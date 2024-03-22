Apple, cam tasarımlı MacBook Pro çıkarmayı düşünüyor

Apple, 20 inç büyüklüğünde katlanabilir MacBook geliştiriyor 2 hf. önce eklendi

Yeni patentte, Apple logosunun bulunduğu yerde camdan yapılmış bir kapağa sahip MacBook Pro’yu gösteriyor. Patent, tamamen cam tasarıma odaklansa da taşınabilir bir cihaz olması nedeniyle kırılma riski çok yüksek olacağından Apple, belli bir alanı cam yapmayı düşünüyor. Bu tasarımla ekran kısmının ince ve hafif, aynı zamanda çizilmelere, çatlamaya, bükülmeye ve diğer hasarlara karşı daha dayanıklı olması hedefleniyor.

Kullanıcılar Apple’dan Mac ve iPad’i birleştiren bir tasarım görmek istese de Apple buna pek sıcak bakmıyor. Apple’ın dokunmatik ekranlı MacBook Pro modelini 2025’te çıkaracağı iddia edilse de macOS kodlarında henüz rastlanmadı.

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