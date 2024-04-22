Yeni Mac Mini, M4 işlemciyle gelecek

Gurman, Apple’ın Mac Mini’yi M3 işlemciyle yenilemesini beklemediğini açıkladı. Apple, Mac Mini’yi en son Ocak 2023’te M2 ve M2 Pro çiple yeniledi. Ek Thunderbolt 4 portları, HDMI 2.1 portu, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 desteği gibi yenilikler getirdi.
M4 Mac Mini ne zaman çıkacak?
Apple’ın M4 ve M4 Pro işlemcisine sahip yeni Mac Mini modellerini 2024 sonu 2025 başı arasında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni nesil Mac Mini’nin M4 dışında herhangi bir donanım değişikliğine sahip olup olmayacağı belli değil. M4’ün yapay zekaya yönelik iyileştirmelerin yanı sıra Neural Engine bileşeninde büyük yükseltmeler alacağı düşünülüyor.
M1’in tanıtılmasından bu yana Apple, bazı modellerin sürümlerini kademeli olarak yükseltti. Örneğin; iMac, 2023 sonunda M3 işlemciye yükseltildi, M2 atlandı. Mac Studio, Mac Pro, Mac Mini şu anda M2 işlemciyle geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)