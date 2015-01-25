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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

12 inçlik MacBook Air modeline ait görüntülerin sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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12 inçlik MacBook Air modeline ait görüntülerin sızdırıldığı iddia ediliyor

Geçen yılki üretim sıkıntılarından kurtulan Intel'in Boradwell tabanlı yeni nesil işlemcilerinin bu yıl yaygın kullanıma geçmesinin ardından 12 inçlik MacBook Air iddiaları da yeniden alevlendi. Bu kez modelin görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. 

Görsellerde 12 inçlik MacBook Air modeli 13 ve 15 inçlik diğer MacBook modelleri ile karşılaştırılıyor. Modelin prototip olduğunu belirten ve buzlanan iki taraftaki yazılar dikkat çekiyor. 

Diğer bir dikkat çeken nokta ise cihazın Apple ogosunun siyah olması. MacBook ailesinde yer alan beyaz Apple logosunun aksine yeni modeldeki logo iPad modellerindeki logoyu andırıyor. 

12 inçlik MacBook Air modeli ile ilgili haliyle henüz resmi bir açıklama yok. Ancak gündeme geldiği kadarıyla Intel Core M işlemci, fansız kasa tasarımı, MegSafe yerine USB Type-C üzerinden şarj olma, daha ince bağlantı girişleri, MacBook Air serisindeki en ince profil şeklinde özelliklere sahip olacağı düşünülüyor. Modelin beklenen tanıtım tarihi ise bahar ayları.  

http://www.ubergizmo.com/2015/01/alleged-12-inch-macbook-air-photos-surface/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
Güzel haber.....
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mafaky 4 yıl
Bu sızdırılan cihaz ekranı yaklaşık 12" olacak ama iPadpro ile bazı benzerlikler dışında hiçbir ilgisi olmayan, Mac OS X ile çalışacak bir cihaz. Intel Broadwell-M işemcisi ve retina ekranı olacak; bu saydıklarım dışındaki hertürlü özellikler ya spekülasyon, ya varsayım!!!
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doctor_bey 4 yıl
Siyah olmamış be :/

Ram miktarı ne olur acaba?
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LodosFelonica 4 yıl
Elma logosu ışıklı olmayacaksa bu ekranla arka kısım arasında bir şeyler var demektir. Tıpkı iPadlerde olduğu gibi. Bana pek MacBook gibi gelmedi.
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Thetumbler 4 yıl
belkide bahsedilen iPad Pro 12.2 budur?
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CooL_ROMEO 4 yıl
MacBook AirPad gibi bişi bu sanırım hem ios gibi hem de mac os gibi bir orta yolu bu şekilde bulacaklar demek ki . Namı değer ipad pro
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