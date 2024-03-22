Spotify, masaüstü için mini oynatıcı özelliğini kullanıma sundu

Spotify: En çok istenen özelliklerden biriydi
Her zaman en üstte olarak ayarlanan yeni oynatıcı, parçaları değiştirmenize, çalma listeleri seçmenize, ses seviyesini kontrol etmenize, video klipleri ve podcast yayınlarını izlemenize olanak tanıyor. Spotify, Apple Müzik’in mini oynatıcısına benzeyen oynatıcının en çok talep edilen özelliklerinden biri olduğunu söylüyor ve yeni özelliğin üretkenliği artıracağını söylüyor.
Yeniden boyutlandırılabilen mini oynatıcı, videolar için ideal olan kare en boy oranında çalışıyor. Daha ince bir çubuk olduğundan masaüstünde çok az yer kaplıyor ve geçerli parçanın bilgilerinin ve albüm kapağının yanı sıra oynatma/duraklatma ve parça atlama kontrolleri sunuyor.
Spotify mini oynatıcı nasıl açılır?
Mini oynatıcıyı açmak için ses düzeyi kaydırıcısının sağındaki pencere simgesine basıyorsunuz. Fareyi mini oynatıcının üzerine getirdiğinizde oynat, atla ve kitaplığa ekle gibi kontroller açılıyor. Yeni şarkılar, podcast'ler ve çalma listelerini seçmek için ana uygulamayı kullanmanız gerekiyor. Simge görünmüyorsa, yeni özellik sizin için daha gelmemiştir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.