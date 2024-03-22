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    Spotify, masaüstü için mini oynatıcı özelliğini kullanıma sundu

    Spotify, masaüstü kullanıcılarının uzun süredir beklediği mini oynatıcıyı kullanıma sundu. Ancak, müziğe erişimi kolaylaştıran yeni özellikten Premium aboneler faydalanabiliyor.
    spotify mini oynatıcı masaüstü Tam Boyutta Gör
    Spotify, diğer uygulamaları kullanırken müzik ve podcast dinlemek isteyenler için faydalı olacak yeni özelliği kullanıma sundu. Mini oynatıcı, hızlı çalma erişimi sağlarken başka şeylere odaklanmanıza olanak tanıyor. Yeniden boyutlandırılabilir kayan pencere, parçaları değiştirmek, çalma listeleri seçmek ve ses seviyesini ayarlamak dahil olmak üzere sesi kontrol etmenizi sağlıyor.

    Spotify: En çok istenen özelliklerden biriydi

    Her zaman en üstte olarak ayarlanan yeni oynatıcı, parçaları değiştirmenize, çalma listeleri seçmenize, ses seviyesini kontrol etmenize, video klipleri ve podcast yayınlarını izlemenize olanak tanıyor. Spotify, Apple Müzik’in mini oynatıcısına benzeyen oynatıcının en çok talep edilen özelliklerinden biri olduğunu söylüyor ve yeni özelliğin üretkenliği artıracağını söylüyor.

    Yeniden boyutlandırılabilen mini oynatıcı, videolar için ideal olan kare en boy oranında çalışıyor. Daha ince bir çubuk olduğundan masaüstünde çok az yer kaplıyor ve geçerli parçanın bilgilerinin ve albüm kapağının yanı sıra oynatma/duraklatma ve parça atlama kontrolleri sunuyor.

    Spotify mini oynatıcı nasıl açılır?

    Mini oynatıcıyı açmak için ses düzeyi kaydırıcısının sağındaki pencere simgesine basıyorsunuz. Fareyi mini oynatıcının üzerine getirdiğinizde oynat, atla ve kitaplığa ekle gibi kontroller açılıyor. Yeni şarkılar, podcast'ler ve çalma listelerini seçmek için ana uygulamayı kullanmanız gerekiyor. Simge görünmüyorsa, yeni özellik sizin için daha gelmemiştir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 12 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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