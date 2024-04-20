M4 işlemcili MacBook Pro'lar hakkında tüm bilinenler

- Apple M4 işlemci yapay zekaya odaklanacak
- Giriş seviye ve üst seviye MacBook Pro'lar
- Tasarım değişikliği beklenmiyor
- Yeni M4 MacBook Pro’lar ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Apple, M4 işlemciyle yenilediği yeni MacBook Pro’yu 2024’ün ikinci yarısında tanıtmayı planlıyor. Peki, M4 çipli MacBook Pro’larda tasarım değişikliği bekleniyor mu, kaç model gelecek? İşte yeni Mac'ler hakkında tüm bilinenler:
Apple M4 işlemci yapay zekaya odaklanacak
Apple’ın gelecek donanımları için yeni yapay zeka özelliklerinin geleceği çok konuşuyor. Bu nedenle Apple M4 yapay zekaya odaklanan bir çip olabilir. Apple, AI işlevselliğinin performansını artırmak istiyor. Apple M4 işlemcisinin önemli ölçüde daha fazla çekirdeğe sahip yükseltilmiş Neural Engine'e sahip olacağı söyleniyor. M3 yongalarının tamamında 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor; Apple birkaç yıldır Neural Engine çekirdeklerini artırmadı.
Giriş seviye ve üst seviye MacBook Pro'lar
Daha profesyonel bir Mac bilgisayar isteyenlerin tercih edeceği 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, daha hızlı M4 çipinin daha güçlü versiyonları olan M4 Pro ve M4 Max çipleriyle yenilenecek. Apple M3 Pro işlemci, 12 çekirdeğe kadar CPU, 18 çekirdeğe kadar GPU'ya sahipken M3 Max, 16 çekirdeğe kadar CPU, 40 çekirdeğe kadar GPU’ya sahip. Apple M4 Pro ve M4 Max için CPU ve GPU iyileştirmeleri henüz bilinmiyor.
Tasarım değişikliği beklenmiyor
Şimdiye kadar Apple’ın yeni MacBook Pro’larda tasarım değişikliğine gideceği yönünde hiçbir haber çıkmadı. Apple, MacBook Pro tasarımını en son 2021 yılında Apple silicon işlemciye geçişle birlikte güncellemişti. 2012, 2016 ve 2021’de de MacBook tasarımı yenilendi. Dolayısıyla bir sonraki tasarım değişikliğini 2025 ya da 2026’da görebiliriz. Daha uzun süre yalnızca dahili bileşenlerinin yenilendiği MacBook Pro’lar göreceğiz.
Yeni M4 MacBook Pro’lar ne zaman çıkacak?
M4 çipli giriş seviye 14 inç MacBook Pro’nun 2024 sonlarına doğru tanıtılması beklenirken, M4 Pro ve M4 Max işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin 2025’e kalabileceği söyleniyor. Buna göre, M4, M4 Pro ve M4 Max, M3 çip serisi gibi aynı anda tanıtılacak ancak Mac’ler farklı zaman dilimlerinde çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)