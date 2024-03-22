Spotify, masaüstü için mini oynatıcı özelliğini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Spotify, diğer uygulamaları kullanırken müzik ve podcast dinlemek isteyenler için faydalı olacak yeni özelliği kullanıma sundu. Mini oynatıcı, hızlı çalma erişimi sağlarken başka şeylere odaklanmanıza olanak tanıyor. Yeniden boyutlandırılabilir kayan pencere, parçaları değiştirmek, çalma listeleri seçmek ve ses seviyesini ayarlamak dahil olmak üzere sesi kontrol etmenizi sağlıyor.

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Her zaman en üstte olarak ayarlanan yeni oynatıcı, parçaları değiştirmenize, çalma listeleri seçmenize, ses seviyesini kontrol etmenize, video klipleri ve podcast yayınlarını izlemenize olanak tanıyor. Spotify, Apple Müzik’in mini oynatıcısına benzeyen oynatıcının en çok talep edilen özelliklerinden biri olduğunu söylüyor ve yeni özelliğin üretkenliği artıracağını söylüyor.

Yeniden boyutlandırılabilen mini oynatıcı, videolar için ideal olan kare en boy oranında çalışıyor. Daha ince bir çubuk olduğundan masaüstünde çok az yer kaplıyor ve geçerli parçanın bilgilerinin ve albüm kapağının yanı sıra oynatma/duraklatma ve parça atlama kontrolleri sunuyor.

Spotify mini oynatıcı nasıl açılır?

Mini oynatıcıyı açmak için ses düzeyi kaydırıcısının sağındaki pencere simgesine basıyorsunuz. Fareyi mini oynatıcının üzerine getirdiğinizde oynat, atla ve kitaplığa ekle gibi kontroller açılıyor. Yeni şarkılar, podcast'ler ve çalma listelerini seçmek için ana uygulamayı kullanmanız gerekiyor. Simge görünmüyorsa, yeni özellik sizin için daha gelmemiştir.

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Spotify, yeni mini oynatıcı özelliğini kullanıma sundu