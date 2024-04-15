M4 işlemcili Mac'ler ne zaman çıkacak? İşte tüm modeller için beklenen çıkış tarihi

Bu hafta gelen yeni raporlara göre Apple'ın ilk M4 işlemcili Mac'leri bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmesi bekleniyor. Peki, çok beklenen M4 MacBook Pro ne zaman çıkacak?