AI destekli ilk M4 işlemcili Mac'ler bu yıl piyasaya sürülebilir

İlk M4 işlemcili Mac'ler, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek
Bloomberg'in raporunda Apple'ın ilk yapay zeka destekli M4 yongalarının üretimine yaklaşıldığı, yeni çipin en az üç ana çeşitle geleceği ve Apple'ın her Mac modelini onunla güncellemek istediği belirtilmekte. M4'e geçiş ise bu yılın sonlarında başlayacak ve yeni bir iMac, alt seviye 14 inç MacBook Pro, üst seviye 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri ve yenilenmiş Mac mini'yi içerecek.
Bu yılın sonlarından itibaren güncellenmiş bilgisayarları piyasaya sürmeyi hedefleyen Apple, ayrıca 2025 yılı boyunca daha fazla M4 Mac'i piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu planlar arasında ise ilkbaharda 13 inç ve 15 inç MacBook Air, yılın ortasında Mac Studio ve 2025'in sonlarında Mac Pro güncellemeleri olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...