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    M4 işlemcili MacBook Pro'lar hakkında tüm bilinenler

    Apple, 2024'ün sonlarından itibaren MacBook Pro'yu M4 çiplerle yenilemeyi planlıyor. Peki, M4 MacBook Pro modelleri nasıl olacak, beklentiler neler?             

    Apple, M4 işlemciyle yenilediği yeni MacBook Pro’yu 2024’ün ikinci yarısında tanıtmayı planlıyor. Peki, M4 çipli MacBook Pro’larda tasarım değişikliği  bekleniyor mu, kaç model gelecek? İşte yeni Mac'ler hakkında tüm bilinenler:

    Apple M4 işlemci yapay zekaya odaklanacak

    Apple M4 çip Tam Boyutta Gör
    Apple, M3 çipini yeni 3 nanometre süreç üzerine inşa etti. Apple’ın M4 işlemcisinde de bunu sürdürmesi bekleniyor. Yine 3 nanometre çip olacak ancak Apple’ın tedarikçisi TSMC, işlemciyi daha verimli ve daha hızlı hale getirecek güncellemeler sunacaktır diye düşünüyoruz.

    Apple’ın gelecek donanımları için yeni yapay zeka özelliklerinin geleceği çok konuşuyor. Bu nedenle Apple M4 yapay zekaya odaklanan bir çip olabilir. Apple, AI işlevselliğinin performansını artırmak istiyor. Apple M4 işlemcisinin önemli ölçüde daha fazla çekirdeğe sahip yükseltilmiş Neural Engine'e sahip olacağı söyleniyor. M3 yongalarının tamamında 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor; Apple birkaç yıldır Neural Engine çekirdeklerini artırmadı.

    Giriş seviye ve üst seviye MacBook Pro'lar

    14 inç & 16 inç M4 MacBook Pro Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Apple M3 yongasının tanıtımıyla birlikte 13 inç MacBook Pro modeli satıştan kaldırıldı. Yerine üç farklı çip seçeneğiyle 14 inç MacBook Pro satışa sunuldu. M3 çipe sahip giriş seviye 14 inç MacBook Pro, Apple Store’da 67.999 TL başlangıç fiyatıyla satışta. Bu model standart M4 çip ile yenilenecek olan model. Mevcut M3 çipinde 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU bulunuyor. M4 çipinde de benzer olması bekleniyor.

    Daha profesyonel bir Mac bilgisayar isteyenlerin tercih edeceği 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, daha hızlı M4 çipinin daha güçlü versiyonları olan M4 Pro ve M4 Max çipleriyle yenilenecek. Apple M3 Pro işlemci, 12 çekirdeğe kadar CPU, 18 çekirdeğe kadar GPU'ya sahipken M3 Max, 16 çekirdeğe kadar CPU, 40 çekirdeğe kadar GPU’ya sahip. Apple M4 Pro ve M4 Max için CPU ve GPU iyileştirmeleri henüz bilinmiyor.

    Tasarım değişikliği beklenmiyor

    Şimdiye kadar Apple’ın yeni MacBook Pro’larda tasarım değişikliğine gideceği yönünde hiçbir haber çıkmadı. Apple, MacBook Pro tasarımını en son 2021 yılında Apple silicon işlemciye geçişle birlikte güncellemişti. 2012, 2016 ve 2021’de de MacBook tasarımı yenilendi. Dolayısıyla bir sonraki tasarım değişikliğini 2025 ya da 2026’da görebiliriz. Daha uzun süre yalnızca dahili bileşenlerinin yenilendiği MacBook Pro’lar göreceğiz.

    Yeni M4 MacBook Pro’lar ne zaman çıkacak?

    M4 çipli giriş seviye 14 inç MacBook Pro’nun 2024 sonlarına doğru tanıtılması beklenirken, M4 Pro ve M4 Max işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin 2025’e kalabileceği söyleniyor. Buna göre, M4, M4 Pro ve M4 Max, M3 çip serisi gibi aynı anda tanıtılacak ancak Mac’ler farklı zaman dilimlerinde çıkacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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