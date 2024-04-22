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    Anlık Bildirim

    Yeni Mac Mini, M4 işlemciyle gelecek

    Apple'ın M3 işlemcili Mac Mini modelini test ettiği söyleniyordu ancak yeni bir rapora göre, yeni Mac Mini, yapay zeka odaklı M4 çiple gelecek.                  
    Apple yeni Mac Mini M4 işlemci Tam Boyutta Gör
    MacBook Air, MacBook Pro ve iMac Apple M3 işlemciyle güncellendi. M3 Mac Mini’nin de gelmesi bekleniyordu ancak Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, yeni Mac Mini’de yapay zeka özellikleriyle öne çıkacağı söylenen M4 işlemciyi kullanacak.

    Gurman, Apple’ın Mac Mini’yi M3 işlemciyle yenilemesini beklemediğini açıkladı. Apple, Mac Mini’yi en son Ocak 2023’te M2 ve M2 Pro çiple yeniledi. Ek Thunderbolt 4 portları, HDMI 2.1 portu, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 desteği gibi yenilikler getirdi.

    M4 Mac Mini ne zaman çıkacak?

    Apple’ın M4 ve M4 Pro işlemcisine sahip yeni Mac Mini modellerini 2024 sonu 2025 başı arasında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni nesil Mac Mini’nin M4 dışında herhangi bir donanım değişikliğine sahip olup olmayacağı belli değil. M4’ün yapay zekaya yönelik iyileştirmelerin yanı sıra Neural Engine bileşeninde büyük yükseltmeler alacağı düşünülüyor.

    M1’in tanıtılmasından bu yana Apple, bazı modellerin sürümlerini kademeli olarak yükseltti. Örneğin; iMac, 2023 sonunda M3 işlemciye yükseltildi, M2 atlandı. Mac Studio, Mac Pro, Mac Mini şu anda M2 işlemciyle geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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