Mac kullanıcılarının beklediği güncelleme "macOS Sonoma 14.4.1" yayınlandı

Tam Boyutta Gör macOS 14.4 güncellemesi, iCloud Drive’daki dosyaların kayıtlı sürümlerinin silinmesi, monitörlerin USB portlarının çalışmaması, yazıcı sürücülerinin kaldırılması, Java işlemlerinin beklenmedik şekilde sonlanması dahil birtakım sorunlarla geldi. Bu yüzden ara bir güncelleme bekleniyordu ve Apple, 25 Mart’ta macOS 14.4.1 güncellemesini yayınladı.

Apple, tüm iPhone'ları güncelledi: iOS 17.4.1 & iOS 16.7.7 çıktı 4 gün önce eklendi

macOS 14.4.1 güncellemesi neler sunuyor?

Apple’ın sürüm notlarına göre, macOS Sonoma 14.4.1 güncellemesi, harici ekranlara bağlı USB hubların tanınmamasına neden olabilecek bir sorunu gideriyor. Ayrıca Java içeren uygulamaların beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilen bir sorunu da gideriyor. Profesyonel müzik uygulamaları için Audio Unit eklentilerinin açılmamasına neden olabilen bir sorun da giderildi. Bu hatalar, Mac kullanıcılarının macOS 14.4 yayınlandıktan sonra karşılaştığı sorunlar arasında.

macOS Sonoma uyumlu Mac’ler için hata düzeltmeleri içeren macOS 14.4.1 güncellemesinin yanı sıra macOS Ventura kullanıcıları için güvenlik güncellemesi macOS 13.6.6 yayınlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

Apple, macOS Sonoma 14.4.1 güncellemesini yayınladı