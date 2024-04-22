Yeni Mac Mini, M4 işlemciyle gelecek

Tam Boyutta Gör MacBook Air, MacBook Pro ve iMac Apple M3 işlemciyle güncellendi. M3 Mac Mini’nin de gelmesi bekleniyordu ancak Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, yeni Mac Mini’de yapay zeka özellikleriyle öne çıkacağı söylenen M4 işlemciyi kullanacak.

M4 MacBook Pro modelleri hakkında tüm bilinenler 2 gün önce eklendi

Gurman, Apple’ın Mac Mini’yi M3 işlemciyle yenilemesini beklemediğini açıkladı. Apple, Mac Mini’yi en son Ocak 2023’te M2 ve M2 Pro çiple yeniledi. Ek Thunderbolt 4 portları, HDMI 2.1 portu, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 desteği gibi yenilikler getirdi.

M4 Mac Mini ne zaman çıkacak?

Apple’ın M4 ve M4 Pro işlemcisine sahip yeni Mac Mini modellerini 2024 sonu 2025 başı arasında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni nesil Mac Mini’nin M4 dışında herhangi bir donanım değişikliğine sahip olup olmayacağı belli değil. M4’ün yapay zekaya yönelik iyileştirmelerin yanı sıra Neural Engine bileşeninde büyük yükseltmeler alacağı düşünülüyor.

M1’in tanıtılmasından bu yana Apple, bazı modellerin sürümlerini kademeli olarak yükseltti. Örneğin; iMac, 2023 sonunda M3 işlemciye yükseltildi, M2 atlandı. Mac Studio, Mac Pro, Mac Mini şu anda M2 işlemciyle geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.