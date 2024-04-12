AI destekli ilk M4 işlemcili Mac'ler bu yıl piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Apple, önümüzdeki aylarda yeni Mac'leri piyasaya sürecek. M4 çip ailesinin gelişiyle Mac serisinde büyük bir revizyon planlayan Apple, Bloomberg'in yeni bir raporuna göreyse yapay zekayı öne çıkarmak için tasarlanmış yeni bir şirket içi işlemci ailesi planlıyor.

İlk M4 işlemcili Mac'ler, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek

Bloomberg'in raporunda Apple'ın ilk yapay zeka destekli M4 yongalarının üretimine yaklaşıldığı, yeni çipin en az üç ana çeşitle geleceği ve Apple'ın her Mac modelini onunla güncellemek istediği belirtilmekte. M4'e geçiş ise bu yılın sonlarında başlayacak ve yeni bir iMac, alt seviye 14 inç MacBook Pro, üst seviye 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri ve yenilenmiş Mac mini'yi içerecek.

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Bu yılın sonlarından itibaren güncellenmiş bilgisayarları piyasaya sürmeyi hedefleyen Apple, ayrıca 2025 yılı boyunca daha fazla M4 Mac'i piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu planlar arasında ise ilkbaharda 13 inç ve 15 inç MacBook Air, yılın ortasında Mac Studio ve 2025'in sonlarında Mac Pro güncellemeleri olması bekleniyor.

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