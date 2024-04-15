M4 işlemcili Mac'ler ne zaman çıkacak? İşte tüm modeller için beklenen çıkış tarihi

M4 çipli Mac'ler için beklenen çıkış tarihi
Apple, 24 inç iMac ve giriş seviye MacBook Pro’dan başlayarak M4 işlemcili Mac’leri 2024 yılı sonlarına doğru piyasaya sürecek. Tahminler şu yönde;
- M4 çipli 14 inç MacBook Pro (giriş seviye) ve M4 çipli 24 inç iMac, 2024 yılı sonlarına doğru çıkış yapacak.
- M4 Pro/Max işlemcili yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lar (üst seviye), 2024 sonu 2025 başı arasında gelecek. M4 ve M4 Pro işlemcili Mac mini modeli de bu dönemde çıkış yapacak.
- Yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelinin 2025 baharında tanıtılması bekleniyor.
- Üst seviye M4 çipli Mac Studio da 2025 ortalarında gelecek. M4 Ultra çipli Mac Pro’nun 2025 ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
M1 işlemcili Mac Pro, M2 işlemcili iMac’in çıkmadığı düşündülüğünde, Apple, M4 serisi işlemciyle birlikte ilk kez tüm Mac’leri yeni çip nesliyle güncelleyecek. Öte yandan M4 işlemci ailesinin neler sunacağına dair henüz herhangi bir teknik detay bilmiyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)