilirsiniz. Kullanılmış, 2. el telefonun ekranı veya kasası çizik dolu olabilir, sık sık düşmüş, ufak kazalar atlatmış olabilir. 12 ay garanti sunması açısından daha pahalı da olsa yenilenmiş telefonu tercih etmekte fayda var.

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