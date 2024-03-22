Apple, cam tasarımlı MacBook Pro çıkarmayı düşünüyor

Yeni patentte, Apple logosunun bulunduğu yerde camdan yapılmış bir kapağa sahip MacBook Pro’yu gösteriyor. Patent, tamamen cam tasarıma odaklansa da taşınabilir bir cihaz olması nedeniyle kırılma riski çok yüksek olacağından Apple, belli bir alanı cam yapmayı düşünüyor. Bu tasarımla ekran kısmının ince ve hafif, aynı zamanda çizilmelere, çatlamaya, bükülmeye ve diğer hasarlara karşı daha dayanıklı olması hedefleniyor.
Kullanıcılar Apple’dan Mac ve iPad’i birleştiren bir tasarım görmek istese de Apple buna pek sıcak bakmıyor. Apple’ın dokunmatik ekranlı MacBook Pro modelini 2025’te çıkaracağı iddia edilse de macOS kodlarında henüz rastlanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.