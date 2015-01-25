12 inçlik MacBook Air modeline ait görüntülerin sızdırıldığı iddia ediliyor





Geçen yılki üretim sıkıntılarından kurtulan Intel'in Boradwell tabanlı yeni nesil işlemcilerinin bu yıl yaygın kullanıma geçmesinin ardından 12 inçlik MacBook Air iddiaları da yeniden alevlendi. Bu kez modelin görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor.





Görsellerde 12 inçlik MacBook Air modeli 13 ve 15 inçlik diğer MacBook modelleri ile karşılaştırılıyor. Modelin prototip olduğunu belirten ve buzlanan iki taraftaki yazılar dikkat çekiyor.





Diğer bir dikkat çeken nokta ise cihazın Apple ogosunun siyah olması. MacBook ailesinde yer alan beyaz Apple logosunun aksine yeni modeldeki logo iPad modellerindeki logoyu andırıyor.





12 inçlik MacBook Air modeli ile ilgili haliyle henüz resmi bir açıklama yok. Ancak gündeme geldiği kadarıyla Intel Core M işlemci, fansız kasa tasarımı, MegSafe yerine USB Type-C üzerinden şarj olma, daha ince bağlantı girişleri, MacBook Air serisindeki en ince profil şeklinde özelliklere sahip olacağı düşünülüyor. Modelin beklenen tanıtım tarihi ise bahar ayları.

http://www.ubergizmo.com/2015/01/alleged-12-inch-macbook-air-photos-surface/?utm_source=mobilerepublic