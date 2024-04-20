M4 işlemcili MacBook Pro'lar hakkında tüm bilinenler

Apple, M4 işlemciyle yenilediği yeni MacBook Pro’yu 2024’ün ikinci yarısında tanıtmayı planlıyor. Peki, M4 çipli MacBook Pro’larda tasarım değişikliği bekleniyor mu, kaç model gelecek? İşte yeni Mac'ler hakkında tüm bilinenler:

Apple M4 işlemci yapay zekaya odaklanacak

Tam Boyutta Gör Apple, M3 çipini yeni 3 nanometre süreç üzerine inşa etti. Apple’ın M4 işlemcisinde de bunu sürdürmesi bekleniyor. Yine 3 nanometre çip olacak ancak Apple’ın tedarikçisi TSMC, işlemciyi daha verimli ve daha hızlı hale getirecek güncellemeler sunacaktır diye düşünüyoruz.

Apple’ın gelecek donanımları için yeni yapay zeka özelliklerinin geleceği çok konuşuyor. Bu nedenle Apple M4 yapay zekaya odaklanan bir çip olabilir. Apple, AI işlevselliğinin performansını artırmak istiyor. Apple M4 işlemcisinin önemli ölçüde daha fazla çekirdeğe sahip yükseltilmiş Neural Engine'e sahip olacağı söyleniyor. M3 yongalarının tamamında 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor; Apple birkaç yıldır Neural Engine çekirdeklerini artırmadı.

Giriş seviye ve üst seviye MacBook Pro'lar

Tam Boyutta Gör Geçen yıl Apple M3 yongasının tanıtımıyla birlikte 13 inç MacBook Pro modeli satıştan kaldırıldı. Yerine üç farklı çip seçeneğiyle 14 inç MacBook Pro satışa sunuldu. M3 çipe sahip giriş seviye 14 inç MacBook Pro, Apple Store’da 67.999 TL başlangıç fiyatıyla satışta. Bu model standart M4 çip ile yenilenecek olan model. Mevcut M3 çipinde 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU bulunuyor. M4 çipinde de benzer olması bekleniyor.

Daha profesyonel bir Mac bilgisayar isteyenlerin tercih edeceği 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, daha hızlı M4 çipinin daha güçlü versiyonları olan M4 Pro ve M4 Max çipleriyle yenilenecek. Apple M3 Pro işlemci, 12 çekirdeğe kadar CPU, 18 çekirdeğe kadar GPU'ya sahipken M3 Max, 16 çekirdeğe kadar CPU, 40 çekirdeğe kadar GPU’ya sahip. Apple M4 Pro ve M4 Max için CPU ve GPU iyileştirmeleri henüz bilinmiyor.

Tasarım değişikliği beklenmiyor

Şimdiye kadar Apple’ın yeni MacBook Pro’larda tasarım değişikliğine gideceği yönünde hiçbir haber çıkmadı. Apple, MacBook Pro tasarımını en son 2021 yılında Apple silicon işlemciye geçişle birlikte güncellemişti. 2012, 2016 ve 2021’de de MacBook tasarımı yenilendi. Dolayısıyla bir sonraki tasarım değişikliğini 2025 ya da 2026’da görebiliriz. Daha uzun süre yalnızca dahili bileşenlerinin yenilendiği MacBook Pro’lar göreceğiz.

M4 MacBook Pro ne zaman çıkacak? İşte beklenen çıkış tarihi 5 gün önce eklendi

Yeni M4 MacBook Pro’lar ne zaman çıkacak?

M4 çipli giriş seviye 14 inç MacBook Pro’nun 2024 sonlarına doğru tanıtılması beklenirken, M4 Pro ve M4 Max işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin 2025’e kalabileceği söyleniyor. Buna göre, M4, M4 Pro ve M4 Max, M3 çip serisi gibi aynı anda tanıtılacak ancak Mac’ler farklı zaman dilimlerinde çıkacak.

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